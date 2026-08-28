Η Βενεζουέλα εξετάζει την αποχώρηση από τον ΟΠΕΚ+

Η Βενεζουέλα, μία χώρα με μακρά και ιστορική συμμετοχή στον Οργανισμό Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών και τους συμμάχους του (ΟΠΕΚ+), εξετάζει πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο αποχώρησής της. Το ζήτημα αυτό έχει τεθεί στο τραπέζι των συζητήσεων με Αμερικανούς αξιωματούχους, αν και δεν έχει ληφθεί ακόμη κάποια οριστική απόφαση. Η πιθανή έξοδος από τον οργανισμό έρχεται σε μία περίοδο όπου οι σχέσεις της Βενεζουέλας με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν υποστεί σημαντικές αλλαγές.

Η ιστορική σχέση με τον ΟΠΕΚ+

Η Βενεζουέλα αποτελεί μέλος του ΟΠΕΚ+ για περισσότερες από έξι δεκαετίες, έχοντας διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ίδρυση και λειτουργία του οργανισμού. Συγκεκριμένα, ήταν μία από τις πέντε χώρες που ίδρυσαν τον ΟΠΕΚ το 1960, καθιστώντας τον έναν από τους βασικούς πυλώνες της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου.

Μια ενδεχόμενη αποχώρηση της χώρας από τον ΟΠΕΚ+ θα είχε ιδιαίτερη συμβολική σημασία, δεδομένης της μακράς και σημαντικής της ιστορίας εντός του οργανισμού. Η απόφαση αυτή, αν ληφθεί, θα σηματοδοτήσει το τέλος μιας εποχής για τη Βενεζουέλα όσον αφορά τη συμμετοχή της σε αυτό το διεθνές πετρελαϊκό φόρουμ.

Αλλαγή στις σχέσεις με τις ΗΠΑ

Η πιθανή έξοδος από τον ΟΠΕΚ+ εξετάζεται σε μια περίοδο όπου οι σχέσεις μεταξύ Βενεζουέλας και Ηνωμένων Πολιτειών έχουν μεταβληθεί σημαντικά. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg, η Ουάσινγκτον και το Καράκας βρίσκονται σε συνομιλίες με στόχο την ενίσχυση της αμερικανικής παρουσίας στον πετρελαϊκό τομέα της Βενεζουέλας.

Μεταξύ των προτάσεων που φέρονται να έχουν συζητηθεί, περιλαμβάνεται ακόμη και η μακροχρόνια μίσθωση πετρελαϊκών πεδίων, με διάρκεια που μπορεί να φτάσει έως και τα 100 έτη. Αυτές οι συζητήσεις υπογραμμίζουν τη μεταβαλλόμενη δυναμική στις διμερείς σχέσεις των δύο χωρών.

Η επιρροή της Ουάσινγκτον και τα κοιτάσματα

Η Ουάσινγκτον έχει αυξήσει την επιρροή της στη Βενεζουέλα, ενώ παράλληλα επιδιώκει μεγαλύτερη πρόσβαση στους τεράστιους φυσικούς πόρους της χώρας. Η πιθανότητα άμεσης αμερικανικής συμμετοχής στα πετρελαϊκά κοιτάσματα θα αποτελούσε μια σημαντική αλλαγή για τη Βενεζουέλα.

Αυτή η εξέλιξη θα εντασσόταν στη γενικότερη πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ για την ενίσχυση της αμερικανικής επιρροής στο Δυτικό Ημισφαίριο. Η αναζήτηση νέων ενεργειακών πηγών και η διασφάλιση της πρόσβασης σε αυτές αποτελούν βασικούς άξονες της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ.

Η πτώση της παραγωγής πετρελαίου

Παρά τα τεράστια αποθέματα πετρελαίου που διαθέτει, η Βενεζουέλα έχει δει την παραγωγή της να υποχωρεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Αυτή η μείωση αποδίδεται σε διάφορους παράγοντες, όπως οι αμερικανικές κυρώσεις, η πολιτική αστάθεια που επικρατεί στη χώρα, καθώς και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πετρελαϊκός της κλάδος.

Σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg, η χώρα άντλησε περίπου 1,16 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα τον Ιούλιο. Το νούμερο αυτό είναι λιγότερο από το μισό της παραγωγής που κατέγραφε η Βενεζουέλα πριν από μία δεκαετία, αναδεικνύοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο ενεργειακός της τομέας.

Με πληροφορίες από: Newsit