Η bwin λανσάρει νέα καμπάνια με κεντρικό μήνυμα «Μέσα στο παιχνίδι»

Η bwin παρουσιάζει τη νέα της επικοινωνιακή καμπάνια, η οποία βρίσκεται ήδη στον αέρα, με κεντρικό μήνυμα το «Μέσα στο παιχνίδι». Η μουσική αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο, δίνοντας τον ρυθμό στη νέα αυτή προσέγγιση του brand. Στόχος της καμπάνιας είναι να αναδείξει την εμπειρία της έντασης, της αγωνίας και της χαράς που βιώνει κανείς σε κάθε στιγμή του παιχνιδιού.

Η φιλοσοφία πίσω από το μήνυμα

Η νέα καμπάνια της bwin επιδιώκει να αποτυπώσει με φρέσκια ματιά την εμπειρία του να ζεις τον παλμό της κερκίδας και την ενέργεια του αγώνα. Με έντονη ενέργεια και τη μουσική στο επίκεντρο, το brand φιλοδοξεί να μεταφέρει το συναίσθημα της πλήρους συμμετοχής. Η φιλοσοφία αυτή περιστρέφεται γύρω από την ιδέα ότι το παιχνίδι είναι κάτι που βιώνεται σε βάθος, με όλα τα συναισθήματα που το συνοδεύουν.

Η bwin επιδιώκει να χτίσει τη δική της αντίληψη γύρω από την ψυχαγωγία και την εμπειρία του παιχνιδιού, έχοντας ως επίκεντρο το συναίσθημα και την ένταση της στιγμής. Αυτή η προσέγγιση εφαρμόζεται τόσο στο Στοίχημα όσο και στο Live Casino, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία στους χρήστες.

Το τηλεοπτικό σποτ και το μουσικό ταξίδι

Στο πλαίσιο της καμπάνιας, δημιουργήθηκε ένα νέο τηλεοπτικό σποτ όπου ο πρωταγωνιστής προσπαθεί να εκφράσει γιατί νιώθει τόσο «μέσα στο παιχνίδι» με την bwin. Διαπιστώνοντας ότι τα λόγια δεν είναι αρκετά για να περιγράψει αυτό το συναίσθημα, επιλέγει να το τραγουδήσει.

Από αυτή την αφετηρία ξεκινά ένα αυθόρμητο μουσικό ταξίδι. Το ταξίδι αυτό μεταφέρει τους θεατές από την κερκίδα και το γήπεδο σε διαφορετικά περιβάλλοντα παιχνιδιού, όπως το live casino, αγώνες μπάσκετ, τένις, αλλά και την πίστα αγώνων. Ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από το τραγούδι αναφέρει: «Ο αγώνας αρχίζει, η κερκίδα είναι φουλ. Baby, απόψε θα το ζήσουμε mucho bwin!».

Το τραγούδι ως βασικό δημιουργικό όχημα

Το βασικό μήνυμα της καμπάνιας συμπυκνώνεται στη φράση: «Στην bwin είσαι τόσο μέσα στο παιχνίδι, που μπορείς και να το τραγουδήσεις!». Μέσω αυτής της προσέγγισης, η ένταση και ο παλμός του παιχνιδιού μετατρέπονται σε μουσική, ρυθμό και εικόνα, προσδίδοντας μια νέα διάσταση στην επικοινωνία του brand.

Το τραγούδι αναδεικνύεται σε βασικό δημιουργικό όχημα της καμπάνιας, προσφέροντας μια διαφορετική οπτική στο κεντρικό μήνυμα «Μέσα στο παιχνίδι». Η ιδέα είναι ότι όταν κάποιος βιώνει κάτι τόσο έντονα, οι απλές λέξεις δεν αρκούν για να το εκφράσουν πλήρως, οδηγώντας στην ανάγκη να το τραγουδήσει.

Η δήλωση της Γενικής Διευθύντριας

Σχετικά με τη νέα καμπάνια, η Γενική Διευθύντρια της bwin Greece, Ιωάννα Μπερίου, προέβη σε δηλώσεις. Όπως ανέφερε, «Με τη νέα μας καμπάνια θέλουμε να εκφράσουμε τι σημαίνει για εμάς να είσαι πραγματικά “Μέσα στο παιχνίδι”: να ζεις το πάθος, τη χαρά, την ένταση και όλα τα συναισθήματα που γεννά κάθε στιγμή».

Η κυρία Μπερίου τόνισε επίσης τον ρόλο της μουσικής σε αυτή την επικοινωνιακή προσπάθεια. «Η μουσική μάς έδωσε έναν διαφορετικό και αυθεντικό τρόπο να αποτυπώσουμε αυτή την εμπειρία. Γιατί όταν το παιχνίδι σε παρασύρει, γίνεται συναίσθημα, γίνεται ρυθμός και τελικά κάτι που θέλεις να μοιραστείς», συμπλήρωσε η Γενική Διευθύντρια της bwin Greece.

Με πληροφορίες από: Gazzetta