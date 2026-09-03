«Ρεκόρ» 52,9 εκατ. διανυκτερεύσεων στο πρώτο εξάμηνο του έτους, με κυρίαρχο το αλλοδαπό ρεύμα

Περισσότερες από 52,9 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις καταγράφηκαν στα τουριστικά καταλύματα της Ελλάδας κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Ο αριθμός αυτός σηματοδοτεί άνοδο 1,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του ελληνικού τουρισμού. Ωστόσο, η ακτινογραφία των αριθμών αποκαλύπτει σημαντικές ανισορροπίες στον κλάδο, με τους ξένους επισκέπτες να κυριαρχούν και τον εγχώριο τουρισμό να παραμένει καθηλωμένος.

Η κυριαρχία των ξένων επισκεπτών

Η προέλευση των ταξιδιωτών αποτελεί την πρώτη μεγάλη αλήθεια που αναδεικνύουν τα στοιχεία. Πάνω από το 82% του συνολικού όγκου διανυκτερεύσεων, δηλαδή 43,3 εκατομμύρια, προέρχεται από το εξωτερικό. Οι ξένοι επισκέπτες κυριαρχούν, διαμορφώνοντας την εικόνα του ελληνικού τουρισμού για το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Την ίδια στιγμή, ο εγχώριος τουρισμός καταγράφει στασιμότητα, κινούμενος πέριξ των 9,5 εκατομμυρίων διανυκτερεύσεων. Αυτή η εικόνα αποτυπώνει την οικονομική ασφυξία που βιώνουν τα ελληνικά νοικοκυριά. Η συνεχιζόμενη ακρίβεια στα τρόφιμα και τα καύσιμα, σε συνδυασμό με τις υψηλές τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, έχει μετατρέψει τις θερινές διακοπές σε είδος πολυτελείας για τη μεσαία τάξη, κρατώντας χαμηλά τον εγχώριο τουρισμό.

Η δομική αλλαγή στο μοντέλο φιλοξενίας

Μια δεύτερη παράμετρος που αναδεικνύεται από τα στοιχεία αφορά τη δομική αλλαγή στο μοντέλο φιλοξενίας. Παρόλο που τα ξενοδοχεία διατηρούν τη μερίδα του λέοντος, απορροφώντας το 80% των διανυκτερεύσεων, δηλαδή 37,3 εκατομμύρια στο δεύτερο τρίμηνο, η βραχυχρόνια μίσθωση αναδεικνύεται στον μεγάλο κερδισμένο σε ρυθμούς ανάπτυξης.

Η τάση αυτή, με τη βραχυχρόνια μίσθωση μέσω πλατφορμών όπως το Airbnb και το Booking να σημειώνει σημαντική άνοδο, τροφοδοτεί εκ νέου τη διαμάχη μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων στον τουριστικό κλάδο. Η ανάπτυξη των αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων αποτελεί ένα κεντρικό θέμα συζήτησης.

Η διαμάχη μεταξύ ξενοδόχων και βραχυχρόνιας μίσθωσης

Το μέτωπο των ξενοδόχων, μέσω της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ), υποστηρίζει ότι η ανεξέλεγκτη γιγάντωση των αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού. Παράλληλα, η ΠΟΞ επισημαίνει τις επιπτώσεις στις τοπικές υποδομές, καθώς και την οξεία στεγαστική κρίση που προκαλείται από τη μετατροπή κατοικιών σε τουριστικά ακίνητα.

Από την άλλη πλευρά, οι εκπρόσωποι των διαχειριστών ακινήτων που δραστηριοποιούνται στη βραχυχρόνια μίσθωση απαντούν ότι καλύπτουν ένα υπαρκτό κενό της αγοράς. Υποστηρίζουν ότι προσφέρουν πιο προσιτές λύσεις για οικογένειες και πολυμελείς ομάδες επισκεπτών. Επιπλέον, τονίζουν ότι τα έσοδα που προκύπτουν από το Airbnb διαχέονται άμεσα στην τοπική οικονομία, ωφελώντας επιχειρήσεις από τα συνοικιακά σουπερμάρκετ έως την εστίαση.

Οι περιφερειακοί προορισμοί και οι πληρότητες

Σε επίπεδο περιφερειών, η Αττική εδραιώνεται ως αυτόνομος δωδεκάμηνος προορισμός, προσελκύοντας επισκέπτες καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Αυτή η εξέλιξη ενισχύει την τουριστική της ταυτότητα πέρα από την παραδοσιακή θερινή περίοδο.

Το Νότιο Αιγαίο, οι Κυκλάδες, η Κρήτη και τα Ιόνια Νησιά συγκεντρώνουν την πλειονότητα των θερινών διανυκτερεύσεων. Σε αυτές τις περιοχές, οι πληρότητες στα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης αγγίζουν επίπεδα ρεκόρ, υπογραμμίζοντας την αυξημένη ζήτηση για αυτό τον τύπο καταλυμάτων κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Με πληροφορίες από: Topontiki