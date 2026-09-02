Η Ryanair μειώνει πτήσεις και προαναγγέλλει αυξήσεις στα εισιτήρια

Η Ryanair προχωρά σε αλλαγές στην πολιτική της, αναθεωρώντας προς τα κάτω τις προβλέψεις της για την επιβατική κίνηση και προαναγγέλλοντας αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων. Οι αποφάσεις αυτές λαμβάνονται ως άμεση συνέπεια των υψηλών τιμών του πετρελαίου, για τις οποίες η αεροπορική εταιρεία δεν διαθέτει αντιστάθμιση κινδύνου.

Αναθεώρηση στόχων και μειώσεις πτήσεων

Η αεροπορική εταιρεία αναθεώρησε τον στόχο της για την επιβατική κίνηση το 2027, μειώνοντάς τον από 216 εκατομμύρια σε 214 εκατομμύρια επιβάτες. Αυτή η αναθεώρηση συνεπάγεται μειώσεις πτήσεων και αποδίδεται στις υψηλές τιμές των καυσίμων.

Συγκεκριμένα, η Ryanair ανέφερε ότι, με το αεροπορικό καύσιμο να διαπραγματεύεται αυτή την περίοδο στα 140 δολάρια το βαρέλι και χωρίς κάλυψη μέσω συμβολαίων αντιστάθμισης κινδύνου, κρίνεται συνετό να περιοριστεί στρατηγικά η έκθεση του ομίλου σε μη αντισταθμισμένο αεροπορικό καύσιμο. Αυτό θα γίνει κατά τη διάρκεια του ζημιογόνου χειμερινού προγράμματος, από τον Νοέμβριο έως τον Μάρτιο. Ο στόχος για την επιβατική κίνηση ολόκληρου του οικονομικού έτους μειώνεται για να περιοριστεί η έκθεση στις μη αντισταθμισμένες τιμές του πετρελαίου αυτόν τον χειμώνα.

Επιπτώσεις στις τιμές των εισιτηρίων

Η Ryanair προειδοποίησε ότι εάν το πετρέλαιο παραμείνει ακριβό, οι τιμές των εισιτηρίων στις πτήσεις μικρών αποστάσεων θα αυξηθούν αναπόφευκτα. Η εταιρεία σημείωσε ότι το αυξημένο κόστος καυσίμων αναπόφευκτα θα μετακυλιστεί στις τιμές των εισιτηρίων.

Επιπλέον, η αεροπορική εταιρεία προειδοποίησε ότι εάν οι τιμές του πετρελαίου διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα έως και το καλοκαίρι του 2027, οι τιμές των εισιτηρίων στις πτήσεις μικρών αποστάσεων θα αυξηθούν σημαντικά.

Προειδοποιήσεις για τον ανταγωνισμό

Η Ryanair εξέφρασε την ανησυχία της ότι ορισμένοι ανταγωνιστές της ενδέχεται να αναγκαστούν να ακυρώσουν πτήσεις ή ακόμη και να μην καταφέρουν να «επιβιώσουν» τον φετινό χειμώνα. Αυτό οφείλεται στο υψηλό κόστος των καυσίμων, ειδικά για αεροπορικές εταιρείες οι οποίες διαθέτουν μικρότερη κάλυψη έναντι των διακυμάνσεων στις τιμές των καυσίμων.

Αυτές οι εταιρείες ενδέχεται να δυσκολευτούν να διατηρήσουν την προσφερόμενη χωρητικότητά τους ή ακόμη και να παραμείνουν οικονομικά βιώσιμες κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου.

Το αυξημένο κόστος των καυσίμων

Η μείωση της δραστηριότητας αναμένεται να περιορίσει τις ζημίες της Ryanair για τον χειμώνα του 2026 κατά περίπου 60 έως 86 εκατομμύρια στερλίνες. Αυτή η κίνηση αποτελεί μέρος της στρατηγικής της εταιρείας για τη διαχείριση του κόστους.

Σύμφωνα με στοιχεία της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών (IATA), οι τιμές των αεροπορικών καυσίμων έχουν αυξηθεί απότομα. Καταγράφηκε άνοδος 8,2% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, φθάνοντας περίπου στα 156 δολάρια το βαρέλι. Σε ετήσια βάση, η αύξηση ανέρχεται στο 74,2%.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr