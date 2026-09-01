Ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για τον Νιλ Μοπέ, αλλά το οικονομικό αποτελεί εμπόδιο

Ο ΠΑΟΚ φέρεται να έχει εκδηλώσει έντονο ενδιαφέρον για τον Γάλλο επιθετικό Νιλ Μοπέ, ο οποίος ανήκει στη Μαρσέιγ. Το όνομα του 30χρονου φορ βρίσκεται ψηλά στη μεταγραφική λίστα του Δικεφάλου, καθώς ο ποδοσφαιριστής δεν υπολογίζεται από τον γαλλικό σύλλογο για την τρέχουσα σεζόν. Ωστόσο, η πιθανή μεταγραφή αντιμετωπίζει ένα σημαντικό οικονομικό εμπόδιο, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από τη Γαλλία.

Το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για την ενίσχυση της επίθεσης

Ο Νιλ Μοπέ, ένας έμπειρος επιθετικός με παρουσία σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ. Ο Δικέφαλος αναζητά τρόπους να ενισχύσει την επιθετική του γραμμή και το όνομα του Γάλλου φορ έχει πέσει στο μεταγραφικό τραπέζι. Σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα «La Provence», ο ΠΑΟΚ θα ήθελε να αποκτήσει τον ποδοσφαιριστή.

Η ίδια πηγή τονίζει ότι ο 30χρονος επιθετικός δεν υπολογίζεται πλέον από τη Μαρσέιγ, γεγονός που τον καθιστά διαθέσιμο για μεταγραφή. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί μια ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ να διεκδικήσει έναν παίκτη με εμπειρία, εφόσον βρεθεί λύση στα υπόλοιπα ζητήματα.

Η θετική διάθεση του παίκτη και το εμπόδιο του συμβολαίου

Ο ίδιος ο Νιλ Μοπέ φέρεται να είναι θετικός στο ενδεχόμενο να μετακομίσει στην Ελλάδα και να αγωνιστεί με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Αυτή η διάθεση του ποδοσφαιριστή θα μπορούσε να αποτελέσει ένα θετικό στοιχείο στις διαπραγματεύσεις, δείχνοντας την επιθυμία του για αλλαγή περιβάλλοντος και νέες προκλήσεις.

Παρόλα αυτά, το σημαντικότερο εμπόδιο που ανακύπτει για την ολοκλήρωση της μεταγραφής είναι το οικονομικό. Η «La Provence» αναφέρει ότι η ελληνική ομάδα δεν είναι σε θέση να καλύψει εξ ολοκλήρου το τρέχον συμβόλαιο που έχει ο Μοπέ με τη Μαρσέιγ. Το συμβόλαιο του έμπειρου φορ λήγει το καλοκαίρι του 2028, γεγονός που καθιστά το κόστος των αποδοχών του ιδιαίτερα υψηλό για τα δεδομένα του ΠΑΟΚ.

Αυτή η οικονομική διαφορά είναι που, προς το παρόν, «κολλάει» τη μεταγραφή, παρά την αμοιβαία φερόμενη επιθυμία των δύο πλευρών. Η εξεύρεση μιας κοινά αποδεκτής λύσης στο θέμα του συμβολαίου αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Η αγωνιστική πορεία του Μοπέ την προηγούμενη σεζόν

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο, ο Νιλ Μοπέ δεν παρέμεινε στη Μαρσέιγ, αλλά αγωνίστηκε ως δανεικός στην ισπανική ομάδα της Σεβίλλης. Η θητεία του στην Ισπανία του προσέφερε αγωνιστικό χρόνο και εμπειρίες από ένα διαφορετικό πρωτάθλημα.

Κατά τη διάρκεια του δανεισμού του στη Σεβίλλη, ο 30χρονος επιθετικός κατέγραψε συνολικά 12 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις στις οποίες συμμετείχε η ισπανική ομάδα. Σε αυτές τις εμφανίσεις, ο Μοπέ κατάφερε να συνεισφέρει στην επιθετική λειτουργία της ομάδας του, σημειώνοντας δύο γκολ.

Επιπλέον, ο Γάλλος φορ είχε και μία ασίστ στο ενεργητικό του, δείχνοντας την ικανότητά του να δημιουργεί ευκαιρίες για τους συμπαίκτες του. Αυτά τα στατιστικά αντικατοπτρίζουν την πρόσφατη αγωνιστική του εικόνα, πριν επιστρέψει στη Μαρσέιγ και τεθεί εκτός πλάνων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta