Νέοι κανόνες της ΕΕ για τις συσκευασίες τροφίμων: Μείωση απορριμμάτων και επαναχρησιμοποίηση

Νέοι κανόνες για τις συσκευασίες τροφίμων έχουν τεθεί σε εφαρμογή από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με κύριο στόχο τη μείωση των απορριμμάτων και την ενίσχυση της χρήσης ανακυκλωμένων υλικών. Ο νέος Κανονισμός για τις Συσκευασίες και τα Απόβλητα Συσκευασίας, γνωστός ως PPWR, καθιστά υποχρεωτικές τις απαιτήσεις του για όλους όσοι διαθέτουν προϊόντα στην ευρωπαϊκή αγορά, μετά την ολοκλήρωση της μεταβατικής περιόδου.

Ο κανονισμός, ο οποίος θεσπίστηκε αρχικά τον Φεβρουάριο του 2025, θέτει σταδιακά αυστηρότερους στόχους που θα πρέπει να επιτευχθούν έως το 2040.

Οι στόχοι του νέου κανονισμού

Ο Κανονισμός για τις Συσκευασίες και τα Απόβλητα Συσκευασίας (PPWR) προβλέπει σαφείς στόχους για τη μείωση του όγκου των απορριμμάτων συσκευασίας. Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Ένωση στοχεύει σε μείωση των απορριμμάτων κατά 5% έως το έτος 2030.

Οι φιλόδοξοι στόχοι συνεχίζονται, καθώς ο κανονισμός προβλέπει περαιτέρω μείωση των απορριμμάτων κατά 15% έως το 2040. Οι παραπάνω ποσοστιαίες μειώσεις θα υπολογιστούν σε σύγκριση με τα επίπεδα που καταγράφηκαν το έτος 2018.

Αυστηρότερα μέτρα για τις συσκευασίες

Για πρώτη φορά, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλλει ενιαία ανώτατα όρια στην παρουσία των PFAS, χημικών ουσιών που συχνά αναφέρονται ως «παντοτινά χημικά». Αυτές οι ουσίες χρησιμοποιούνται σε διάφορους τύπους συσκευασιών, όπως τα κουτιά πίτσας και τα χαρτιά αρτοποιίας.

Η ονομασία «παντοτινά χημικά» προέρχεται από το γεγονός ότι οι PFAS παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα τόσο στο περιβάλλον όσο και στον ανθρώπινο οργανισμό. Παράλληλα με τους περιορισμούς αυτούς, οι κατασκευαστές θα έχουν την υποχρέωση να παρέχουν τα απαραίτητα στοιχεία που θα επιτρέπουν στις αρμόδιες Αρχές να εντοπίζουν την προέλευση κάθε συσκευασίας, ειδικά σε περιπτώσεις που προκύπτουν ζητήματα ασφάλειας των προϊόντων.

Αλλαγές στην εστίαση και το take away

Από το έτος 2027, τα καταστήματα του κλάδου της εστίασης θα πρέπει να παρέχουν στους πελάτες τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν δικά τους δοχεία. Αυτό αφορά τόσο το φαγητό που περισσεύει όσο και την παραλαβή γευμάτων.

Επιπλέον, από το 2028, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο Horeca, δηλαδή ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφέ και εταιρείες τροφοδοσίας, και διαθέτουν φαγητό ή ποτό σε πακέτο, θα υποχρεώνονται να προσφέρουν και την επιλογή επαναχρησιμοποιούμενης συσκευασίας. Αυτή η υποχρέωση θα ισχύει τόσο για την παραλαβή απευθείας από το κατάστημα όσο και για τις παραγγελίες που πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικών εφαρμογών.

Προϋποθέσεις για τις επαναχρησιμοποιούμενες συσκευασίες

Η επαναχρησιμοποιούμενη συσκευασία, όπως ορίζεται από τον κανονισμό, θα πρέπει να είναι ένα ανθεκτικό δοχείο, το οποίο θα εντάσσεται σε ένα οργανωμένο κύκλωμα. Το κύκλωμα αυτό θα περιλαμβάνει συγκεκριμένα σημεία συλλογής για τις χρησιμοποιημένες συσκευασίες.

Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει μέριμνα για την πλύση και τη συντήρηση των δοχείων, καθώς και ένα οργανωμένο σύστημα επιστροφής τους. Η ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με τη διαδικασία και τα οφέλη της επαναχρησιμοποιούμενης συσκευασίας είναι επίσης απαραίτητη. Διευκρινίζεται ότι η τιμή της επαναχρησιμοποιούμενης επιλογής δεν θα πρέπει να είναι ακριβότερη από εκείνη της αντίστοιχης συσκευασίας μίας χρήσης, ενώ οι επιχειρήσεις θα υποχρεούνται να διευκολύνουν τη διαδικασία επιστροφής των δοχείων.

Μελλοντικές ρυθμίσεις από το 2030

Από το έτος 2030, θα τεθούν σε εφαρμογή επιπλέον μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο του νέου κανονισμού. Αυτά περιλαμβάνουν την επιβολή περιορισμών σε ορισμένες συσκευασίες μίας χρήσης, με στόχο την περαιτέρω μείωση της χρήσης τους.

Επιπλέον, θα εισαχθούν συστήματα επιστροφής εγγύησης για μπουκάλια και κουτάκια, ενθαρρύνοντας την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση. Τέλος, θα καθοριστούν συγκεκριμένοι στόχοι επαναχρησιμοποίησης, ενισχύοντας την κυκλική οικονομία στον τομέα των συσκευασιών.

Με πληροφορίες από: Enikos