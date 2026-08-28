Τουρισμός για Όλους 2026-2027: Πάνω από 1 εκατομμύριο αιτήσεις και οι επόμενες κινήσεις

Τουρισμός για Όλους 2026-2027: Πάνω από 1 εκατομμύριο αιτήσεις και οι επόμενες κινήσεις

Εντυπωσιακή ήταν η ανταπόκριση των πολιτών στον νέο κύκλο του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2026-2027», καθώς κατατέθηκαν πάνω από 1 εκατομμύριο αιτήσεις. Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στην ηλεκτρονική κλήρωση, η οποία θα αναδείξει τους τελικούς δικαιούχους των άυλων ψηφιακών καρτών.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Τουρισμού, η διαδικασία της κλήρωσης αναμένεται να ολοκληρωθεί άμεσα. Στόχος είναι οι ψηφιακές κάρτες να πιστωθούν και να ενεργοποιηθούν στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Ενίσχυση της χαμηλής τουριστικής περιόδου

Ο σχεδιασμός του νέου κύκλου του προγράμματος δίνει έμφαση στη χαμηλή τουριστική περίοδο. Στόχος είναι η ενίσχυση των τουριστικών επιχειρήσεων και των τοπικών οικονομιών κατά τους φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες.

Τα στοιχεία από την κατανομή των αιτήσεων καταδεικνύουν την προτίμηση των πολιτών για ταξίδια εκτός της περιόδου αιχμής. Ειδικότερα, το 70,93% των αιτήσεων αφορά το διάστημα Οκτωβρίου έως Απριλίου, ενώ το υπόλοιπο 29,07% σχετίζεται με την υψηλή περίοδο.

Στοχευμένη κατανομή πόρων

Με τη διοχέτευση του μεγαλύτερου μέρους των διαθέσιμων πόρων στη χαμηλή περίοδο, το πρόγραμμα επιχειρεί να στηρίξει κυρίως μικρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις και τοπικές οικονομίες της περιφέρειας. Το 70% των συνολικών πόρων κατευθύνεται αποκλειστικά στη χαμηλή τουριστική περίοδο.

Έτσι, το πρόγραμμα λειτουργεί όχι μόνο ως μέτρο οικονομικής ενίσχυσης των πολιτών για διακοπές, αλλά και ως εργαλείο για την τόνωση του εσωτερικού τουρισμού σε περιόδους χαμηλής ζήτησης.

Κοινωνικές παρεμβάσεις και διευρυμένα κριτήρια

Ο φετινός κύκλος του «Τουρισμός για Όλους» φέρνει μια σειρά από αλλαγές και κοινωνικές παρεμβάσεις, με στόχο να επωφεληθεί μεγαλύτερος αριθμός πολιτών. Τα εισοδηματικά κριτήρια διευρύνονται, δίνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής σε περισσότερα νοικοκυριά.

Επιπλέον, προβλέπεται πλήρης άρση των εισοδηματικών περιορισμών για τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ). Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει επίσης για τις πολύτεκνες οικογένειες με πάνω από τέσσερα παιδιά, οι οποίες θα λάβουν επιπλέον 50 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο.

Με πληροφορίες από: tanea.gr