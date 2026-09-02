Αυξημένη η απόδοση των εντόκων γραμματίων ετήσιας διάρκειας του ΟΔΔΗΧ στο 2,62%

Με αυξημένο επιτόκιο θα γίνει η διάθεση της νέας σειράς εντόκων γραμματίων ετήσιας διάρκειας του Ελληνικού Δημοσίου, όπως προέκυψε από τη σημερινή δημοπρασία του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ). Η μέση σταθμική απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,62%, σημειώνοντας άνοδο σε σχέση με την προηγούμενη δημοπρασία, όπου είχε ανέλθει στο 2,41%. Το ενδιαφέρον των επενδυτών ήταν ιδιαίτερα αυξημένο, καθώς υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 919 εκατομμυρίων ευρώ, υπερκαλύπτοντας το ζητούμενο ποσό κατά 2,30 φορές.

Η άνοδος της απόδοσης στα έντοκα γραμμάτια

Ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) προχώρησε σήμερα στην πραγματοποίηση δημοπρασίας για τη διάθεση εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου, τα οποία έχουν ετήσια διάρκεια, δηλαδή 52 εβδομάδες. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που ανακοινώθηκαν, η μέση σταθμική απόδοση για αυτή τη νέα σειρά τίτλων διαμορφώθηκε στο 2,62%.

Η συγκεκριμένη απόδοση καταγράφεται ως αυξημένη σε σύγκριση με την προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία που είχε διενεργηθεί. Τότε, η μέση σταθμική απόδοση είχε διαμορφωθεί σε χαμηλότερο επίπεδο, συγκεκριμένα στο 2,41%, γεγονός που υποδηλώνει μια μεταβολή στις συνθήκες της αγοράς και στο κόστος δανεισμού για το Ελληνικό Δημόσιο.

Η σημαντική υπερκάλυψη των προσφορών

Το αρχικό ποσό που είχε ζητηθεί από το Ελληνικό Δημόσιο για τη διάθεση των εντόκων γραμματίων της συγκεκριμένης σειράς ανερχόταν στα 400 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, η ανταπόκριση από την πλευρά των επενδυτών ήταν ιδιαίτερα ισχυρή, ξεπερνώντας κατά πολύ τις αρχικές προσδοκίες.

Ειδικότερα, οι συνολικές προσφορές που υποβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας ανήλθαν στο εντυπωσιακό ποσό των 919 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό το υψηλό ενδιαφέρον οδήγησε σε μια σημαντική υπερκάλυψη του ζητούμενου ποσού, η οποία έφτασε τις 2,30 φορές, ή 2,3 φορές, όπως επιβεβαιώθηκε από τον ΟΔΔΗΧ, δείχνοντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών.

Η διαδικασία της δημοπρασίας και η αποδοχή προσφορών

Η δημοπρασία για τα έντοκα γραμμάτια πραγματοποιήθηκε μέσω του καθιερωμένου συστήματος των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς, οι οποίοι είναι γνωστοί και με τον διεθνή όρο Primary Dealers. Αυτοί οι εξειδικευμένοι φορείς διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στη διάθεση των κρατικών τίτλων και στην ομαλή λειτουργία της πρωτογενούς αγοράς.

Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, έγιναν δεκτές προσφορές που αντιστοιχούσαν μέχρι το ύψος του δημοπρατηθέντος ποσού. Παράλληλα, ο ΟΔΔΗΧ προχώρησε στην αποδοχή μη ανταγωνιστικών προσφορών, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε ένα συνολικό ύψος 100 εκατομμυρίων ευρώ, συμπληρώνοντας έτσι το συνολικό ποσό της έκδοσης.

Ημερομηνία διακανονισμού και διευκρινίσεις για τις προσφορές

Όσον αφορά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η ημερομηνία διακανονισμού για τη συγκεκριμένη δημοπρασία εντόκων γραμματίων έχει καθοριστεί για την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026. Την ημερομηνία αυτή θα πραγματοποιηθούν οι τελικές ενέργειες για τη μεταβίβαση των τίτλων στους επενδυτές και την καταβολή των αντίστοιχων ποσών.

Ο ΟΔΔΗΧ παρείχε επίσης διευκρινίσεις σχετικά με τις μη ανταγωνιστικές προσφορές, ανακοινώνοντας ότι δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2026. Τέλος, υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την πάγια πρακτική, κατά τη διάρκεια των δημοπρασιών εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου δεν καταβάλλεται καμία προμήθεια από τους συμμετέχοντες.

Με πληροφορίες από: News.gr, Newsit