Νέα αίθουσα επιχειρήσεων στήνει η ΑΑΔΕ για φοροδιαφυγή και λαθρεμπόριο

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προχωρά στη δημιουργία νέων ψηφιακών «κεραιών» για την αντιμετώπιση της μεγάλης φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου και του οικονομικού εγκλήματος. Ο Κεντρικός Θάλαμος Ελέγχου στα Σεπόλια αναβαθμίζεται σε ένα σύγχρονο επιχειρησιακό στρατηγείο, το οποίο θα λειτουργεί ως Command Center.

Από αυτή τη νέα δομή, η ΑΑΔΕ θα μπορεί να παρακολουθεί, να υποστηρίζει και να συντονίζει σε πραγματικό χρόνο τις ελεγκτικές επιχειρήσεις που διεξάγονται σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.

Το νέο επιχειρησιακό στρατηγείο στα Σεπόλια

Ο Κεντρικός Θάλαμος Ελέγχου μετατρέπεται σε ένα ενιαίο κέντρο επιχειρησιακού συντονισμού, σχεδιασμένο για να καλύψει τις ανάγκες της νεοσύστατης Γενικής Διεύθυνσης Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΓΔΔΕΟΣ). Ο βασικός στόχος αυτής της αναβάθμισης είναι η επίτευξη ταχύτερης και αποτελεσματικότερης αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής και του οικονομικού εγκλήματος.

Στο πλαίσιο του νέου αυτού μοντέλου, τα δεδομένα που προέρχονται από τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ θα ενσωματώνονται με στοιχεία από τρίτα συστήματα, καθώς και με πληροφορίες που θα φτάνουν απευθείας από τα ελεγκτικά κλιμάκια. Με αυτόν τον τρόπο, το Command Center θα διαθέτει ανά πάσα στιγμή μια πλήρη και σαφή εικόνα των επιχειρήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη, των στόχων που ελέγχονται και της ακριβούς θέσης των ελεγκτικών δυνάμεων.

Τεχνολογία αιχμής στον αγώνα κατά της απάτης

Για την ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων, το νέο στρατηγείο θα αξιοποιεί προηγμένες τεχνολογίες. Συγκεκριμένα, θα χρησιμοποιείται τεχνητή νοημοσύνη (AI Agents), γεωχωρικά δεδομένα και εξελιγμένα συστήματα επικοινωνίας. Επιπλέον, θα υπάρχει η δυνατότητα ζωντανής μετάδοσης εικόνας, ακόμα και μέσω drones, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εποπτεία του πεδίου.

Εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης θα είναι διαθέσιμα στους ελεγκτές, τους αναλυτές και τα στελέχη επιχειρησιακού συντονισμού, ενισχύοντας την ικανότητά τους να επεξεργάζονται και να αξιοποιούν μεγάλους όγκους δεδομένων. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται επίσης στην κυβερνοασφάλεια και στην προστασία τόσο των κινητών συσκευών όσο και των απομακρυσμένων τερματικών που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια των ελέγχων.

Συντονισμός και υποστήριξη σε πραγματικό χρόνο

Μέσω του κεντρικού «στρατηγείου» θα παρέχεται υποστήριξη και συντονισμός σε πραγματικό χρόνο στα ελεγκτικά κλιμάκια, καλύπτοντας κάθε στάδιο, από τον αρχικό σχεδιασμό μιας επιχείρησης έως την πλήρη ολοκλήρωσή της. Ο βασικός στόχος είναι οι πληροφορίες από το πεδίο να φτάνουν άμεσα στο κέντρο επιχειρήσεων.

Εκεί, οι πληροφορίες θα διασταυρώνονται με τα διαθέσιμα δεδομένα, επιτρέποντας στους ελεγκτές να λαμβάνουν γρήγορα την απαραίτητη πληροφόρηση και την υποστήριξη που χρειάζονται για την εκτέλεση του έργου τους.

Ευρύ πεδίο δράσης της ΓΔΔΕΟΣ

Το επιχειρησιακό πεδίο της ΓΔΔΕΟΣ είναι ιδιαίτερα εκτεταμένο και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα παράνομων δραστηριοτήτων. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει τη μεγάλη φοροδιαφυγή, το λαθρεμπόριο και τη δασμοφοροδιαφυγή, καθώς και τον έλεγχο της κίνησης κεφαλαίων.

Επιπρόσθετα, στις αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης περιλαμβάνεται η αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, όπλων, πυρομαχικών και εκρηκτικών. Παράλληλα, θα ασχολείται με την παράνομη διακίνηση αρχαιοτήτων, μνημείων, κειμηλίων και έργων τέχνης. Πρόκειται για έναν μηχανισμό που, πέρα από τη θωράκιση των δημοσίων εσόδων, καλείται να συμβάλει και στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η απόφαση για το νέο ψηφιακό στρατηγείο, η οποία δημοσιεύθηκε στη «Διαύγεια», ελήφθη από τον διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή, και θα στηρίζεται σε επτά βασικούς άξονες.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr