Τράπεζα Πειραιώς: Άντλησε 500 εκατ. ευρώ με ιστορικά χαμηλό περιθώριο και ζήτηση άνω των 2,5 δισ. ευρώ

Η Τράπεζα Πειραιώς ολοκλήρωσε με επιτυχία την πρώτη της ομολογιακή έξοδο στις αγορές για το έτος 2026. Η έκδοση αφορούσε ένα νέο ομόλογο Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας, ύψους 500 εκατ. ευρώ, το οποίο προσέλκυσε ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον. Το βιβλίο προσφορών ξεπέρασε τα 2,5 δισ. ευρώ, ενώ η τράπεζα κατάφερε να επιτύχει το χαμηλότερο πιστωτικό περιθώριο που έχει καταγράψει μέχρι σήμερα σε τίτλο αυτής της κατηγορίας.

Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον και υπερκάλυψη

Η ομολογιακή έκδοση της Τράπεζας Πειραιώς συγκέντρωσε σημαντικό ενδιαφέρον από την επενδυτική κοινότητα, γεγονός που αποτυπώθηκε στην υψηλή ζήτηση. Οι συνολικές εντολές που εκδηλώθηκαν ξεπέρασαν τα 2,5 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα το ζητούμενο ποσό των 500 εκατ. ευρώ να υπερκαλυφθεί περισσότερες από πέντε φορές. Αυτή η ισχυρή ζήτηση έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην τελική τιμολόγηση του ομολόγου.

Το νέο ομόλογο Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας, ύψους 500 εκατ. ευρώ, έχει διάρκεια έξι ετών. Παρέχεται επίσης δικαίωμα ανάκλησης από την τράπεζα στα πέντε χρόνια, προσφέροντας ευελιξία στη διαχείριση του χρέους. Η επιτυχία αυτής της συναλλαγής υπογραμμίζει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στην τράπεζα και στην ελληνική αγορά γενικότερα.

Ιστορικά χαμηλό πιστωτικό περιθώριο

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της έκδοσης ήταν η σημαντική αποκλιμάκωση του κόστους σε σχέση με τις αρχικές ενδείξεις τιμολόγησης. Ο αρχικός στόχος για το πιστωτικό περιθώριο είχε τοποθετηθεί στις 115-120 μονάδες βάσης πάνω από το αντίστοιχο επιτόκιο βάσης. Ωστόσο, η ισχυρή ζήτηση και το μεγάλο ενδιαφέρον οδήγησαν σε μείωση του περιθωρίου.

Τελικά, το ομόλογο τιμολογήθηκε με πιστωτικό περιθώριο 90 μονάδων βάσης πάνω από το αντίστοιχο επιτόκιο βάσης. Σύμφωνα με την Τράπεζα Πειραιώς, πρόκειται για το χαμηλότερο πιστωτικό περιθόριο που έχει επιτύχει η τράπεζα σε έκδοση Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας μέχρι σήμερα. Παράλληλα, αποτελεί το χαμηλότερο spread που έχει καταγραφεί στην ελληνική αγορά για αντίστοιχη έκδοση και διάρκεια.

Όροι και χαρακτηριστικά του ομολόγου

Το ομόλογο Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας, το οποίο εκδόθηκε, έχει συνολικό ύψος 500 εκατ. ευρώ και προβλέπει διάρκεια έξι ετών. Η τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης του ομολόγου μετά την πάροδο των πέντε ετών. Το τελικό κουπόνι της έκδοσης διαμορφώθηκε στο 4%, αντανακλώντας τους όρους της συναλλαγής.

Η τιμή διάθεσης των τίτλων καθορίστηκε στο 99,902%. Η ημερομηνία διακανονισμού για τη συναλλαγή έχει οριστεί για τις 3 Σεπτεμβρίου 2026. Οι τίτλοι αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Euro MTF Market του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου, γεγονός που διασφαλίζει τη διαφάνεια και την πρόσβασή τους σε ένα ευρύτερο επενδυτικό κοινό.

Επενδυτική βαθμίδα και διεθνής αναγνώριση

Η επιτυχία αυτής της ομολογιακής έκδοσης αποκτά πρόσθετη σημασία, καθώς πραγματοποιείται μετά την πλήρη ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας από την Πειραιώς από όλους τους οίκους αξιολόγησης. Αυτό το γεγονός αποτυπώνει τη βελτιωμένη πρόσβαση της τράπεζας στις διεθνείς κεφαλαιαγορές και την ενισχυμένη της θέση.

Η έκδοση αναμένεται να λάβει αξιολόγηση «Baa2» από τη Moody’s Ratings. Αυτή η αξιολόγηση τοποθετεί το ομόλογο εντός της επενδυτικής βαθμίδας, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή πιστοληπτική ικανότητα της τράπεζας και την ελκυστικότητά της για τους διεθνείς επενδυτές. Η συναλλαγή ενισχύει περαιτέρω το προφίλ της Τράπεζας Πειραιώς στις κεφαλαιαγορές.

Με πληροφορίες από: Topontiki