Η Energean σε αποκλειστικές συνομιλίες για την εξαγορά δραστηριοτήτων της BP στην Αίγυπτο

Η Energean βρίσκεται σε αποκλειστικές συνομιλίες για την εξαγορά ορισμένων δραστηριοτήτων της BP στην Αίγυπτο, οι οποίες σχετίζονται με τον τομέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Οι πληροφορίες αυτές προέρχονται από πηγές που επικαλείται το Reuters. Η πιθανή συμφωνία αποτελεί μέρος της στρατηγικής αναδιάρθρωσης χαρτοφυλακίου για την BP, ενώ για την Energean σηματοδοτεί μια επέκταση των δραστηριοτήτων της στην περιοχή.

Το πλαίσιο της συμφωνίας και η αξία της

Η ενδεχόμενη εξαγορά των δραστηριοτήτων της BP στην Αίγυπτο από την Energean θα μπορούσε να αποφέρει στην BP περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Οι συνομιλίες βρίσκονται σε αποκλειστικό στάδιο, υποδεικνύοντας ένα προχωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο εταιρειών.

Η BP, με αυτή την κίνηση, επιδιώκει να απλοποιήσει το χαρτοφυλάκιό της και να μειώσει το χρέος και το λειτουργικό της κόστος. Αυτή η προσπάθεια εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο της εταιρείας για αναδιάρθρωση των παγκόσμιων περιουσιακών της στοιχείων.

Οι δραστηριότητες που περιλαμβάνονται

Στη συμφωνία φέρεται να περιλαμβάνονται τα μερίδια της BP στις υπεράκτιες πηγές του Δέλτα του Δυτικού Νείλου (West Nile Delta), οι οποίες ανήκουν από κοινού με την Harbour. Επιπλέον, η Energean ενδιαφέρεται για το 50% του μεριδίου της BP στην παραχώρηση Temsah, που βρίσκεται στην ανατολική Μεσόγειο.

Σε σχέση με την παραχώρηση Temsah, η Eni, η οποία είναι συνιδιοκτήτρια, είχε ανακοινώσει την ανακάλυψη περίπου 2 τρισεκατομμυρίων κυβικών ποδιών φυσικού αερίου μετά από γεώτρηση στο κοίτασμα Denise West. Οι εταιρείες, μαζί με το αιγυπτιακό κράτος, εργάζονται για τη λήψη μιας τελικής επενδυτικής απόφασης σχετικά με αυτή την ανακάλυψη τους επόμενους μήνες, όπως είχε ανακοινώσει η Eni.

Η παρουσία της BP στην Αίγυπτο

Η BP διαθέτει μακρά ιστορία επενδύσεων στην Αίγυπτο, έχοντας επενδύσει περισσότερα από 35 δισεκατομμύρια δολάρια στη χώρα κατά τη διάρκεια έξι δεκαετιών. Πέρυσι, η εταιρεία παρήγαγε 518 εκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού αερίου ημερησίως στην Αίγυπτο.

Ωστόσο, η παραγωγή αυτή παρουσίασε μείωση, καθώς ήταν μειωμένη κατά περίπου 40% σε σχέση με το 2024 και σχεδόν 60% σε σύγκριση με το 2023. Παρά την πώληση ορισμένων δραστηριοτήτων, η BP θα διατηρήσει τα περιουσιακά της στοιχεία στην Αίγυπτο που κατέχει μέσω της κοινοπραξίας Arcius με την XRG, μια εταιρεία με έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Σε αυτά περιλαμβάνεται και το γιγαντιαίο κοίτασμα φυσικού αερίου Zohr.

Οι στρατηγικοί στόχοι της Energean

Η Energean έχει εκφράσει την επιθυμία της να επεκταθεί πέρα από τα βασικά της κοιτάσματα φυσικού αερίου που βρίσκονται στα ανοιχτά του Ισραήλ. Τα κοιτάσματα αυτά έχουν χρειαστεί να κλείσουν επανειλημμένα λόγω των συγκρούσεων που επικρατούν στην περιοχή. Ο στόχος της εταιρείας είναι να δραστηριοποιηθεί στη Δυτική Αφρική και την Αίγυπτο, ενισχύοντας την παρουσία της σε αυτές τις αγορές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Reuters είχε αναφέρει τον Ιούλιο ότι διάφοροι όμιλοι, μεταξύ των οποίων η Dragon Oil, η Carlyle Group, η Energean και η Artemis Energy, αναμενόταν να υποβάλουν προσφορές για τα περιουσιακά στοιχεία της BP στην ανάπτυξη φυσικού αερίου του Δυτικού Νείλου στα ανοικτά της Αιγύπτου. Η τρέχουσα κατάσταση των αποκλειστικών συνομιλιών υποδηλώνει ότι η Energean έχει προχωρήσει σε αυτή τη διαδικασία.

Με πληροφορίες από: Newsit