Μέτρα ΔΕΘ 2026: Μισός 13ος μισθός για τους δημόσιους υπαλλήλους και νέες ενισχύσεις για συνταξιούχους

Η κυβέρνηση προσανατολίζεται στην ανακοίνωση μέτρων στήριξης τόσο για τους συνταξιούχους όσο και για τους δημόσιους υπαλλήλους, ενόψει των εξαγγελιών του πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οι συζητήσεις αφορούν την επέκταση ενός μόνιμου επιδόματος στους δημοσίους υπαλλήλους από το 2027, καθώς και την αύξηση και διεύρυνση των δικαιούχων για το επίδομα των συνταξιούχων.

Ενισχύσεις για τους συνταξιούχους

Οι συνταξιούχοι αποτελούν μία από τις βασικές κατηγορίες που θα βρεθούν στο επίκεντρο των κυβερνητικών ανακοινώσεων στη ΔΕΘ. Το Μέγαρο Μαξίμου και το Υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν την υιοθέτηση ενός μοντέλου που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί «13η σύνταξη», ως απάντηση στις προτάσεις της αντιπολίτευσης. Συγκεκριμένα, η μόνιμη βοήθεια των 300 ευρώ που χορηγείται κάθε Νοέμβριο αναμένεται να αυξηθεί. Το επίδομα θα φτάσει στα 400 ευρώ, ενώ δεν αποκλείεται να προσεγγίσει τα 446,87 ευρώ, δηλαδή το επίπεδο της εθνικής σύνταξης. Αυτό θα γίνει σταδιακά, ξεκινώντας από φέτος και σε δόσεις έως το 2030.

Παράλληλα, θεωρείται βέβαιη η αύξηση της περιμέτρου των δικαιούχων, η οποία σήμερα περιλαμβάνει περίπου 1,6 εκατομμύρια συνταξιούχους. Μία από τις αλλαγές που θα ισχύσουν από φέτος είναι η συμπερίληψη στο επίδομα και των συνταξιούχων κάτω των 65 ετών, οι οποίοι πέρσι είχαν αποκλειστεί, με εξαίρεση όσους λάμβαναν μόνο σύνταξη χηρείας. Ο πρωθυπουργός αναμένεται να παρουσιάσει έναν οδικό χάρτη, ανάλογο με αυτόν που εφαρμόστηκε για τον κατώτατο μισθό, προβλέποντας ότι το 2030, το εφάπαξ επίδομα θα ισούται με μία πλήρη σύνταξη.

Στήριξη και για τους δημόσιους υπαλλήλους

Εντατικές συζητήσεις διεξάγονται επίσης για το ενδεχόμενο ο Κυριάκος Μητσοτάκης να εξαγγείλει από το βήμα της ΔΕΘ την επέκταση του μόνιμου επιδόματος των συνταξιούχων στους δημοσίους υπαλλήλους. Η παροχή αυτή αναμένεται να ξεκινήσει από το 2027, πριν από τις επόμενες εκλογές. Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, η παροχή αυτή θα προσεγγίζει τη λογική της «13ης σύνταξης», καθώς θα πρόκειται για ένα εφάπαξ ποσό, από 400 έως 500 ευρώ, το οποίο θα δίνεται ετησίως στους δημοσίους υπαλλήλους ως «μισό δώρο».

Η κυβερνητική παράταξη επιδιώκει με αυτή την κίνηση μεγαλύτερη εκλογική διείσδυση στην πολυπληθή κατηγορία των δημοσίων υπαλλήλων. Ο πρωθυπουργός αναμένεται να παρουσιάσει ένα ανάλογο μοντέλο με αυτό του κατώτατου μισθού και των συντάξεων, με ορίζοντα τα τέλη της επόμενης τετραετίας.

Το σκεπτικό πίσω από τις αποφάσεις

Το σενάριο της χορήγησης μιας επιπλέον πλήρους σύνταξης σε όλους τους συνταξιούχους κρίθηκε απαγορευτικό, λόγω του μεγάλου δημοσιονομικού αντίκτυπου. Το κόστος υπολογίζεται στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Η κυβέρνηση αναμένεται να τονίσει αυτό το σημείο, εξηγώντας την απόφασή της και αποδομώντας τα επιχειρήματα των κομμάτων της αντιπολίτευσης που υπόσχονται πλήρη επαναφορά της 13ης σύνταξης.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr