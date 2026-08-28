Η ανάκαμψη του bitcoin: Τι εκτιμούν οι αναλυτές για τη διάρκειά της

Το bitcoin βρίσκεται σε μια περίοδο όπου επιδιώκει όχι μόνο να επιστρέψει στα ιστορικά του υψηλά επίπεδα, αλλά και να ανακτήσει τη σημασία του, στόχος που αφορά το μεγαλύτερο μέρος του 2026. Ενώ η αγορά έχει σαρωθεί από τη «μανία» της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία οδήγησε σε τριψήφια κέρδη στις μετοχές, το κρυπτονόμισμα, που κάποτε ήταν το «φαβορί», έχει παραμείνει στο περιθώριο. Οι επενδυτές παρακολουθούν με ενδιαφέρον αν η τρέχουσα ανοδική ώθηση θα αποδειχθεί βιώσιμη αυτή τη φορά.

Εγκλωβισμένο το bitcoin στο περιθώριο

Για μεγάλο μέρος της πρόσφατης περιόδου, το bitcoin έχει παραμείνει εγκλωβισμένο σε ένα εύρος που το τοποθετεί περίπου 40-50% κάτω από τα ιστορικά υψηλά που είχε καταγράψει τον Οκτώβριο του 2025. Αυτή η κατάσταση διατηρήθηκε παρά τις σποραδικές προσπάθειες για ανάκαμψη, καθώς το ενδιαφέρον της αγοράς στράφηκε προς άλλα περιουσιακά στοιχεία, όπως οι μετοχές που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Η κατάρρευση των κρυπτονομισμάτων που σημειώθηκε τον περασμένο χειμώνα, η οποία αποδόθηκε σε παράγοντες μόχλευσης, είχε ως αποτέλεσμα πολλοί αγοραστές να αποσυρθούν από την αγορά. Αυτοί οι επενδυτές παρέμειναν διστακτικοί να επανενταχθούν, δημιουργώντας ένα κλίμα αναμονής που διήρκεσε μέχρι την τρέχουσα περίοδο. Η διστακτικότητα αυτή αντανακλούσε την αβεβαιότητα και την επιφυλακτικότητα μετά τις προηγούμενες απώλειες.

Μακροπρόθεσμες προοπτικές και τιμή-στόχος

Παρά τις βραχυπρόθεσμες προκλήσεις, οι μακροπρόθεσμες προοπτικές για το bitcoin παραμένουν ανοδικές, σύμφωνα με αναλύσεις. Η οικονομική αναλύτρια Μπεθ Κίντιγκ επικαλέστηκε μια ανάλυση του I/O Fund, η οποία προβλέπει μια ιδιαίτερα φιλόδοξη μακροπρόθεσμη τιμή-στόχο για το κρυπτονόμισμα. Συγκεκριμένα, η ανάλυση εκτιμά ότι η τιμή του bitcoin θα μπορούσε να φτάσει τα 2 εκατομμύρια δολάρια.

Το I/O Fund υπογράμμισε ότι, ενώ οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές για το bitcoin δεν θεωρούνται «εξαιρετικές», η μακροπρόθεσμη εικόνα παραμένει θετική. Αυτή η διάκριση μεταξύ των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων προβλέψεων υποδηλώνει ότι οι αναλυτές βλέπουν δυναμική ανάπτυξης για το κρυπτονόμισμα σε βάθος χρόνου, παρά τις πιθανές διακυμάνσεις που ενδέχεται να παρατηρηθούν στο άμεσο μέλλον.

Οι παράγοντες που ευνοούν το κρυπτονόμισμα

Πρόσφατα, το bitcoin φαίνεται να έχει συγκεντρώσει αρκετούς παράγοντες που λειτουργούν υπέρ του, δημιουργώντας ένα νέο επενδυτικό ενδιαφέρον. Ωστόσο, το ερώτημα που απασχολεί έντονα τους επενδυτές κρυπτονομισμάτων είναι αν οι τρέχουσες συνθήκες είναι πραγματικά διαφορετικές από το παρελθόν και αν η παρούσα ανοδική ώθηση μπορεί να αποδειχθεί βιώσιμη και να διαρκέσει.

Ένας καθοριστικός παράγοντας που εκ των υστέρων φαίνεται να λειτούργησε ως έναυσμα για την αλλαγή του κλίματος ήταν η απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών να διπλασιάσει τις επαναγορές μακροπρόθεσμων ομολόγων. Αυτή η ενέργεια είχε ως άμεσο αποτέλεσμα την απότομη πτώση των αποδόσεων των ομολόγων, γεγονός που βελτίωσε σημαντικά το επενδυτικό κλίμα για τα περιουσιακά στοιχεία κινδύνου, στα οποία ανήκει και το bitcoin.

Η διάρκεια των θετικών παραγόντων

Οι πιθανότητες διάρκειας των θετικών επιδράσεων που παρατηρούνται στην αγορά του bitcoin εκτιμώνται ως μέτριες. Παρόλο που η απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών βελτίωσε το κλίμα, οι αποδόσεις των μακροπρόθεσμων ομολόγων έχουν ήδη ανακτήσει το μεγαλύτερο μέρος της πτώσης που είχαν υποστεί μετά την ανακοίνωση του σχεδίου επαναγοράς. Αυτό υποδηλώνει ότι η αρχική επίδραση ενδέχεται να έχει εξασθενήσει σε κάποιο βαθμό.

Ωστόσο, υπάρχει το ενδεχόμενο για περαιτέρω παρεμβάσεις. Ο Μπέσεντ έχει δηλώσει ότι το Υπουργείο Οικονομικών θα μπορούσε να παρέμβει εκ νέου, γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάσει τις αποδόσεις των ομολόγων και, κατ' επέκταση, να διαμορφώσει εκ νέου το επενδυτικό τοπίο για τα περιουσιακά στοιχεία κινδύνου. Η πιθανότητα αυτής της παρέμβασης διατηρεί ένα επίπεδο αβεβαιότητας σχετικά με τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα των τρεχουσών θετικών τάσεων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta