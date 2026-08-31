Νέα μείωση της ανεργίας τον Ιούλιο στο 7,9%, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ

Σε νέα μείωση του ποσοστού ανεργίας στη χώρα μας οδήγησαν τα στοιχεία του Ιουλίου, καθώς αυτό υποχώρησε στο 7,9%. Τα σχετικά στοιχεία δημοσιεύτηκαν από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη πτωτική πορεία. Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, με αφορμή τις ανακοινώσεις, επεσήμανε την ανάγκη συνέχισης των προσπαθειών για ακόμη μεγαλύτερη τόνωση της απασχόλησης.

Σημαντική υποχώρηση του ποσοστού ανεργίας

Το ποσοστό της ανεργίας τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους διαμορφώθηκε στο 7,9%, καταγράφοντας αξιοσημείωτη πτώση. Συγκεκριμένα, το ποσοστό αυτό είναι χαμηλότερο από το 8,9% που είχε σημειωθεί τον Ιούλιο του 2025, καθώς και από το 17,9% που είχε καταγραφεί τον Ιούλιο του 2019. Παράλληλα, παρατηρείται μείωση και σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2026, όπου το αναθεωρημένο προς τα πάνω ποσοστό ήταν 8,1%.

Οι άνεργοι τον Ιούλιο ανήλθαν σε 376.508 άτομα. Ο αριθμός αυτός αντιπροσωπεύει μείωση κατά 45.192 άτομα, δηλαδή 10,7%, σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025. Επίσης, σημειώθηκε μείωση κατά 7.968 άτομα, ήτοι 2,1%, σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2026, γεγονός που δείχνει τη συνεχή πτωτική τάση.

Ανεργία ανά φύλο και ηλικιακή ομάδα

Η μείωση της ανεργίας επεκτάθηκε σε όλες τις κατηγορίες πληθυσμού. Ειδικότερα, η ανεργία των ανδρών υποχώρησε στο 5,9% τον Ιούλιο του 2026, έναντι 7,1% τον Ιούλιο του 2025. Αντίστοιχα, στις γυναίκες, το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε στο 10,4% τον Ιούλιο του 2026, σημειώνοντας πτώση από το 11% που ήταν τον Ιούλιο του προηγούμενου έτους.

Όσον αφορά τις ηλικιακές ομάδες, η ανεργία των νέων κάτω των 25 ετών μειώθηκε σημαντικά, φτάνοντας το 16,8% τον Ιούλιο του 2026. Αυτό το ποσοστό είναι χαμηλότερο από το 20,4% που είχε καταγραφεί τον Ιούλιο του 2025. Στην ευρύτερη ηλικιακή ομάδα 25-74 ετών, το ποσοστό της ανεργίας ανήλθε σε 7,4%, έναντι 8,2% τον Ιούλιο του 2025.

Αύξηση απασχολούμενων και άτομα εκτός εργατικού δυναμικού

Παράλληλα με τη μείωση της ανεργίας, καταγράφηκε και αύξηση των απασχολούμενων ατόμων. Τον Ιούλιο του 2026, οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.379.823 άτομα. Ο αριθμός αυτός είναι αυξημένος κατά 41.365 άτομα, δηλαδή 1%, σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025. Επίσης, παρατηρήθηκε αύξηση κατά 1.692 άτομα σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2026.

Σχετικά με τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, δηλαδή εκείνα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ο αριθμός τους ανήλθε σε 2.951.948 άτομα. Αυτό αντιπροσωπεύει μείωση κατά 35.528 άτομα, ήτοι 1,2%, σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025. Ωστόσο, σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2026, σημειώθηκε μια μικρή αύξηση κατά 2.732 άτομα, δηλαδή 0,1%.

Η δήλωση της υπουργού Εργασίας

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, σε ανάρτησή της, υπογράμμισε τη σημασία των νέων στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ. Η ίδια δήλωσε: «Νέα μείωση της ανεργίας για τον μήνα Ιούλιο στο 7,9% (από 8,9% πέρυσι τον Ιούλιο και από 17,9% τον Ιούλιο του 2019), σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ».

Η κυρία Κεραμέως επανέλαβε τη δέσμευση της κυβέρνησης, αναφέροντας: «Συνεχίζουμε την προσπάθεια για ακόμη μεγαλύτερη μείωση της ανεργίας και ακόμη μεγαλύτερη τόνωση της απασχόλησης». Η δήλωσή της αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει την κατεύθυνση των πολιτικών που στοχεύουν στην ενίσχυση της αγοράς εργασίας και τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit