Η ευρωπαϊκή αγορά μοτοσικλέτας σε ανοδική τροχιά το πρώτο εξάμηνο του 2026

Η αγορά μοτοσικλέτας στην Ευρώπη συνεχίζει να παρουσιάζει ισχυρή δυναμική, με τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του 2026 να καταγράφουν σημαντική άνοδο. Συγκεκριμένα, στις πέντε μεγαλύτερες αγορές της Γηραιάς Ηπείρου, οι ταξινομήσεις αυξήθηκαν κατά 16,8%, γεγονός που υπογραμμίζει τη συνεχιζόμενη προτίμηση των καταναλωτών προς τα δίκυκλα.

Η δυναμική της ευρωπαϊκής αγοράς

Η αγορά μοτοσικλέτας εντός των ελληνικών συνόρων παρουσιάζει διαρκή ανάπτυξη, μια τάση που παρατηρείται και στις μεγαλύτερες αγορές της Ευρώπης. Μετρώντας τα στοιχεία σε Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο, οι ταξινομήσεις κατέγραψαν αύξηση 16,8% κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Τα νέα στοιχεία, τα οποία δημοσίευσε η ACEM, η Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Μοτοσικλετών, δείχνουν ότι συνολικά 636.490 νέες μοτοσικλέτες ταξινομήθηκαν μεταξύ Ιανουαρίου και Ιουνίου του 2026 στις προαναφερθείσες χώρες. Ο αριθμός αυτός είναι σημαντικά αυξημένος σε σύγκριση με τις 545.127 ταξινομήσεις που είχαν καταγραφεί την ίδια περίοδο του 2025. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2025 είχε χαρακτηριστεί από αρνητικό ρεκόρ πωλήσεων, με μείωση 9,1% σε σχέση με το 2024.

Οι πέντε αυτές χώρες κατέχουν το 80% των συνολικών ταξινομήσεων τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθιστώντας τα αποτελέσματά τους ιδιαίτερα αντιπροσωπευτικά της γενικότερης τάσης.

Οι επιδόσεις ανά χώρα

Κάθε μία από τις πέντε βασικές αγορές της Ευρώπης σημείωσε ανάπτυξη το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους. Η Γερμανία πρωτοστάτησε στην ανάπτυξη, καταγράφοντας το μεγαλύτερο ποσοστιαίο άλμα, με τις ταξινομήσεις της να αυξάνονται κατά 27,6% και να φτάνουν τις 114.849 μοτοσικλέτες.

Ακολούθησε η Ισπανία, η οποία σημείωσε αύξηση 23,6% με 141.101 ταξινομήσεις. Το Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψε 54.962 νέες μοτοσικλέτες, παρουσιάζοντας αύξηση 15,8% σε ετήσια βάση. Η Ιταλία παρέμεινε η μεγαλύτερη αγορά μοτοσικλετών στην Ευρώπη σε όγκο, με 220.776 νέες ταξινομήσεις, αν και με ελαφρώς χαμηλότερη αύξηση 13,2% σε ετήσια βάση. Την πρώτη πεντάδα συμπλήρωσε η Γαλλία, με 104.802 ταξινομήσεις και αύξηση 6,4%.

Η θέση της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή αγορά

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, τα στοιχεία δείχνουν ότι η χώρα μας κατέχει την 6η μεγαλύτερη αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η θέση αυτή αναδεικνύει τη σημασία της ελληνικής αγοράς στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο, καθώς ακολουθείται από χώρες όπως η Πολωνία, η Ολλανδία και η Ελβετία.

Ανάκαμψη και για τα μοτοποδήλατα

Εκτός από τις μοτοσικλέτες, η αγορά των μοτοποδηλάτων (50 κ.εκ.) συνέχισε επίσης την ανάκαμψή της. Στις έξι ευρωπαϊκές αγορές που παρακολουθούνται από την ACEM, οι ταξινομήσεις αυξήθηκαν κατά 4,7% το πρώτο εξάμηνο του έτους, φτάνοντας τις 72.076 μονάδες.

Η Ιταλία κατέγραψε την ισχυρότερη ανάπτυξη στον τομέα αυτό, με τις ταξινομήσεις να αυξάνονται κατά 18,2%. Σημαντικά κέρδη σημείωσαν επίσης η Γερμανία, η Ισπανία, το Βέλγιο και η Γαλλία. Η Ολλανδία αποτέλεσε τη μόνη αγορά που κινήθηκε σε αντίθετη κατεύθυνση, με τις ταξινομήσεις να μειώνονται κατά 5,4%, καθώς εκεί τα ποδήλατα πρωτοστατούν εδώ και πολλά χρόνια.

Συνεχιζόμενη ζήτηση για δίκυκλα

Η ACEM επισημαίνει ότι τα δημοσιευμένα στοιχεία υποδεικνύουν τη συνεχιζόμενη ζήτηση για μηχανοκίνητα δίκυκλα.

Η ισχυρή πορεία της αγοράς, ειδικά μετά από μια χρονιά με αρνητικό πρόσημο όπως το 2025, επιβεβαιώνει την ελκυστικότητα των μοτοσικλετών και των μοτοποδηλάτων στους Ευρωπαίους καταναλωτές.

Με πληροφορίες από: Gazzetta