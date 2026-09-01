Στο 3,7% ανήλθε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο

Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα κατέγραψε σημαντικό άλμα τον Αύγουστο, φτάνοντας το 3,7%, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Η επίδοση αυτή έρχεται σε σύγκριση με το 2,7% που είχε καταγραφεί τον Ιούλιο, καθιστώντας τον ελληνικό πληθωρισμό έναν από τους υψηλότερους στην Ευρώπη. Παράλληλα, στο σύνολο της Ευρωζώνης, ο ετήσιος πληθωρισμός επιταχύνθηκε στο 3,3% για τον ίδιο μήνα.

Η πορεία του πληθωρισμού στην Ελλάδα

Συγκεκριμένα, ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 3,7% τον Αύγουστο, σημειώνοντας άνοδο από το 2,7% που είχε καταγραφεί τον προηγούμενο μήνα, τον Ιούλιο. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές στην ελληνική αγορά παρουσίασαν αύξηση κατά 0,4%.

Η ελληνική επίδοση του Αυγούστου είναι υψηλότερη κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Αξίζει να σημειωθεί ότι, σε σύγκριση με έναν χρόνο νωρίτερα, τον Αύγουστο του 2025, ο εναρμονισμένος δείκτης στην Ελλάδα είχε διαμορφωθεί στο 3,1%, υποδηλώνοντας ενισχυμένες πληθωριστικές πιέσεις.

Η εικόνα στην Ευρωζώνη

Στο σύνολο των 21 χωρών της Ευρωζώνης, ο πληθωρισμός εκτινάχθηκε στο 3,3% τον Αύγουστο, από 2,9% τον Ιούλιο, ανεβαίνοντας και πάλι πάνω από το όριο του 3%. Τα στοιχεία αυτά δημοσιεύτηκαν από την Eurostat την Τρίτη.

Οι συνεχιζόμενες πληθωριστικές πιέσεις σε όλη την Ευρωζώνη αποτελούν ένα κεντρικό θέμα συζήτησης, καθώς επηρεάζουν την οικονομική σταθερότητα της περιοχής.

Ο ρόλος της ενέργειας στην άνοδο των τιμών

Η μεγάλη αλλαγή στην εικόνα του πληθωρισμού, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωζώνη, προέρχεται κυρίως από τον τομέα της ενέργειας. Οι τιμές της ενέργειας κατέγραψαν με διαφορά τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση μεταξύ των βασικών κατηγοριών, αποτελώντας το μεγαλύτερο μερίδιο στην συνολική άνοδο.

Ειδικότερα, οι τιμές της ενέργειας αυξήθηκαν κατά 14,3% σε ετήσια βάση τον Αύγουστο, έναντι 10,3% τον Ιούλιο. Μόνο μέσα σε έναν μήνα, οι τιμές αυτές ενισχύθηκαν κατά 2,9%. Η άνοδος αυτή οφείλεται στο υψηλότερο κόστος του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, ενώ παράλληλα οι εταιρείες διύλισης αύξησαν τα περιθώρια κέρδους τους.

Η έντονη άνοδος του ενεργειακού κόστους εξηγεί σε μεγάλο βαθμό γιατί ο γενικός δείκτης πληθωρισμού κινήθηκε αισθητά υψηλότερα, παρά το γεγονός ότι σε άλλες κατηγορίες οι πιέσεις ενδέχεται να υποχώρησαν.

Εξελίξεις σε άλλους τομείς και επιτόκια

Πέρα από την ενέργεια, παρατηρήθηκαν διαφοροποιήσεις και σε άλλες κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών στην Ευρωζώνη. Ο πληθωρισμός στις υπηρεσίες επιβραδύνθηκε στο 3% από 3,3% που ήταν τον Ιούλιο. Αντίθετα, στα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό, ο πληθωρισμός παρέμεινε σταθερός στο 1,2%.

Στα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά, καταγράφηκε επιτάχυνση, με τον πληθωρισμό να φτάνει το 1,2% από 0,9% τον προηγούμενο μήνα. Οι συνεχιζόμενες πληθωριστικές πιέσεις σε όλη την Ευρωζώνη ενισχύουν τα επιχειρήματα υπέρ μιας νέας αύξησης των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Συγκεκριμένα, ενισχύονται οι φωνές για αύξηση του επιτοκίου στο 2,50% από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με τους επενδυτές να φαίνεται πως έχουν ήδη προεξοφλήσει αυτή την απόφαση. Ο πόλεμος στο Ιράν συνεχίζει να ασκεί ανοδική πίεση στις τιμές, επηρεάζοντας τις διεθνείς αγορές.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki