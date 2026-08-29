CrediaBank: Νέα τριετής συλλογική σύμβαση με κατώτατο μεικτό μισθό έως τα 1.600 ευρώ για εργαζομένους

Σε ένα ενιαίο πλαίσιο αμοιβών, παροχών και εργασιακών σχέσεων περνά το προσωπικό της CrediaBank, μετά την υπογραφή της πρώτης Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Η νέα συμφωνία, η οποία έχει τριετή διάρκεια, καλύπτει το σύνολο των εργαζομένων της τράπεζας μετά τη συνένωση της Attica Bank με την πρώην Παγκρήτια Τράπεζα. Στους βασικούς άξονες της σύμβασης περιλαμβάνεται η σταδιακή ενίσχυση των αποδοχών, με έμφαση στις χαμηλότερες μισθολογικές βαθμίδες, και η θέσπιση κατώτατου μεικτού μισθού έως τα 1.600 ευρώ.

Η διάρκεια και οι υπογράφοντες της νέας ΕΣΣΕ

Η νέα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΣΣΕ) έχει τριετή διάρκεια, με την έναρξή της να ορίζεται την 1η Απριλίου 2026 και τη λήξη της στις 31 Μαρτίου 2029. Η υπογραφή της πραγματοποιήθηκε μεταξύ της διοίκησης της CrediaBank και των δύο συνδικαλιστικών οργανώσεων που εκπροσωπούν τους εργαζομένους της τράπεζας.

Συγκεκριμένα, τη συμφωνία υπέγραψαν ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζομένων CrediaBank ΑΤΕ (ΠΑ.Σ.Ε.ΚΡΕ.Τ.) και ο Σύλλογος Υπαλλήλων CrediaBank – Ιδρυτικός Σύλλογος Υπαλλήλων Τράπεζας Αττικής (Σ.Υ.C.B.). Η εν λόγω συμφωνία αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την επόμενη ημέρα του τραπεζικού ιδρύματος, καθώς αποτελεί την πρώτη επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση που καλύπτει το σύνολο του προσωπικού μετά τη συνένωση των δύο τραπεζών.

Ενοποίηση εργασιακών καθεστώτων και κοινοί κανόνες

Ένας από τους κεντρικούς στόχους της νέας συλλογικής σύμβασης είναι η ενοποίηση των διαφορετικών εργασιακών καθεστώτων που προϋπήρχαν της συγχώνευσης. Η δημιουργία της νέας CrediaBank, μέσω της συνένωσης της Attica Bank με την πρώην Παγκρήτια Τράπεζα, έφερε την ανάγκη για τη θέσπιση κοινών κανόνων που θα διέπουν τις εργασιακές σχέσεις για όλο το προσωπικό του νέου τραπεζικού σχήματος.

Η ενοποίηση των όρων εργασίας αναδείχθηκε ως ένα από τα ζητήματα που προέκυψαν μετά τη δημιουργία της CrediaBank. Η συνένωση δύο τραπεζικών οργανισμών δεν περιορίζεται μόνο στην επιχειρησιακή και τεχνολογική ενοποίηση, αλλά επεκτείνεται αναπόφευκτα και στις εργασιακές σχέσεις, καθιστώντας απαραίτητη τη διαμόρφωση ενός ενιαίου πλαισίου.

Ενίσχυση αποδοχών και νέο μισθολογικό πλαίσιο

Στον πυρήνα της νέας συλλογικής σύμβασης βρίσκεται η σταδιακή ενίσχυση των αποδοχών των εργαζομένων. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στις χαμηλότερες μισθολογικές βαθμίδες, με στόχο την αναβάθμιση του εισοδήματος των συγκεκριμένων κατηγοριών προσωπικού.

Μεταξύ των βασικών προβλέψεων της συμφωνίας περιλαμβάνεται η θέσπιση ενός κατώτατου μεικτού μισθού, ο οποίος μπορεί να φτάσει έως τα 1.600 ευρώ. Παράλληλα, η νέα ΕΣΣΕ επιφέρει αλλαγές στην αρχιτεκτονική των πρόσθετων αμοιβών, αναδιαμορφώνοντας τον τρόπο υπολογισμού και καταβολής τους.

Ενοποίηση επιχειρησιακών επιδομάτων

Ένα σημαντικό σημείο της συμφωνίας αφορά την ενοποίηση των επιχειρησιακών επιδομάτων. Τα διαφορετικά επιδόματα που ίσχυαν μέχρι σήμερα για τους εργαζομένους των δύο πρώην τραπεζών, ενοποιούνται πλέον σε ένα κοινό Επιχειρησιακό Επίδομα.

Αυτή η ενοποίηση έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός ενιαίου συστήματος αμοιβών για όλους τους εργαζομένους, ανεξαρτήτως από ποια εκ των δύο τραπεζών προέρχονται. Με τον τρόπο αυτό, επιδιώκεται η απλοποίηση και η διαφάνεια στο σύστημα των πρόσθετων παροχών.

Κοινωνικές και οικογενειακές παροχές

Σημαντικό τμήμα της νέας συλλογικής σύμβασης αφιερώνεται στις κοινωνικές και οικογενειακές παροχές προς τους εργαζομένους. Η συμφωνία προβλέπει την ενίσχυση της οικονομικής υποστήριξης για τη φροντίδα των παιδιών, καθώς και για τη χρήση βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών.

Επιπλέον, προβλέπονται αυξημένες παροχές για γεγονότα όπως ο γάμος και ο τοκετός. Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για τις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, στις οποίες παρέχονται πρόσθετες ενισχύσεις. Στο νέο πλαίσιο εντάσσεται επίσης η επιβράβευση της ακαδημαϊκής επίδοσης των παιδιών των εργαζομένων, ενώ διευρύνονται οι προβλέψεις για τη στήριξη ευάλωτων κατηγοριών προσωπικού, αναδεικνύοντας την κοινωνική διάσταση της συμφωνίας.

Με πληροφορίες από: Topontiki