Οι κυβερνητικές εξαγγελίες για την αύξηση του κατώτατου μισθού έως τα 1.000 ευρώ μεικτά το 2027 έχουν δημιουργήσει προσδοκίες, ωστόσο η ανάλυση των αριθμών δείχνει ότι το τετραψήφιο ποσό δύσκολα θα φτάσει στην τσέπη των εργαζομένων. Η πραγματικότητα των καθαρών αποδοχών, μετά τις κρατήσεις, αποκαλύπτει μια σημαντική απόσταση από τις ονομαστικές αυξήσεις.

Οι προβλέψεις για τον κατώτατο μισθό το 2027

Η προοπτική αύξησης του κατώτατου μισθού έως τα 1.000 ευρώ μεικτά το 2027 αποτελεί κεντρικό σημείο των κυβερνητικών εξαγγελιών, οι οποίες τοποθετούνται χρονικά στον Απρίλιο του 2027. Ωστόσο, η ουσία των αριθμών δείχνει πως το ποσό που θα φτάσει τελικά στην τσέπη των εργαζομένων θα είναι σημαντικά μικρότερο.

Σύμφωνα με τις αναλύσεις, οι καθαρές αποδοχές για όλους τους εργαζομένους αναμένεται να κυμανθούν από 790 ευρώ έως 829 ευρώ. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τις «θριαμβολογίες» για τετραψήφιους μισθούς, καθώς η απόσταση μεταξύ μεικτού και καθαρού ποσού παραμένει μεγάλη.

Η απόσταση μεταξύ μεικτού και καθαρού μισθού

Η διαφορά ανάμεσα στον μεικτό και τον καθαρό μισθό αποδεικνύεται χαώδης, όπως προκύπτει από τα διάφορα σενάρια. Εάν η βάση του κατώτατου μισθού αυξηθεί στα 950 ευρώ μεικτά, από τα 920 ευρώ που ισχύουν σήμερα, αυτό μεταφράζεται σε μόλις 790 ευρώ καθαρά.

Η αύξηση αυτή ανέρχεται σε περίπου 25 ευρώ τον μήνα, ένα ποσό που, όπως αναφέρεται, «εξανεμίζεται» τις πρώτες ημέρες λόγω του αυξημένου κόστους ζωής και της ακρίβειας που συνεχίζει να καλπάζει.

Τα σενάρια των 970 και 1.000 ευρώ μεικτά

Στο δεύτερο σενάριο, όπου ο κατώτατος μισθός φτάνει τα 970 ευρώ μεικτά, ο εργαζόμενος θα λάβει στο χέρι 808 ευρώ. Αυτό αντιστοιχεί σε μια αύξηση της τάξεως των 43 ευρώ καθαρά τον μήνα.

Ακόμη και στην περίπτωση που ο μισθός φτάσει το «ορόσημο» των 1.000 ευρώ μεικτά, το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα δεν θα ξεπεράσει τα 829 ευρώ καθαρά. Οι αυξήσεις αυτές, αν και ακούγονται εντυπωσιακές στους τίτλους των ειδήσεων, αφήνουν στην τσέπη του εργαζόμενου ένα σημαντικά μικρότερο ποσό μετά τις αναγκαίες κρατήσεις.

Ο αντίκτυπος σε εργαζόμενους και επιδόματα

Οι υποσχέσεις για αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, που μετατίθενται για την άνοιξη του 2027, μοιάζουν με «σταγόνα στον ωκεανό» για ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Συγκεκριμένα, οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν άμεσα περίπου 550.000 χαμηλόμισθους εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα.

Επιπλέον, επηρεάζεται έμμεσα ένα ευρύτερο σύνολο 1,3 εκατομμυρίου πολιτών, καθώς οι αυξήσεις αυτές συνδέονται με διάφορα επιδόματα. Η ουσιαστική ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης παραμένει ζητούμενο, καθώς οι καθαρές αυξήσεις δεν καλύπτουν το κόστος της ακρίβειας.

Η περίπτωση των τριετιών και οι ελαφρύνσεις στις επιχειρήσεις

Ακόμη και για τους εργαζομένους που διαθέτουν θεμελιωμένες τριετίες, η εικόνα δεν διαφοροποιείται σημαντικά ως προς το καθαρό ποσό. Στο σενάριο των 970 ευρώ μεικτά, ένας εργαζόμενος με τρεις τριετίες θα δει τον μεικτό μισθό του να φτάνει τα 1.246 ευρώ.

Ωστόσο, το καθαρό ποσό που θα λάβει μόλις που αγγίζει τα 990 ευρώ. Αυτό αναδεικνύει το μεγάλο μέρος της αύξησης που επιστρέφει στο κράτος μέσω εισφορών και φόρων, μειώνοντας το τελικό διαθέσιμο εισόδημα.

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση προχωρά σε ελαφρύνσεις για τον επιχειρηματικό κόσμο. Αυτές περιλαμβάνουν τη σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου, την αποκλιμάκωση του τεκμαρτού εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς και περαιτέρω μείωση του εργοδοτικού κόστους. Οι κινήσεις αυτές αποσκοπούν στο να «χρυσώσουν το χάπι» για τις επιχειρήσεις.

Η αγοραστική δύναμη εν μέσω ακρίβειας

Η ουσιαστική ενημέρωση γύρω από τις αυξήσεις του κατώτατου μισθού αποκαλύπτει ότι η ονομαστική αύξηση των μεικτών αποδοχών δεν συνεπάγεται αυτόματα ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης. Αυτό συμβαίνει όσο οι καθαρές αυξήσεις παραμένουν καθηλωμένες σε χαμηλά επίπεδα.

Η ακρίβεια συνεχίζει να καλπάζει, μειώνοντας την πραγματική αξία του διαθέσιμου εισοδήματος των εργαζομένων. Επομένως, παρά τις προβλεπόμενες αυξήσεις, η καθημερινότητα των χαμηλόμισθων παραμένει δύσκολη, με τις υποσχέσεις να μετατίθενται για το μέλλον.

Με πληροφορίες από: Reader