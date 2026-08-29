Νέες παραγωγικές μονάδες και αυξημένος τζίρος για τη ΜΕΓΑ το 2025, με πιέσεις στην κερδοφορία

Η ΜΕΓΑ Προϊόντα Ατομικής Υγιεινής Α.Ε. κινήθηκε σε τροχιά περαιτέρω ανάπτυξης κατά τη χρήση του 2025, καταγράφοντας αύξηση στον κύκλο εργασιών της. Κομβικό σημείο της περυσινής χρονιάς αποτέλεσε η έναρξη λειτουργίας δύο νέων παραγωγικών μονάδων σε Ασπρόπυργο και Σχηματάρι. Ωστόσο, η αύξηση των πωλήσεων δεν συνοδεύτηκε από αντίστοιχη βελτίωση σε όλα τα επίπεδα των οικονομικών αποτελεσμάτων, καθώς τα κέρδη προ φόρων εμφάνισαν μικρή υποχώρηση.

Επέκταση παραγωγικής δυναμικότητας με νέες μονάδες

Η ελληνική βιομηχανία ΜΕΓΑ Προϊόντα Ατομικής Υγιεινής Α.Ε. διεύρυνε το παραγωγικό της αποτύπωμα το 2025, με την έναρξη λειτουργίας δύο νέων παραγωγικών μονάδων. Οι εγκαταστάσεις αυτές βρίσκονται στον Ασπρόπυργο και στο Σχηματάρι, αποτελώντας ένα κομβικό σημείο για την περυσινή χρήση της εταιρείας.

Οι συγκεκριμένες επενδύσεις εντάσσονται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό της ΜΕΓΑ, ο οποίος στοχεύει στην αύξηση της παραγωγικής της δυναμικότητας. Παράλληλα, αποσκοπούν στη δημιουργία των απαραίτητων υποδομών για την περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της, τόσο εντός της ελληνικής αγοράς όσο και στις διεθνείς αγορές.

Η εταιρεία διατηρεί σταθερά το σύνολο της παραγωγικής της δραστηριότητας στην Ελλάδα. Κατευθύνει κεφάλαια σε νέες γραμμές παραγωγής, υιοθετώντας σύγχρονες τεχνολογίες και αυτοματισμούς. Επιπλέον, επενδύει στην έρευνα και ανάπτυξη, καθώς και σε συστήματα διασφάλισης ποιότητας, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά της.

Πιέσεις στην κερδοφορία παρά την αύξηση του τζίρου

Παρά την καταγεγραμμένη αύξηση των πωλήσεων κατά τη χρήση του 2025, η ΜΕΓΑ Προϊόντα Ατομικής Υγιεινής Α.Ε. αντιμετώπισε προκλήσεις στην τελική κερδοφορία της. Τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας εμφάνισαν μικρή υποχώρηση, σε μία χρονιά που χαρακτηρίστηκε από αυξημένο κόστος για τις επιχειρήσεις του κλάδου.

Οι διεθνείς κοστολογικές πιέσεις παρέμειναν έντονες, επηρεάζοντας σημαντικά το λειτουργικό κόστος της βιομηχανίας. Συγκεκριμένα, το κόστος της ενέργειας, των πρώτων υλών και των μεταφορών επιβάρυνε σημαντικά την παραγωγική διαδικασία.

Απορρόφηση κόστους και μακροπρόθεσμος σχεδιασμός

Σύμφωνα με την εταιρεία, ένα μέρος αυτών των επιβαρύνσεων απορροφήθηκε από την ίδια, χωρίς να μετακυλιστεί στις τελικές τιμές των προϊόντων. Αυτή η επιλογή, σε συνδυασμό με τις αυξημένες επενδυτικές δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν και τις κινήσεις ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού, επηρέασε την κερδοφορία της χρήσης του 2025.

Η διοίκηση της ΜΕΓΑ εντάσσει αυτή την εξέλιξη στον ευρύτερο μακροπρόθεσμο σχεδιασμό της. Προτεραιότητα δίνεται στη δημιουργία μιας μεγαλύτερης παραγωγικής βάσης και στην ενίσχυση της δυνατότητας της εταιρείας να διευρύνει την παρουσία της στις αγορές τα επόμενα χρόνια.

Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και παροχών

Παράλληλα με τις σημαντικές επενδύσεις στις εγκαταστάσεις της, η ΜΕΓΑ προχώρησε και σε αύξηση του αριθμού των εργαζομένων της κατά τη διάρκεια του 2025. Η κίνηση αυτή έγινε προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες που προέκυψαν από τη λειτουργία των νέων μονάδων και την προσθήκη επιπρόσθετων γραμμών παραγωγής.

Η αύξηση του προσωπικού συνοδεύτηκε, όπως αναφέρει η εταιρεία, από την ενίσχυση των πρόσθετων παροχών προς τους εργαζομένους. Επιπλέον, αναβαθμίστηκε το ομαδικό ασφαλιστικό πρόγραμμα, δείχνοντας τη μέριμνα της εταιρείας για το ανθρώπινο δυναμικό της.

Με πληροφορίες από: Topontiki