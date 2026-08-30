Το οικονομικό βάρος του να είσαι single: Πόσο κοστίζει τον χρόνο

Ενώ πριν από μερικές δεκαετίες η οικονομική και φορολογική κατάσταση ευνοούσε τους singles, οδηγώντας μάλιστα αρκετά ζευγάρια σε εικονικά διαζύγια, η σημερινή ακρίβεια που πλήττει ολόκληρο τον πλανήτη έχει αλλάξει τα δεδομένα. Πλέον, η ύπαρξη ενός συντρόφου για τη μοιρασιά των οικονομικών βαρών θεωρείται συχνά απαραίτητη. Έξοδα όπως ενοίκια ή δόσεις στεγαστικών δανείων, λογαριασμοί κοινής ωφέλειας, συνδρομές, ταξίδια και οι καθημερινές δαπάνες επιβαρύνουν σημαντικά έναν και μόνο προϋπολογισμό.

Η «φορολογία» των singles και το αυξημένο κόστος διαβίωσης

Η οικονομική επιβάρυνση που προκύπτει για ένα άτομο που δεν έχει σύντροφο για να μοιράζεται τα πάγια έξοδα έχει αρχίσει να αναφέρεται στον αγγλόφωνο κόσμο ως «singles tax». Δεν πρόκειται για έναν πραγματικό φόρο, αλλά για το επιπλέον κόστος που καλείται να επωμιστεί κάποιος που ζει μόνος του, είτε από επιλογή είτε όχι.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις που παρουσιάστηκαν από το BBC, το πρόσθετο ετήσιο κόστος για ένα άτομο που είναι single μπορεί να φτάσει έως και τις 10.000 λίρες, ποσό που μεταφράζεται περίπου σε 11.700 ευρώ. Το ακριβές ύψος αυτής της επιβάρυνσης εξαρτάται από παράγοντες όπως ο τόπος κατοικίας και ο τρόπος ζωής του ατόμου.

Το οικονομικό βάρος της στέγασης

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι singles είναι αυτό της στέγασης. Ένας άνθρωπος που ζει μόνος του είναι αναγκασμένος να πληρώνει εξ ολοκλήρου το ενοίκιο ή τη δόση του στεγαστικού δανείου. Επιπλέον, επωμίζεται μόνος του όλα τα έξοδα που αφορούν το ηλεκτρικό ρεύμα, τη θέρμανση, το ίντερνετ και όλες τις υπόλοιπες δαπάνες που συνδέονται με ένα νοικοκυριό.

Στη Βρετανία, για παράδειγμα, οι δημοτικοί φόροι προβλέπουν έκπτωση 25% για τους singles, ενώ για τα ζευγάρια η αντίστοιχη έκπτωση φτάνει το 50%. Αυτό αποτελεί ένα ακόμα παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η έλλειψη συντρόφου μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη οικονομική επιβάρυνση.

Επιβαρύνσεις σε ταξίδια και καθημερινές προσφορές

Πέρα από τα έξοδα στέγασης, οι singles συχνά βρίσκονται αντιμέτωποι με επιπλέον κόστη και σε άλλους τομείς της καθημερινότητάς τους. Υπάρχουν πολλές προσφορές στην αγορά, όπως «δύο στην τιμή του ενός», οι οποίες δεν μπορούν να αξιοποιηθούν πλήρως από ένα άτομο που ζει μόνο του. Αντίστοιχα, εκπτωτικές κάρτες τρένων συχνά απευθύνονται σε δύο άτομα, ενώ και οι συνδρομές γυμναστηρίων μπορεί να είναι πιο συμφέρουσες για ζευγάρια.

Ακόμα και στον τομέα των ταξιδιών, το μονόκλινο δωμάτιο σε ξενοδοχεία συνήθως χρεώνεται περισσότερο αναλογικά σε σχέση με ένα δίκλινο, επιβαρύνοντας περαιτέρω τον προϋπολογισμό ενός single ταξιδιώτη.

Η λύση δύο φιλενάδων: Leanne και Sarah

Το BBC παρουσίασε την περίπτωση της Leanne και της Sarah, δύο φιλενάδων από τα σχολικά τους χρόνια, οι οποίες βρήκαν έναν διαφορετικό τρόπο να αντιμετωπίσουν το αυξημένο κόστος διαβίωσης. Η Leanne, μετά τον χωρισμό της, διαπίστωσε ότι, παρόλο που είχε έναν καλό μισθό, δεν μπορούσε να αγοράσει μόνη της το σπίτι που επιθυμούσε στην περιοχή όπου είχε μεγαλώσει.

Από την πλευρά της, η Sarah ήταν single και νοίκιαζε ένα δωμάτιο σε ένα κοινόχρηστο σπίτι στο Brighton. Είχε την επιθυμία να επιστρέψει στο Kent, αλλά ο μισθός της ως αεροσυνοδός δεν της επέτρεπε να εισέλθει εύκολα στην αγορά κατοικίας. Η κοινή τους ανάγκη για στέγαση και η οικονομική δυσκολία οδήγησαν στην απόφαση να αγοράσουν ένα σπίτι μαζί.

Η επίσημη συμφωνία και η κατανομή των εξόδων

Η συνεργασία της Leanne και της Sarah δεν βασίστηκε σε μια απλή φιλική συμφωνία. Αντιθέτως, καθόρισαν εκ των προτέρων το χρονικό διάστημα για το οποίο θα έμεναν μαζί στο σπίτι που αγόρασαν. Επιπλέον, προέβλεψαν τι θα συνέβαινε στην περίπτωση που κάποια από τις δύο ήθελε να αποχωρήσει από την κοινή κατοικία.

Οι δόσεις του στεγαστικού δανείου κατανεμήθηκαν μεταξύ τους ανάλογα με τα διαφορετικά εισοδήματά τους, εξασφαλίζοντας μια δίκαιη κατανομή του βάρους. Όλοι αυτοί οι όροι αποτυπώθηκαν και σε μια επίσημη νομική συμφωνία, προσδίδοντας ασφάλεια και στις δύο πλευρές. Παράλληλα, οι δύο φίλες μοιράζονταν τους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας, ορισμένα γεύματα και το μαγείρεμα, μειώνοντας περαιτέρω τα ατομικά τους έξοδα.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis