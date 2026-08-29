Ο ΣΒΕ προτείνει εθνικό σύμφωνο για τη βιομηχανία με δεκαετή ορίζοντα

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) θέτει στο επίκεντρο την ανάγκη να αποκτήσει η Ελλάδα μία σταθερή και μακροπρόθεσμη βιομηχανική πολιτική, η οποία δεν θα εξαντλείται σε μεμονωμένες παρεμβάσεις και προγράμματα. Για τον λόγο αυτό, προτείνει τη διαμόρφωση ενός εθνικού συμφώνου για τη βιομηχανία με ορίζοντα δεκαετίας. Η πρόταση αυτή παρουσιάστηκε κατά τη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και κυβερνητικών στελεχών με τους εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων, στο πλαίσιο των επαφών ενόψει της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Η πρόταση του ΣΒΕ για την εθνική στρατηγική

Τον ΣΒΕ εκπροσώπησε η γενική διευθύντρια του Συνδέσμου, Βίκυ Λοΐζου, η οποία παρουσίασε τις βασικές θέσεις του φορέα. Οι θέσεις αυτές περιλαμβάνονται και στο σχετικό υπόμνημα που είχε αποσταλεί στον πρωθυπουργό πριν από τη συνάντηση. Βασικός άξονας των προτάσεων είναι η δημιουργία μιας Εθνικής Βιομηχανικής Στρατηγικής με διάρκεια δέκα ετών.

Αυτή η στρατηγική θα πρέπει να συνοδεύεται από συγκεκριμένους στόχους και μετρήσιμα αποτελέσματα. Παράλληλα, ο Σύνδεσμος ζητά να υπάρχει ισχυρή περιφερειακή διάσταση στον σχεδιασμό, αλλά και ενεργός συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στη διαμόρφωση και εφαρμογή του. Σύμφωνα με τον ΣΒΕ, η βιομηχανία θα πρέπει να αποτελέσει βασικό πυλώνα του νέου παραγωγικού μοντέλου της ελληνικής οικονομίας και όχι να αντιμετωπίζεται ως ένας ακόμη επιμέρους τομέας οικονομικής δραστηριότητας.

Η σημασία της περιφερειακής ανάπτυξης

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στη βιομηχανική δραστηριότητα εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων. Ο ΣΒΕ τονίζει πως οι παραγωγικές επιχειρήσεις στην Περιφέρεια δημιουργούν και διατηρούν θέσεις εργασίας, συμβάλλοντας στην απασχόληση και την οικονομική σταθερότητα των τοπικών κοινωνιών. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις αυτές συμβάλλουν στην παραμονή εργαζομένων και εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού στον τόπο τους.

Με αυτό τον τρόπο, στηρίζουν συνολικά την οικονομική δραστηριότητα των τοπικών κοινωνιών, προσφέροντας πολλαπλά οφέλη. Για τον Σύνδεσμο, επομένως, η ενίσχυση της ελληνικής βιομηχανίας συνδέεται άμεσα και με την περιφερειακή ανάπτυξη. Αυτή η σύνδεση μπορεί να λειτουργήσει ως ανάχωμα στη συγκέντρωση της οικονομικής δραστηριότητας στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, συμβάλλοντας σε μια πιο ισόρροπη ανάπτυξη.

Οι επτά βασικοί άξονες των προτάσεων

Οι προτάσεις του ΣΒΕ οργανώνονται γύρω από επτά βασικούς άξονες, οι οποίοι καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων που επηρεάζουν σήμερα την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών βιομηχανικών επιχειρήσεων. Αυτοί οι άξονες αποτελούν το πλαίσιο για την υλοποίηση της προτεινόμενης δεκαετούς στρατηγικής.

Στην πρώτη γραμμή αυτών των αξόνων βρίσκονται η πρόσβαση στη χρηματοδότηση και τα επενδυτικά κίνητρα, τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Παράλληλα, ο ΣΒΕ εστιάζει στο ενεργειακό κόστος, το οποίο αποτελεί σημαντική πρόκληση για τη βιομηχανία, καθώς και στις απαιτήσεις που δημιουργεί η πράσινη μετάβαση, ζητήματα που απαιτούν άμεσες και αποτελεσματικές λύσεις.

Τεχνολογία, καινοτομία και ανθρώπινο δυναμικό

Στους βασικούς άξονες των προτάσεων του ΣΒΕ περιλαμβάνονται επίσης η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η καινοτομία. Αυτοί οι τομείς θεωρούνται κρίσιμοι για τον εκσυγχρονισμό και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιομηχανίας στο σύγχρονο παγκόσμιο περιβάλλον.

Ένα ξεχωριστό κεφάλαιο αποτελούν το ανθρώπινο δυναμικό και οι δεξιότητες που απαιτούνται για τη μετάβαση της παραγωγής σε ένα περισσότερο τεχνολογικό μοντέλο. Ο Σύνδεσμος υπογραμμίζει την ανάγκη για επένδυση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, ώστε οι εργαζόμενοι να αποκτήσουν τις απαραίτητες ικανότητες για τις νέες τεχνολογικές απαιτήσεις της βιομηχανίας.

Με πληροφορίες από: Topontiki