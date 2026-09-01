Ψηφοφορία για τα νέα χαρτονομίσματα του ευρώ: Διπλή ελληνική παρουσία στα προτεινόμενα σχέδια

Οι πολίτες της ευρωζώνης έχουν πλέον τη δυνατότητα να συναποφασίσουν για τη νέα μορφή που θα λάβουν τα τραπεζογραμμάτια του ευρώ, από το χαρτονόμισμα των 5 ευρώ έως εκείνο των 200 ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) διοργανώνει μια διαδικτυακή ψηφοφορία, καλώντας όλους τους Ευρωπαίους, συμπεριλαμβανομένων των Ελλήνων πολιτών, να εκφράσουν τη γνώμη τους για τις δέκα προτάσεις σχεδίων που έχουν επιλεγεί. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει και μια διπλή ελληνική παρουσία, ενισχύοντας το ενδιαφέρον για την τελική επιλογή.

Η διαδικασία επιλογής των νέων σχεδίων

Τον Ιούλιο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρουσίασε τις δέκα προτάσεις σχεδίων που επιλέχθηκαν για την επόμενη σειρά χαρτονομισμάτων του ευρώ. Η δημόσια διαδικτυακή έρευνα, στην οποία μπορούν να συμμετέχουν οι πολίτες, θα διαρκέσει έως τις 21 Σεπτεμβρίου 2026. Παράλληλα, μια ξεχωριστή έρευνα με τις ίδιες ερωτήσεις θα διενεργηθεί από ανεξάρτητη εταιρεία ερευνών, σε αντιπροσωπευτικό δείγμα πολιτών της ευρωζώνης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ θα επιλέξει μία πρόταση σχεδίου προς τα τέλη του τρέχοντος έτους. Η απόφασή του θα βασιστεί σε συνδυασμό στοιχείων, όπως τα συμπεράσματα της κριτικής επιτροπής του διαγωνισμού σχεδίου, η τεχνική αξιολόγηση, καθώς και τα αποτελέσματα των δύο ερευνών. Η ΕΚΤ έχει δεσμευτεί να δημοσιεύσει έκθεση με τα αποτελέσματα και των δύο ερευνών μόλις επιλεγεί η τελική πρόταση, υπογραμμίζοντας τη σημασία της μεγαλύτερης δυνατής συμμετοχής των πολιτών στη δημόσια έρευνα.

Οι ελληνικές επιλογές και η συμβολή τους

Ανάμεσα στις προτάσεις σχεδίων που έχουν τεθεί σε ψηφοφορία, υπάρχει έντονη ελληνική παρουσία, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη διαδικασία. Συγκεκριμένα, στα χαρτονομίσματα των 5 ευρώ απεικονίζεται η Μαρία Κάλλας, τιμώντας τη διεθνούς φήμης Ελληνίδα υψίφωνο.

Επιπλέον, το Σχέδιο Ε, μία από τις δέκα προτάσεις, έχει σχεδιαστεί από την Ελληνίδα γραφίστρια Μυρσίνη Βαρδοπούλου. Η διπλή αυτή ελληνική εκπροσώπηση αναδεικνύει τη συμβολή της Ελλάδας στον πολιτισμό και το σχέδιο, προσφέροντας στους Έλληνες πολίτες έναν επιπλέον λόγο να συμμετάσχουν ενεργά στην ψηφοφορία.

Ο πανευρωπαϊκός διαγωνισμός και η σημασία των τραπεζογραμματίων

Τα δέκα σχέδια που βρίσκονται τώρα στην κρίση του κοινού προέκυψαν μέσα από έναν πανευρωπαϊκό διαγωνισμό. Σε αυτόν τον διαγωνισμό συμμετείχαν περισσότεροι από 1.200 γραφίστες, από τους οποίους 25 κλήθηκαν στη συνέχεια να δημιουργήσουν προτάσεις σχεδίων, είτε για ένα είτε και για τα δύο θέματα που είχαν τεθεί.

Όπως δήλωσε η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, τα τραπεζογραμμάτια του ευρώ είναι κάτι παραπάνω από ένα απλό μέσο πληρωμής. Αποτελούν μία από τις πιο απτές εκφράσεις της Ευρώπης και, χάρη στα σχέδιά τους που συνδυάζουν αισθητική και νόημα, έχουν τη δύναμη να ενισχύσουν την κοινή ευρωπαϊκή ταυτότητα.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr