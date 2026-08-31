Παρατείνεται η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης και τον Σεπτέμβριο

Το μέτρο της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης παρατείνεται για έναν ακόμη μήνα, καλύπτοντας και τον Σεπτέμβριο, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η κρατική ενίσχυση ανέρχεται στα 10 λεπτά ανά λίτρο, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με στόχο τον περιορισμό των επιβαρύνσεων για πολίτες και επιχειρήσεις. Η απόφαση αυτή έρχεται σε συνέχεια των προηγούμενων μηνών, καθώς οι διεθνείς τιμές των καυσίμων διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα.

Η παράταση της επιδότησης στο δίκτυο

Ειδικότερα, το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών γνωστοποίησε ότι η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης στο δίκτυο θα συνεχιστεί και καθ' όλη τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου. Το ύψος της επιδότησης παραμένει στα 10 λεπτά ανά λίτρο, εκ των οποίων τα 8 λεπτά αφορούν την καθαρή ενίσχυση και τα υπόλοιπα τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ). Αυτό το μέτρο, το οποίο θα έληγε κανονικά στις 31 Αυγούστου, επεκτείνεται με την ίδια ακριβώς τιμή.

Το εκτιμώμενο δημοσιονομικό κόστος για την επέκταση της επιδότησης μόνο για τον μήνα Σεπτέμβριο ανέρχεται σε 30 εκατομμύρια ευρώ. Η κυβέρνηση προχωρά σε αυτή την παρέμβαση για να διατηρήσει τη σταθερότητα στην αγορά και να ανακουφίσει τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις από τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων.

Το συνολικό δημοσιονομικό αποτύπωμα

Από την έναρξη της επιδότησης, τον Απρίλιο, μέχρι και τον Σεπτέμβριο, το συνολικό δημοσιονομικό κόστος που έχει διατεθεί για τη συγκράτηση των αυξήσεων στην τιμή του πετρελαίου κίνησης ανέρχεται σε 211 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το ποσό αντικατοπτρίζει τη συνεχή προσπάθεια της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει τις πιέσεις που προκαλούνται από τις διακυμάνσεις των διεθνών τιμών.

Η εν λόγω κρατική ενίσχυση αποτελεί μέρος μιας στοχευμένης στρατηγικής, η οποία εφαρμόζεται για αρκετούς μήνες. Σκοπός της είναι η άμεση ελάφρυνση του κόστους για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, καθώς και η αντιμετώπιση των ευρύτερων επιπτώσεων στην οικονομία.

Οι διεθνείς τιμές και η κυβερνητική παρέμβαση

Η απόφαση για την παράταση της επιδότησης ελήφθη καθώς οι διεθνείς τιμές των καυσίμων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Συγκεκριμένα, η διεθνής τιμή του πετρελαίου Brent έχει πάρει ξανά την ανιούσα, υπερβαίνοντας το επίπεδο των 90 δολαρίων το βαρέλι. Αυτή η εξέλιξη στις παγκόσμιες αγορές καθιστά αναγκαία τη συνέχιση των μέτρων στήριξης.

Η κυβέρνηση, αναγνωρίζοντας τις συνθήκες αυτές, επιλέγει να συνεχίσει τη στοχευμένη παρέμβασή της για έναν ακόμη μήνα. Αυτή η δράση αποσκοπεί στον περιορισμό της επιβάρυνσης που υφίστανται οι πολίτες και οι επιχειρήσεις από τις αυξημένες τιμές των καυσίμων, οι οποίες επηρεάζουν άμεσα το κόστος διαβίωσης και λειτουργίας.

Περιορισμός των έμμεσων επιπτώσεων

Πέρα από την άμεση ελάφρυνση, η παράταση της επιδότησης έχει ως βασικό στόχο τον περιορισμό των έμμεσων επιπτώσεων του αυξημένου κόστους των καυσίμων. Οι επιπτώσεις αυτές αφορούν κυρίως την εφοδιαστική αλυσίδα και, κατ' επέκταση, τις τελικές τιμές των προϊόντων και των υπηρεσιών.

Μέσω αυτής της παρέμβασης, επιδιώκεται η διατήρηση της ομαλότητας στην αγορά και η αποφυγή περαιτέρω ανατιμήσεων σε βασικά αγαθά. Η κυβέρνηση επιδιώκει να προστατεύσει την οικονομία από μια πιθανή αύξηση του πληθωρισμού, διασφαλίζοντας παράλληλα τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki, Enikos