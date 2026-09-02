Ryanair: Νέα επίθεση για τον ελληνικό έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας – καθυστερήσεις για σχεδόν 7.000 επιβάτες

Η μεγαλύτερη εταιρεία χαμηλού κόστους της Ευρώπης, η Ryanair, επανέρχεται στο θέμα των καθυστερήσεων στα ελληνικά αεροδρόμια και των βλαβών στο ελληνικό σύστημα εναέριας κυκλοφορίας. Με επίσημη ανακοίνωσή της, η ιρλανδική αεροπορική ζητά την άμεση παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκειμένου να προχωρήσει σε ουσιαστικές αλλαγές στον τομέα του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας στην Ευρώπη. Η εταιρεία καταγγέλλει εκτεταμένες καθυστερήσεις στον ελληνικό εναέριο χώρο, οι οποίες προέκυψαν μετά από προβλήματα που παρουσιάστηκαν στο ελληνικό σύστημα την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου.

Εκτεταμένες καθυστερήσεις και επιπτώσεις

Τα προβλήματα που αναφέρθηκαν στο ελληνικό σύστημα εναέριας κυκλοφορίας την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου είχαν άμεσες επιπτώσεις στις πτήσεις της Ryanair. Συγκεκριμένα, επηρεάστηκαν 37 πτήσεις της εταιρείας, προκαλώντας καθυστερήσεις που έφτασαν έως και τις τρεις ώρες. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα να επηρεαστούν σχεδόν 7.000 επιβάτες, οι οποίοι βίωσαν τις συνέπειες των δυσλειτουργιών στον ελληνικό εναέριο χώρο.

Η Ryanair τονίζει ότι αυτή η κατάσταση δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό. Σύμφωνα με την αεροπορική εταιρεία, πρόκειται για την τέταρτη μεγάλη αστοχία του ελληνικού συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας μέσα στους τελευταίους 12 μήνες. Αυτές οι επαναλαμβανόμενες βλάβες, όπως επισημαίνει η εταιρεία, δημιουργούν προβλήματα σε μία από τις πλέον πολυσύχναστες τουριστικές αγορές της Ευρώπης, επηρεάζοντας τόσο τις αεροπορικές εταιρείες όσο και τους ταξιδιώτες.

Κριτική για τη διαχείριση και τη χρηματοδότηση

Η ιρλανδική αεροπορική εταιρεία ασκεί έντονη κριτική στην ελληνική κυβέρνηση για τον τρόπο διαχείρισης και τη χρηματοδότηση των σχετικών υποδομών. Η Ryanair υποστηρίζει ότι οι αεροπορικές εταιρείες και οι επιβάτες καλούνται να καταβάλλουν ολοένα υψηλότερα τέλη ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, ενώ την ίδια στιγμή, όπως ισχυρίζεται, η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών επιδεινώνεται συνεχώς. Αυτή η κατάσταση, σύμφωνα με την εταιρεία, είναι απαράδεκτη και απαιτεί άμεσες λύσεις.

Στην ανακοίνωσή της, η Ryanair κάνει λόγο για παρωχημένα συστήματα και ανεπαρκείς επενδύσεις στον τομέα του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας στην Ελλάδα. Η εταιρεία χαρακτηρίζει την κατάσταση «γελοία», χρησιμοποιώντας αιχμηρό λόγο, όπως συνηθίζει. Μάλιστα, αναφέρει ότι φορείς της αεροπορικής βιομηχανίας έχουν αναγκαστεί πρόσφατα να συνεισφέρουν οικονομικά για την αντικατάσταση βασικού εξοπλισμού ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας. Η Ryanair θεωρεί ότι αυτή η δαπάνη θα έπρεπε να είχε καλυφθεί εξ ολοκλήρου από το ελληνικό κράτος.

Αιχμές κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Τα «πυρά» της Ryanair δεν στρέφονται μόνο προς την ελληνική κυβέρνηση, αλλά και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η εταιρεία κατηγορεί την Κομισιόν ότι, παρά τις συνεχείς αναφορές της στην ανταγωνιστικότητα και την αποτελεσματικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, εξακολουθεί να ανέχεται τις επαναλαμβανόμενες αστοχίες των συστημάτων εναέριας κυκλοφορίας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η Ryanair επισημαίνει την αντίφαση μεταξύ των δηλώσεων της Επιτροπής και της πραγματικότητας που βιώνουν οι αεροπορικές εταιρείες και οι επιβάτες.

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι εάν αντίστοιχες επιδόσεις καταγράφονταν από αεροδρόμια ή αεροπορικές εταιρείες, θα υπήρχαν άμεσες και αυστηρές συνέπειες. Ωστόσο, όπως αναφέρει, οι πάροχοι υπηρεσιών ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας δεν λογοδοτούν με τον ίδιο τρόπο. Αυτή η έλλειψη λογοδοσίας, κατά τη Ryanair, συμβάλλει στη διαιώνιση των προβλημάτων και στην απουσία ουσιαστικών βελτιώσεων στις υποδομές και τις υπηρεσίες.

Έκκληση για μεταρρυθμίσεις και σύγχρονο εξοπλισμό

Στο πλαίσιο αυτής της έντονης κριτικής, η Ryanair καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει σε ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις. Ο στόχος αυτών των μεταρρυθμίσεων είναι να διασφαλιστεί ότι οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας θα διαθέτουν σύγχρονο εξοπλισμό, επαρκές προσωπικό και την απαιτούμενη χρηματοδότηση. Η εταιρεία τονίζει την ανάγκη για ένα αξιόπιστο και αποτελεσματικό σύστημα, το οποίο θα μπορεί να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις της σύγχρονης αεροπορικής κίνησης.

Στην επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας, ο Chief Operations Officer της Ryanair, Neal McMahon, αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «η χθεσινή βλάβη του ελληνικού συστήματος αποτελεί ακόμη ένα».

Με πληροφορίες από: Gazzetta