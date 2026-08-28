Η Alpha Bank ανοίγει το FinQuest 2026 σε ευρωπαϊκές startups

Η Alpha Bank ανακοίνωσε την έναρξη του διαγωνισμού καινοτομίας FinQuest 2026, ο οποίος φέτος διευρύνει την εμβέλειά του πέρα από τα ελληνικά σύνορα. Οι ενδιαφερόμενες startups από ολόκληρη την Ευρώπη έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως τις 20 Σεπτεμβρίου. Στόχος του διαγωνισμού είναι η αναζήτηση τεχνολογικών προτάσεων που μπορούν να συμβάλουν στον ψηφιακό και επιχειρησιακό μετασχηματισμό των τραπεζών.

Ευρωπαϊκή διάσταση και στόχοι

Η φετινή διοργάνωση του FinQuest αποκτά έναν εντονότερο ευρωπαϊκό χαρακτήρα, καθώς η Alpha Bank απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση σε νεοφυείς επιχειρήσεις από ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτή η διεύρυνση λειτουργεί παράλληλα ως ένας σημαντικός δίαυλος επικοινωνίας για την τράπεζα με το ευρωπαϊκό οικοσύστημα νεοφυούς επιχειρηματικότητας.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκονται τεχνολογικές προτάσεις οι οποίες μπορούν να προσφέρουν αποτελεσματικές λύσεις σε κρίσιμες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο χρηματοπιστωτικός κλάδος. Οι προτάσεις αυτές αναμένεται να συμβάλουν καθοριστικά στον περαιτέρω ψηφιακό και επιχειρησιακό μετασχηματισμό των τραπεζών, ενισχύοντας την καινοτομία στον τομέα.

Πιλοτική εφαρμογή και συνεργασία

Για τις συμμετέχουσες startups, το ενδιαφέρον του διαγωνισμού δεν περιορίζεται μόνο στο χρηματικό έπαθλο που προσφέρεται. Η ομάδα που θα καταφέρει να καταλάβει την πρώτη θέση θα αποκτήσει μια μοναδική ευκαιρία να προχωρήσει σε πιλοτική εφαρμογή της λύσης που έχει αναπτύξει, σε στενή συνεργασία με την Alpha Bank.

Αυτό σημαίνει ότι η νικήτρια startup θα έχει τη δυνατότητα να δοκιμάσει την πρότασή της στην πράξη, μέσα σε ένα πραγματικό τραπεζικό περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτού του πιλοτικού προγράμματος, θα συνεργαστεί ενεργά με τις επιχειρησιακές και τεχνολογικές ομάδες της τράπεζας.

Παράλληλα, θα αποκτήσει πρόσβαση στα αρμόδια στελέχη της Alpha Bank, γεγονός που θα επιτρέψει την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της λύσης, καθώς και των δυνατοτήτων εμπορικής αξιοποίησής της. Η συγκεκριμένη διαδικασία αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας ευρύτερης εμπορικής συνεργασίας με την Alpha Bank, εφόσον η πρόταση αποδειχθεί ότι μπορεί να ενσωματωθεί με επιτυχία στις δραστηριότητες και στις ανάγκες του τραπεζικού οργανισμού.

Χρηματικό έπαθλο και ανάπτυξη

Πέρα από την ευκαιρία της πιλοτικής εφαρμογής και της πιθανής εμπορικής συνεργασίας, η startup που θα αναδειχθεί πρώτη στον διαγωνισμό FinQuest 2026 θα λάβει και ένα σημαντικό χρηματικό έπαθλο. Το ποσό αυτό ανέρχεται σε 15.000 ευρώ.

Το χρηματικό αυτό έπαθλο θα μπορεί να αξιοποιηθεί από τη νικήτρια ομάδα για την περαιτέρω ανάπτυξη της τεχνολογίας ή του προϊόντος που έχει δημιουργήσει. Αυτό παρέχει ένα επιπλέον κίνητρο και πόρους για την εξέλιξη της καινοτόμου λύσης.

Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το FinQuest 2026 θα ολοκληρωθεί στις 20 Σεπτεμβρίου. Μετά την ημερομηνία αυτή, όλες οι υποβληθείσες προτάσεις θα αξιολογηθούν από μια εξειδικευμένη επιτροπή, η οποία έχει συγκροτηθεί για τον σκοπό αυτό.

Από το σύνολο των συμμετοχών που θα κατατεθούν, η επιτροπή θα επιλέξει τις έξι καλύτερες προτάσεις. Αυτές οι έξι startups θα είναι εκείνες που θα περάσουν στην επόμενη φάση του διαγωνισμού καινοτομίας της Alpha Bank.

Πρόγραμμα επιτάχυνσης και τελική εκδήλωση

Οι έξι επιλεγμένες startups θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ένα δίμηνο πρόγραμμα επιτάχυνσης, γνωστό ως Accelerator. Το πρόγραμμα αυτό έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί κατά τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο του έτους 2026.

Το Accelerator θα περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, όπως mentoring από ειδικούς, εξειδικευμένα workshops και ευκαιρίες για networking. Παράλληλα, θα παρέχεται συνεχής υποστήριξη στις ομάδες, με απώτερο στόχο οι αρχικές τους προτάσεις να εξελιχθούν σε περισσότερο ολοκληρωμένες και εφαρμόσιμες επιχειρηματικές λύσεις.

Η συνολική διαδικασία του FinQuest θα ολοκληρωθεί με μια ειδική εκδήλωση, η οποία θα είναι αφιερωμένη στην καινοτομία. Σε αυτή την εκδήλωση, οι startups που θα έχουν φτάσει στην τελική φάση του διαγωνισμού θα παρουσιάσουν τις προτάσεις τους ενώπιον της κριτικής επιτροπής. Η επιτροπή, αφού αξιολογήσει τις παρουσιάσεις, θα επιλέξει τις τρεις νικήτριες ομάδες του FinQuest 2026.

Με πληροφορίες από: Topontiki