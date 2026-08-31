Μειώσεις τιμών έως 9,5% σε 1.740 προϊόντα, από κρέας και ζυμαρικά μέχρι βρεφικές τροφές και σχολικά

Μειώσεις τιμών που αγγίζουν μεσοσταθμικά το 9,5% εφαρμόζονται από σήμερα, Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026, σε ένα ευρύ φάσμα 1.740 κωδικών προϊόντων. Η πρωτοβουλία αυτή, η οποία καλύπτει από βασικά είδη διατροφής όπως κρέας και ζυμαρικά, μέχρι βρεφικές τροφές και σχολικά, ανακοινώθηκε από τον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο, ως μια ουσιαστική παρέμβαση για τη στήριξη των νοικοκυριών.

Η νέα πρωτοβουλία για τις τιμές

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, τόνισε ότι «Είμαστε μαζί με τους πολίτες, δίπλα στους πολίτες», αναφερόμενος στις μειώσεις τιμών. Συγκεκριμένα, πάνω από 1.700 επώνυμοι κωδικοί προϊόντων από το καλάθι του νοικοκυριού διατίθενται από σήμερα στα ράφια των σούπερ μάρκετ με μειωμένες τιμές.

Η πρόεδρος και διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγγάρη, μαζί με τον υπουργό, ανέφεραν ότι η μεσοσταθμική μείωση φτάνει το 9,5%. Συνολικά, η πρωτοβουλία έχει συγκεντρώσει περισσότερους από 1.740 κωδικούς προϊόντων.

Μειώσεις σε βασικά είδη διατροφής

Οι μειώσεις τιμών αφορούν μια μεγάλη γκάμα προϊόντων που είναι απαραίτητα για το τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το κρέας, το γάλα, οι βρεφικές τροφές και τα ζυμαρικά.

Ειδικότερα, η μείωση στην τιμή του κρέατος φτάνει μεσοσταθμικά το 7,5%, προσφέροντας σημαντική ελάφρυνση στους καταναλωτές για ένα από τα βασικότερα είδη διατροφής.

Ειδική μέριμνα για τα σχολικά είδη

Ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, η πρωτοβουλία επεκτείνεται και στα σχολικά είδη. Οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα να βρουν 405 σχολικά είδη με μειωμένες τιμές κατά μέσο όρο 12%.

Αυτές οι μειώσεις θα είναι διαθέσιμες στα σούπερ μάρκετ, καθώς και σε τρεις αλυσίδες που συμμετέχουν ενεργά στην πρωτοβουλία: τα καταστήματα Μουστάκας, τα Max Stores και τα καταστήματα Ζαχαριάς.

Συμμετέχοντες φορείς και διάρκεια

Στην εθνική αυτή πρωτοβουλία συμμετέχουν ήδη πάνω από 100 προμηθευτικές επιχειρήσεις, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών. Η δράση είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και των φορέων της επιχειρηματικότητας.

Η πρωτοβουλία τέθηκε σε ισχύ από σήμερα, Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026, και θα διαρκέσει έως το τέλος του έτους, δηλαδή έως το τέλος Δεκεμβρίου 2026. Η διάρκειά της προβλέπει τη δυνατότητα να συνεχιστεί είτε με τους ίδιους είτε με νέους κωδικούς προϊόντων.

Δηλώσεις του υπουργού Ανάπτυξης

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος δήλωσε σχετικά ότι «Η εθνική πρωτοβουλία μείωσης των τιμών, σε βασικά προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης και σε σχολικά είδη ενόψει της νέας περιόδου, δίνει μία ανάσα σε νοικοκυριά και πολίτες που δοκιμάζονται από το υψηλό κόστος ζωής.»

Ο υπουργός πρόσθεσε ότι πρόκειται για 1.740 προϊόντα με μέσο όρο μείωσης τιμής το 9,5%, τα οποία αποτελούν τρόφιμα και βασικά είδη διαβίωσης. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η στήριξη των νοικοκυριών και συνολικά όλης της κοινωνίας σε μια περίοδο διαρκούς αβεβαιότητας, καθώς και η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος της ελληνικής οικογένειας. Αυτό επιδιώκεται και μέσω μέτρων όπως η στήριξη παραγωγικών επενδύσεων που δημιουργούν νέες, καλύτερες θέσεις εργασίας με καλύτερους μισθούς, κάτι που θεωρείται το πιο σημαντικό.

Με πληροφορίες από: Newsit