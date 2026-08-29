Μειώσεις τιμών έως 30% στα σούπερ μάρκετ από Δευτέρα σε 1.660 κωδικούς – Αναμονή για την επιδότηση στο ντίζελ

Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, εκατοντάδες μειώσεις τιμών τίθενται σε ισχύ στα ράφια των σούπερ μάρκετ, σε μια προσπάθεια να ανακοπεί το κύμα της ακρίβειας. Η λίστα των προϊόντων έχει διευρυνθεί στους 1.660 κωδικούς, με τις μειώσεις να κυμαίνονται από 5% έως 30%. Παράλληλα, σήμερα 29 Αυγούστου 2026, αναμένονται ανακοινώσεις από την κυβέρνηση σχετικά με την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης.

Οι μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ

Οι νέες μειωμένες τιμές στα σούπερ μάρκετ τίθενται σε ισχύ από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Αυτή η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας, η οποία διαμορφώθηκε έπειτα από συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και των φορέων της αγοράς. Ο στόχος είναι να μπει «φρένο» στο κύμα της ακρίβειας που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές.

Αρχικά, ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, ανέφερε ότι μέχρι στιγμής έχουν ενταχθεί περίπου 1.500 κωδικοί στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η λίστα έχει διευρυνθεί περαιτέρω και πλέον οι κωδικοί αγγίζουν τους 1.660. Οι μειώσεις τιμών που θα εφαρμοστούν κυμαίνονται από 5% έως 30% και αφορούν βασικά είδη διατροφής και διαβίωσης, με τις τιμές να είναι μειωμένες τουλάχιστον κατά 5%.

Ενημέρωση καταναλωτών και διάρκεια πρωτοβουλίας

Για την ευκολότερη αναγνώριση των προϊόντων στα οποία εφαρμόζονται οι μειωμένες τιμές, θα τοποθετηθεί ειδική σήμανση στα ράφια των καταστημάτων. Επιπλέον, οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται ψηφιακά μέσω μιας σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Από αυτή την πλατφόρμα, θα μπορούν να βρουν πληροφορίες για τα προϊόντα που εντάσσονται στις μειώσεις τιμών από τη Δευτέρα, καθώς και για το ακριβές κόστος τους.

Οι αλυσίδες λιανεμπορίου διαμορφώνουν τις δικές τους λίστες με επιπλέον ποσοστά έκπτωσης, τα οποία ενδέχεται να διαφέρουν από αλυσίδα σε αλυσίδα λόγω του ελεύθερου ανταγωνισμού. Για τον λόγο αυτό, οι καταναλωτές καλούνται να συνεχίσουν την προσεκτική έρευνα αγοράς, ώστε να εντοπίζουν τις πιο συμφέρουσες προσφορές. Η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών έχει διάρκεια τεσσάρων μηνών.

Δηλώσεις του υπουργού Ανάπτυξης για τον πληθωρισμό

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας για την κατάσταση της αγοράς, επικαλέστηκε στοιχεία της Eurostat. Σύμφωνα με αυτά, οι τιμές στα τρόφιμα από τον Ιούνιο στον Ιούλιο μειώθηκαν κατά 2,3%, ενώ σε σχέση με πέρυσι ο πληθωρισμός τροφίμων είναι στο -0,4%.

Παρά τα στοιχεία αυτά, ο κ. Θεοδωρικάκος ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση δεν θριαμβολογεί και δεν επαναπαύεται, υπογραμμίζοντας τη συνεχή προσπάθεια για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Αναμονή για την επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης

Παράλληλα με τις μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ, σήμερα 29 Αυγούστου 2026, αναμένεται η κυβέρνηση να ανακοινώσει την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης (ντίζελ). Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, δήλωσε ότι έχει συζητήσει το θέμα με τον πρωθυπουργό και αναμένει την ανακοίνωση της παράτασης.

Ωστόσο, δεν είναι ακόμη γνωστό το διάστημα για το οποίο θα δοθεί η παράταση. Ο κ. Θεοδωρικάκος σημείωσε ότι όλα εξαρτώνται από τις διεθνείς εξελίξεις και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, παράγοντες που επηρεάζουν τις αποφάσεις για την οικονομική στήριξη.

Το ζήτημα των εκπτώσεων των διυλιστηρίων

Τα βλέμματα πολιτών και επιχειρήσεων στρέφονται και στο αν τα διυλιστήρια θα διατηρήσουν την έκπτωση που ισχύει εδώ και δύο μήνες. Αυτή η έκπτωση ανέρχεται σε 10 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Η διατήρηση ή μη αυτών των εκπτώσεων αποτελεί ένα επιπλέον παράγοντα που επηρεάζει το τελικό κόστος για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις στον τομέα των καυσίμων.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos