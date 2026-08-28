Διπλή επιστροφή ενοικίου σε γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς

Μια σημαντική ενίσχυση αναμένεται να λάβουν γιατροί, νοσηλευτές και εκπαιδευτικοί, καθώς έως τις 25 Σεπτεμβρίου θα αρχίσει να εφαρμόζεται το μέτρο της διπλής επιστροφής ενοικίου. Η ενίσχυση αυτή, η οποία θεσπίστηκε βάσει Κοινής Υπουργικής Απόφασης που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ, αφορά αναδρομικά τα ενοίκια που καταβλήθηκαν το 2024 και δεν συνδέεται με εισοδηματικά κριτήρια.

Θα ακολουθήσει μια νέα εφάπαξ καταβολή έως το τέλος Νοεμβρίου, η οποία θα αφορά τα ενοίκια που θα καταβληθούν το 2025. Το μέτρο στοχεύει στην παροχή ουσιαστικής στήριξης σε αυτές τις επαγγελματικές ομάδες.

Ποσό και υπολογισμός της ενίσχυσης

Η ενίσχυση υπολογίζεται με βάση το πραγματικά καταβληθέν ετήσιο μίσθωμα από τους δικαιούχους. Συγκεκριμένα, αντιστοιχεί κατά κανόνα στα 2/12 του ετήσιου μισθώματος, πράγμα που σημαίνει ότι επιστρέφεται ποσό ίσο με δύο μηνιαία ενοίκια. Για να είναι δυνατή η επιστροφή, είναι απαραίτητο τα στοιχεία της μίσθωσης και οι σχετικές πληρωμές να έχουν δηλωθεί ορθά.

Το συνολικό ποσό της ενίσχυσης μπορεί να φτάσει έως τα 1.600 ευρώ. Επιπλέον, προβλέπεται προσαύξηση 100 ευρώ για κάθε παιδί, ενισχύοντας έτσι τις οικογένειες των δικαιούχων. Η συγκεκριμένη παροχή καταβάλλεται εφάπαξ και δεν απαιτεί την υποβολή αίτησης από τους ενδιαφερόμενους.

Διαδικασία καταβολής και απαραίτητες προϋποθέσεις

Η καταβολή του ποσού πραγματοποιείται εφάπαξ έως το τέλος Νοεμβρίου κάθε έτους. Η πίστωση γίνεται απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου. Για την ομαλή διεκπεραίωση της πληρωμής, είναι απαραίτητο ο δικαιούχος να έχει δηλωμένο και ενεργό IBAN στην ΑΑΔΕ. Αυτό διασφαλίζει ότι το ποσό θα φτάσει στον αποδέκτη χωρίς καθυστερήσεις.

Η όλη διαδικασία έχει σχεδιαστεί για να είναι απλή και άμεση, χωρίς γραφειοκρατικά εμπόδια για τους δικαιούχους. Η αναδρομική ισχύς του μέτρου για τα ενοίκια του 2024 αποτελεί ένα επιπλέον στοιχείο της στήριξης που παρέχεται.

Αντιμετώπιση προβλημάτων πληρωμής

Σε περίπτωση που μια πληρωμή αποτύχει, για παράδειγμα λόγω κλειστού ή λανθασμένου IBAN, η ΔΙΑΣ ενημερώνει άμεσα την ΑΑΔΕ για το πρόβλημα. Στη συνέχεια, η ΑΑΔΕ ενημερώνει τον δικαιούχο για την αποτυχία της πληρωμής.

Ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα να διορθώσει τα στοιχεία του IBAN. Μετά τη διόρθωση, συμπεριλαμβάνεται στην επόμενη πληρωμή που θα πραγματοποιηθεί, διασφαλίζοντας ότι τελικά θα λάβει την οφειλόμενη ενίσχυση. Αυτή η διαδικασία εξασφαλίζει ότι κανένας δικαιούχος δεν θα απωλέσει την ενίσχυση λόγω τεχνικού προβλήματος ή λάθους στα στοιχεία του λογαριασμού του.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr