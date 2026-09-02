Η τιμή του Brent ξεπέρασε τα 95 δολάρια εν μέσω νευρικότητας στις αγορές

Νέα άνοδος καταγράφηκε στην τιμή του πετρελαίου Brent, το οποίο έφτασε τα 95,78 δολάρια ανά βαρέλι το βράδυ της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου 2026, σημειώνοντας ημερήσια άνοδο 1,28%. Η τιμή του αργού πετρελαίου είχε φτάσει νωρίτερα να διαπραγματεύεται ακόμα και πάνω από τα 96 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ μέσα στην ίδια μέρα είχε κυμανθεί και στα 94 δολάρια.

Η έκδηλη νευρικότητα που επικρατεί στον πλανήτη, λόγω της αναζωπύρωσης του πολέμου στο Ιράν, οδηγεί την τιμή του πετρελαίου σε σκαμπανεβάσματα. Οι επενδυτές συνεχίζουν να σταθμίζουν τους αυξημένους κινδύνους για την προσφορά πετρελαίου, εξαιτίας των συνεχιζόμενων εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή στο πλαίσιο του πολέμου του Ιράν.

Η πορεία του πετρελαίου Brent

Το βράδυ της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου 2026, η τιμή του αργού πετρελαίου Brent διαμορφώθηκε στα 95,78 δολάρια ανά βαρέλι, καταγράφοντας ημερήσια άνοδο 1,28%. Λίγες ώρες νωρίτερα, η τιμή είχε φτάσει να διαπραγματεύεται ακόμα και πάνω από τα 96 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ κατά τη διάρκεια της ημέρας είχε σημειώσει πτώση στα 94 δολάρια.

Την προηγούμενη ημέρα, την Τρίτη, το Brent είχε καταγράψει ένα ράλι της τάξεως του 5%, ανεβαίνοντας από τα 90 στα 95 δολάρια ανά βαρέλι. Η εν λόγω πορεία αντικατοπτρίζει την έντονη μεταβλητότητα που χαρακτηρίζει τις αγορές πετρελαίου τις τελευταίες ημέρες.

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις και οι κίνδυνοι προσφοράς

Η αναζωπύρωση του πολέμου στο Ιράν και οι συνεχιζόμενες εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή αποτελούν βασικούς παράγοντες που τροφοδοτούν τη νευρικότητα στις διεθνείς αγορές. Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, καθώς οι κίνδυνοι για την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου θεωρούνται αυξημένοι.

Αυτή η αβεβαιότητα οδηγεί σε έντονα σκαμπανεβάσματα τις τιμές του «μαύρου χρυσού», με το Brent να ξεπερνά το φράγμα των 95 δολαρίων ανά βαρέλι, καθώς οι αγορές αντιδρούν στις γεωπολιτικές εντάσεις.

Οι δηλώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες

Την ίδια στιγμή, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν δείχνουν καμία πρόθεση παύσης των χτυπημάτων στην περιοχή. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως τα Στενά του Ορμούζ θα πρέπει να μετονομαστούν σε «Στενά Τραμπ», υπογραμμίζοντας την αμερικανική στάση.

Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, δήλωσε στο CNBC ότι περισσότερα από 17 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου πέρασαν από τα Στενά τη Δευτέρα. Ο όγκος αυτός είναι κοντά στα επίπεδα που καταγράφονταν πριν από την έναρξη του πολέμου, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία της περιοχής για τις διεθνείς μεταφορές ενέργειας.

Άνοδος και στο φυσικό αέριο

Παράλληλα με το πετρέλαιο, ράλι παρατηρείται και στην τιμή του φυσικού αερίου, το οποίο έφτασε τα 73,61 δολάρια ανά μεγαβατώρα. Η τιμή του φυσικού αερίου σημείωσε αύξηση κατά 1,92% μέσα στη μέρα, ενισχύοντας την ανοδική τάση των ενεργειακών τιμών.

Νωρίτερα την Τετάρτη, η τιμή του φυσικού αερίου είχε φτάσει να σημειώσει άνοδο μέχρι και 2,50%, γεγονός που υποδηλώνει την ευρύτερη πίεση που δέχονται οι αγορές ενέργειας λόγω των τρεχουσών συνθηκών.

Ο ρόλος της Κίνας και η ευθραυστότητα της αγοράς

Εντωμεταξύ, την αγορά επηρεάζουν και οι εξελίξεις γύρω από τον ρόλο της Κίνας. Οι δηλώσεις του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας φαίνεται να μετρίασαν μέρος των ανησυχιών που επικρατούν στις αγορές.

Ο πρόεδρος Σι δήλωσε κατά τη συνάντησή του στο Κάιρο με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φάταχ αλ Σίσι, ότι η Κίνα είναι έτοιμη να συνεργαστεί με τις χώρες της Μέσης Ανατολής για τη διασφάλιση της ασφάλειας των διεθνών θαλάσσιων οδών. Η δήλωση αυτή μεταδόθηκε από το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει στο Γαλλικό Πρακτορείο ο αναλυτής της Saxo Bank, Όλε Χάνσεν, η εμπιστοσύνη των επενδυτών παραμένει εύθραυστη. Δηλώσεις αυτού του είδους, αν και καθησυχαστικές, μπορούν να οδηγήσουν σε πτώση των τιμών, καθώς η αγορά παραμένει ευάλωτη στις γεωπολιτικές εντάσεις και τις ανακοινώσεις.

Με πληροφορίες από: Newsit