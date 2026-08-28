Η ΑΔΕΔΥ προχωρά σε παράσταση διαμαρτυρίας για τον 13ο και 14ο μισθό

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ προχωρά σε νέα κινητοποίηση, αποφασίζοντας την πραγματοποίηση παράστασης διαμαρτυρίας τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2026. Η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί να λάβει χώρα στις 13:30 το μεσημέρι, έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Η απόφαση αυτή έρχεται ως άμεση αντίδραση στην πρόσφατη κρίση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με τους 13ο και 14ο μισθό.

Η απόφαση για την παράσταση διαμαρτυρίας

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ, μετά από συνεδρίαση, έλαβε την απόφαση να καλέσει τους εργαζομένους σε παράσταση διαμαρτυρίας. Η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου του έτους 2026, και η ώρα έναρξης έχει οριστεί για τις 13:30. Ο τόπος συγκέντρωσης των διαμαρτυρόμενων είναι το Υπουργείο Οικονομικών, όπου θα εκφραστούν τα αιτήματα των δημοσίων υπαλλήλων.

Η συγκεκριμένη ενέργεια της ΑΔΕΔΥ αποτελεί συνέχεια των διεκδικήσεων του κλάδου και σηματοδοτεί την πρόθεσή της να πιέσει για την ικανοποίηση των αιτημάτων της. Η παράσταση διαμαρτυρίας αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον των εργαζομένων του δημοσίου τομέα, οι οποίοι επηρεάζονται άμεσα από τις εξελίξεις στα μισθολογικά τους ζητήματα.

Η αντίδραση στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας

Η ΑΔΕΔΥ αντέδρασε άμεσα στην απόφαση που έλαβε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ). Σύμφωνα με την κρίση του ΣτΕ, η κατάργηση του 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο κρίθηκε συνταγματική. Η αιτιολογία που δόθηκε για αυτή την απόφαση ήταν η ανάγκη διασφάλισης της «δημοσιονομικής ευστάθειας» της χώρας.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ καταγγέλλει αυτή την πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ, χαρακτηρίζοντάς την ως απαράδεκτη. Η θέση της ΑΔΕΔΥ είναι ότι η κατάργηση των συγκεκριμένων μισθών αποτελεί πλήγμα για τους εργαζομένους και ότι η απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τα δικαιώματα του προσωπικού του δημοσίου τομέα.

Οι βασικές διεκδικήσεις των δημοσίων υπαλλήλων

Στο πλαίσιο της κινητοποίησης, η ΑΔΕΔΥ συνεχίζει να διεκδικεί την επαναχορήγηση του 13ου και 14ου μισθού. Το αίτημα αυτό αποτελεί κεντρικό σημείο της ατζέντας της, με την ομοσπονδία να ζητά την επαναφορά τους μέσω νομοθετικής ρύθμισης. Η επαναχορήγηση των συγκεκριμένων μισθών θεωρείται ζωτικής σημασίας για την ενίσχυση του εισοδήματος των δημοσίων υπαλλήλων.

Παράλληλα, η ΑΔΕΔΥ ζητά πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς των εργαζομένων. Επιπλέον, στις διεκδικήσεις της περιλαμβάνεται η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, ένα μέτρο που επιβαρύνει οικονομικά τους εργαζομένους. Αυτά τα αιτήματα αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου πλαισίου για τη βελτίωση των οικονομικών συνθηκών των δημοσίων υπαλλήλων.

Περαιτέρω αιτήματα για το μισθολογικό και τις προσλήψεις

Οι διεκδικήσεις της ΑΔΕΔΥ δεν περιορίζονται μόνο στην επαναχορήγηση των μισθών και τις αυξήσεις, αλλά επεκτείνονται και σε άλλα κρίσιμα ζητήματα. Η ομοσπονδία ζητά τη χορήγηση του «κλεμμένου» μισθολογικού κλιμακίου, ένα αίτημα που αφορά την αποκατάσταση μισθολογικών αδικιών του παρελθόντος. Αυτό το αίτημα στοχεύει στην πλήρη μισθολογική αναγνώριση της προϋπηρεσίας των εργαζομένων και στον ιδιωτικό τομέα.

Τέλος, η ΑΔΕΔΥ υπογραμμίζει την ανάγκη για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στον δημόσιο τομέα. Το αίτημα αυτό κρίνεται απαραίτητο για την κάλυψη των αναγκών των δημοσίων υπηρεσιών και τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους, καθώς και για την αντιμετώπιση των ελλείψεων σε ανθρώπινο δυναμικό. Όλες αυτές οι διεκδικήσεις περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ, η οποία καλεί σε συνέχιση του αγώνα.

Με πληροφορίες από: Reader