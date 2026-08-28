Ισχυρή ανάπτυξη για την Allwyn το δεύτερο τρίμηνο του 2026, με ώθηση από ψηφιακές δραστηριότητες

Ισχυρή ανάπτυξη σε έσοδα και κερδοφορία εμφάνισε η Allwyn κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Η ενίσχυση του ψηφιακού καναλιού, σε συνδυασμό με την ενσωμάτωση της PrizePicks, παρείχαν σημαντική ώθηση στα μεγέθη του ομίλου. Παράλληλα, η πορεία στην ηπειρωτική Ευρώπη παρέμεινε θετική, παρά την επιβάρυνση που προκάλεσε η υψηλότερη φορολογία των τυχερών παιχνιδιών στην Αυστρία.

Εντυπωσιακά οικονομικά αποτελέσματα στο δεύτερο τρίμηνο

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά και μη ελεγμένα οικονομικά αποτελέσματα, τα καθαρά έσοδα της Allwyn σημείωσαν αύξηση κατά 27%. Συγκεκριμένα, διαμορφώθηκαν στα 1,246 δισεκατομμύρια ευρώ, έναντι 979 εκατομμυρίων ευρώ που είχαν καταγραφεί την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Ακόμη πιο σημαντική ήταν η ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας του ομίλου. Τα προσαρμοσμένα EBITDA ενισχύθηκαν κατά 29%, φτάνοντας τα 458 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, το περιθώριο EBITDA βελτιώθηκε, διαμορφούμενο στο 36,8% από 36,3% που ήταν έναν χρόνο νωρίτερα.

Σημαντική άνοδος στην τελική γραμμή κερδοφορίας

Η εικόνα ήταν ιδιαίτερα ισχυρή και στην τελική γραμμή των αποτελεσμάτων της Allwyn. Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 16%, φτάνοντας τα 284 εκατομμύρια ευρώ.

Αντίστοιχα, τα προσαρμοσμένα κέρδη μετά φόρων κατέγραψαν άνοδο της τάξης του 35%, διαμορφούμενα στα 239 εκατομμύρια ευρώ. Τα προσαρμοσμένα κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της Allwyn εμφάνισαν ακόμη μεγαλύτερη άνοδο, φτάνοντας τα 188 εκατομμύρια ευρώ από 96 εκατομμύρια ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 96%. Τα λειτουργικά EBITDA ενισχύθηκαν κατά 23% και διαμορφώθηκαν στα 361 εκατομμύρια ευρώ.

Ο ρόλος των ψηφιακών δραστηριοτήτων και της PrizePicks

Η οργανική ανάπτυξη του ομίλου εμφανίζεται πιο συγκρατημένη σε σύγκριση με τους συνολικούς ρυθμούς που αποτυπώνονται στα αποτελέσματα. Χωρίς τη συνεισφορά της PrizePicks και μετά την προσαρμογή για την αύξηση της φορολογίας στην Αυστρία, τα καθαρά έσοδα του ομίλου αυξήθηκαν κατά 5%. Αυτή η διαφοροποίηση υπογραμμίζει τη σημαντική συμβολή των νέων δραστηριοτήτων στη συνολική μεγέθυνση της Allwyn.

Το ψηφιακό κανάλι αναδεικνύεται σε έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες ανάπτυξης για την Allwyn. Τα καθαρά έσοδα από το online gaming εκτινάχθηκαν κατά 81%, φτάνοντας τα 596 εκατομμύρια ευρώ, από 330 εκατομμύρια ευρώ που ήταν έναν χρόνο νωρίτερα. Ως αποτέλεσμα αυτής της ανάπτυξης, το online gaming αντιπροσωπεύει πλέον το 52% των συνολικών καθαρών εσόδων από gaming, έναντι 37% που ήταν στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2025.

Πορεία στην ηπειρωτική Ευρώπη και προβλέψεις για το έτος

Παρά την επιβάρυνση που προκάλεσε η υψηλότερη φορολογία των τυχερών παιχνιδιών στην Αυστρία, η πορεία της Allwyn στην ηπειρωτική Ευρώπη παρέμεινε θετική. Η διοίκηση του ομίλου, μετά και τις επιδόσεις του δεύτερου τριμήνου, διατήρησε αμετάβλητο το guidance για το σύνολο της χρήσης.

Η Allwyn αναμένει αύξηση των καθαρών εσόδων κατά περίπου 25% έως 30% για το σύνολο της χρήσης. Επιπλέον, προβλέπεται ότι το περιθώριο προσαρμοσμένων EBITDA θα κυμανθεί κοντά στο 37% για την ίδια περίοδο.

Με πληροφορίες από: Topontiki