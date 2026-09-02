Η ΔΕΗ μειώνει τη χρέωση στο φοιτητικό προϊόν ρεύματος myHome 4Students

Στη μείωση της σταθερής χρέωσης για το φοιτητικό προϊόν ρεύματος ΔΕΗ myHome 4Students προχωρά η ΔΕΗ, διατηρώντας παράλληλα ένα διευρυμένο πακέτο προνομίων για τους φοιτητές. Η σταθερή χρέωση προμήθειας μειώνεται από 0,135€/kWh σε 0,115€/kWh για τις πρώτες 150 kWh/μήνα, ποσότητα που ανταποκρίνεται στη συνήθη μηνιαία κατανάλωση της πλειονότητας των φοιτητικών κατοικιών. Με τη νέα αυτή τιμή, το ΔΕΗ myHome 4Students προσφέρει χαμηλότερο κόστος για το συγκεκριμένο επίπεδο κατανάλωσης και σταθερότητα στη χρέωση, ανταποκρινόμενο πλήρως στις ανάγκες του φοιτητικού νοικοκυριού.

Μείωση στη σταθερή χρέωση προμήθειας

Η ΔΕΗ ανακοίνωσε τη μείωση της σταθερής χρέωσης προμήθειας για το φοιτητικό προϊόν ρεύματος ΔΕΗ myHome 4Students. Συγκεκριμένα, η χρέωση μειώνεται από τα 0,135 ευρώ ανά κιλοβατώρα στα 0,115 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

Αυτή η νέα, χαμηλότερη τιμή εφαρμόζεται για τις πρώτες 150 κιλοβατώρες μηνιαίως. Η ποσότητα αυτή έχει επιλεγεί καθώς ανταποκρίνεται στη συνήθη μηνιαία κατανάλωση που παρατηρείται στην πλειονότητα των φοιτητικών κατοικιών, εξασφαλίζοντας έτσι ένα πιο προσιτό ενεργειακό κόστος για τους φοιτητές.

Προνόμια και δωρεάν πάγιο

Παράλληλα με τη μείωση της χρέωσης, διατηρούνται όλα τα προνόμια που συνοδεύουν το προϊόν ΔΕΗ myHome 4Students. Το πάγιο παραμένει δωρεάν για τους τρεις καλοκαιρινούς μήνες, προσφέροντας σημαντική ελάφρυνση κατά την περίοδο των διακοπών.

Για το υπόλοιπο διάστημα του έτους, το πάγιο διαμορφώνεται στα 3 ευρώ μηνιαίως. Αυτή η ρύθμιση συμβάλλει περαιτέρω στη μείωση του συνολικού κόστους του σπιτιού, συνδυάζοντας προσιτό ενεργειακό κόστος με πρόσθετα οφέλη και προνόμια.

Η υπηρεσία GreenPass και η βιώσιμη επιλογή

Το ΔΕΗ myHome 4Students περιλαμβάνει, χωρίς επιπλέον χρέωση, την υπηρεσία GreenPass για ένα χρόνο. Μέσω αυτής της υπηρεσίας, η ΔΕΗ δεσμεύεται ότι για όση ηλεκτρική ενέργεια καταναλώνει ο πελάτης, αντίστοιχη ποσότητα ενέργειας έχει παραχθεί από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).

Με αυτόν τον τρόπο, το προϊόν συνδυάζει τη σταθερή χρέωση με μία πιο βιώσιμη επιλογή για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της φοιτητικής κατοικίας, προσφέροντας μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη λύση.

Εκπτώσεις και προσφορές για την καθημερινότητα

Το φοιτητικό πρόγραμμα της ΔΕΗ συνοδεύεται από μια σειρά προνομίων που ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες της φοιτητικής καθημερινότητας. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει ένα κουπόνι αξίας 50 ευρώ για αγορές άνω των 100 ευρώ από τον Κωτσόβολο, διευκολύνοντας την προμήθεια ηλεκτρονικών ειδών ή συσκευών.

Επιπλέον, παρέχεται ένα κουπόνι αξίας 50 ευρώ από το efood, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το πρώτο «γέμισμα του ψυγείου». Τέλος, οι φοιτητές λαμβάνουν κουπόνι αξίας 2 ευρώ για τον καφέ, για κάθε μέρα του μήνα, από το Coffee Island. Παράλληλα, μέσω της πλατφόρμας ΔΕΗ myRewards Coupons, οι φοιτητές αποκτούν πρόσβαση σε εκπτώσεις, προσφορές, δώρα και προνόμια από συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες της καθημερινότητάς τους.

Πρόσβαση και ενημέρωση για το πρόγραμμα

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για το ΔΕΗ myHome 4Students και να αποκτήσουν το προϊόν μέσω διαφόρων καναλιών. Συγκεκριμένα, μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα dei.gr, να καλέσουν τηλεφωνικά στο 800 – 900 – 1000, ή να απευθυνθούν σε ένα από τα καταστήματα της ΔΕΗ.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit