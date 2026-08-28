Η EpsilonNet κατέγραψε ισχυρή ανάπτυξη το 2025 με άνοδο κερδών και επενδύσεις

Ο όμιλος EpsilonNet έκλεισε το 2025 με ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης, ενισχύοντας σημαντικά τις πωλήσεις, την κερδοφορία και τη ρευστότητά του. Οι επιδόσεις αυτές επιβεβαιώνουν τη δυναμική του ομίλου στην εγχώρια αγορά Business Software, ενώ παράλληλα προχωρά η επέκταση των δραστηριοτήτων του εκτός Ελλάδας. Η εταιρεία συνεχίζει την επενδυτική της στρατηγική σε τεχνολογίες αιχμής, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της.

Οι οικονομικές επιδόσεις του 2025

Ειδικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της EpsilonNet παρουσίασε αύξηση της τάξεως του 15,83% σε σύγκριση με το 2024. Η άνοδος αυτή ήταν ακόμη πιο αισθητή στην τελική γραμμή των αποτελεσμάτων, όπου τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ενισχύθηκαν κατά 41,83%.

Παράλληλα, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) κατέγραψαν σημαντική αύξηση 32,89%. Η λειτουργική αποδοτικότητα του ομίλου βελτιώθηκε αισθητά, με το περιθώριο EBITDA να διαμορφώνεται στο 31,52% του κύκλου εργασιών, έναντι 27,47% την προηγούμενη χρήση. Αυτό μεταφράζεται σε ενίσχυση κατά περίπου 4,1 ποσοστιαίες μονάδες.

Οργανική ανάπτυξη και στρατηγική εξαγορών

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο γεγονός ότι η μεγέθυνση του ομίλου προήλθε κατά κύριο λόγο από τις υφιστάμενες δραστηριότητές του. Συγκεκριμένα, το 93,7% της αύξησης των οικονομικών μεγεθών αποδίδεται σε οργανική ανάπτυξη. Μόλις το 6,3% συνδέεται με τις εξαγορές που πραγματοποίησε ο όμιλος κατά τη διάρκεια της χρήσης.

Ωστόσο, οι εξαγορές παραμένουν ένα βασικό εργαλείο στην ευρύτερη στρατηγική της EpsilonNet. Ο στόχος είναι η διεύρυνση του χαρτοφυλακίου προϊόντων και υπηρεσιών, με σκοπό την ενίσχυση του μοντέλου παροχής ολοκληρωμένων λύσεων «all in one». Παράλληλα, επιδιώκεται η αύξηση των μεριδίων αγοράς και η διατήρηση υψηλών περιθωρίων κερδοφορίας.

Ισχυρή χρηματοοικονομική θέση

Η χρηματοοικονομική θέση του ομίλου αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για την υλοποίηση του επενδυτικού του σχεδιασμού. Στο τέλος του 2025, τα συνολικά ταμειακά διαθέσιμα είχαν ανέλθει στα 31,24 εκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά περίπου 9,2 εκατομμύρια ευρώ μέσα σε έναν χρόνο.

Επιπλέον, η EpsilonNet διατήρησε αρνητικό καθαρό δανεισμό, ο οποίος ανερχόταν σε 13,54 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή η εικόνα παρέχει στον όμιλο πρόσθετα περιθώρια για τη χρηματοδότηση επενδύσεων και ενδεχόμενων νέων επιχειρηματικών κινήσεων, χωρίς να επιβαρύνεται σημαντικά η χρηματοοικονομική του διάρθρωση.

Ανοδικά κινήθηκαν και τα ίδια κεφάλαια του ομίλου, τα οποία ενισχύθηκαν κατά 26,31% και έφτασαν τα 95,92 εκατομμύρια ευρώ στο τέλος της χρήσης του 2025.

Επενδυτικός σχεδιασμός και διεθνής επέκταση

Με βάση αυτά τα δεδομένα, η διοίκηση της EpsilonNet συνεχίζει το επενδυτικό της πρόγραμμα. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται σε τομείς που θεωρούνται κρίσιμοι για την επόμενη φάση ανάπτυξης του ομίλου. Συγκεκριμένα, οι επενδύσεις εστιάζουν στις υπηρεσίες Cloud και στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Επιπρόσθετα, πραγματοποιούνται επενδύσεις στον τομέα του Fintech, καθώς και στην ανάπτυξη εξειδικευμένων λύσεων. Παράλληλα με τις εγχώριες δραστηριότητες, ο όμιλος προχωρά σταδιακά στην ανάπτυξη της παρουσίας του σε αγορές εκτός Ελλάδας, όπως η Κύπρος και η Ρουμανία, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του για διεθνή επέκταση.

Με πληροφορίες από: Topontiki