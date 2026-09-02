Πτώση 6% στην κατανάλωση μπίρας στην εστίαση, κερδίζουν τα σούπερ μάρκετ

Η αγορά της μπίρας στην Ελλάδα καταγράφει σημαντική συρρίκνωση στον όγκο των πωλήσεων κατά 3% το οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου. Αυτή η πτώση παρατηρείται παρά τις προσπάθειες των ζυθοποιείων να ενισχύσουν τη ζήτηση μέσω προσφορών στις τιμές των προϊόντων τους. Οι πηγές της αγοράς αναφέρουν ότι ο τζίρος των ζυθοποιείων μειώθηκε κατά 1% την ίδια περίοδο, κάτι που υποδηλώνει μείωση του μέσου όρου των τιμών στον κλάδο.

Η «κρύα αγορά» της εστίασης δέχεται το μεγαλύτερο πλήγμα

Το μεγαλύτερο πλήγμα από τη συρρίκνωση της αγοράς δέχθηκε η λεγόμενη «κρύα αγορά», δηλαδή ο κλάδος της εστίασης, που περιλαμβάνει εστιατόρια και μπαρ. Σε αυτόν τον τομέα, η πτώση της κατανάλωσης μπίρας αγγίζει το 6% ως προς τον όγκο των πωλήσεων. Η εξέλιξη αυτή έχει συνέπειες όχι μόνο για τις επιχειρήσεις εστίασης, αλλά και για τις ζυθοποιίες.

Για τις βιομηχανίες του κλάδου, η «κρύα αγορά» θεωρείται πιο κερδοφόρα, καθώς δεν έχει τις ίδιες παροχές, προσφορές και προωθητικές ενέργειες που απολαμβάνουν οι αλυσίδες των σούπερ μάρκετ. Ως εκ τούτου, η μείωση του όγκου της κατανάλωσης στην εστίαση ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά την «τελευταία γραμμή» των ισολογισμών των εταιρειών.

Τα σούπερ μάρκετ κερδίζουν έδαφος

Αντίθετα με την εστίαση, η λεγόμενη «ζεστή αγορά», δηλαδή τα σούπερ μάρκετ, παρουσιάζει διαφορετική εικόνα. Σε αυτό το κανάλι διανομής, τόσο ο τζίρος όσο και η κατανάλωση εμφανίζουν αύξηση. Το γεγονός αυτό εντάσσεται στη γενικότερη τάση της αγοράς, όπου η μείωση του διαθέσιμου καταναλωτικού εισοδήματος οδηγεί τους καταναλωτές σε αγορές από τα σούπερ μάρκετ, απομειώνοντας αντιστοίχως το κανάλι της εστίασης.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, σε σύγκριση με τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, τα cash & carry συνεχίζουν να κινούνται οριακά θετικά, μόλις στο 1% με μεγάλη προσπάθεια. Αντιθέτως, τα σούπερ μάρκετ συνεχίζουν να «τρέχουν» με πάνω από 4% στον τζίρο τους.

Η ευρύτερη εικόνα των αλκοολούχων ποτών

Σύμφωνα με στοιχεία της Circana για τον Ιούνιο του 2026, οι πωλήσεις της κατηγορίας των αλκοολούχων ποτών στο εξάμηνο παρουσίαζαν αύξηση κατά 2,4% ως προς τον τζίρο τους. Ωστόσο, αυτή η αύξηση είναι μικρότερη σε σύγκριση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2025, όπου η αύξηση ήταν 5,4%. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει όλα τα αλκοολούχα ποτά και όλα τα κανάλια διάθεσης.

Αντίστοιχη τάση παρατηρείται και στον όγκο των πωλήσεων για το ίδιο διάστημα. Η αύξηση του όγκου της κατανάλωσης στο πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους ανήλθε σε 2,3%, έναντι 3,8% στο αντίστοιχο διάστημα του περσινού έτους.

Με πληροφορίες από: ot.gr