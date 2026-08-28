Το φαινόμενο του λεπτομερούς μοιράσματος λογαριασμών σε καφέ και εστιατόρια

Μια σκηνή που επαναλαμβάνεται σχεδόν πανομοιότυπα σε κάθε ταβέρνα, μπαρ ή καφέ της πόλης, δείχνει την αλλαγή στον τρόπο που αντιμετωπίζεται ο λογαριασμός. Μόλις το φαγητό τελειώσει και τα πιάτα μαζευτούν, πριν καν φτάσει ο λογαριασμός, η ατμόσφαιρα αλλάζει καθώς οι οθόνες των κινητών ανάβουν ταυτόχρονα και η εφαρμογή της αριθμομηχανής χρησιμοποιείται εντατικά. Το φαινόμενο αυτό, όπου οι λογαριασμοί μοιράζονται μέχρι και το τελευταίο λεπτό του ευρώ, έχει γίνει μια κυρίαρχη τάση.

Η νέα συνήθεια στους λογαριασμούς

Η συζήτηση γύρω από το μοίρασμα του λογαριασμού περιλαμβάνει ερωτήσεις όπως «Πόσοι είμαστε; Έξι; Ποιος ήπιε μπίρα και ποιος αναψυκτικό; Εσύ έφαγες από τις πατάτες;». Η χρήση εφαρμογών όπως το IRIS για άμεσες μεταφορές χρημάτων είναι πλέον συχνή, με φράσεις όπως «Σου στέλνω τώρα στο IRIS 7,34 ευρώ» να ακούγονται τακτικά. Αυτή η πρακτική δεν αποτελεί ελληνική ιδιοτροπία, καθώς στις ΗΠΑ και τη Βρετανία ονομάζεται «nickel-and-diming phase» και χρησιμοποιούνται αντίστοιχες εφαρμογές όπως το Venmo ή το Zelle.

Πρόκειται για μια τάση που παρατηρείται σε όλες τις νεότερες γενιές, από τη Gen Z μέχρι τους Millennials και τους Gen X. Η συμπεριφορά αυτή χαρακτηρίζεται από ένα απόλυτο, σχεδόν εμμονικό ξεκαθάρισμα λογαριασμών σε πραγματικό χρόνο, με στόχο την ακριβή κατανομή του κόστους μέχρι και του τελευταίου λεπτού του ευρώ.

Η κοινωνικοοικονομική διάσταση του φαινομένου

Πίσω από αυτή τη συμπεριφορά υπάρχει μια σοβαρή κοινωνικοοικονομική εξήγηση. Οι σημερινοί νέοι, καθώς και οι 30άρηδες και 40άρηδες, έχουν βιώσει αλλεπάλληλες οικονομικές κρίσεις, πανδημίες και έναν πρωτοφανή πληθωρισμό. Αυτές οι συνθήκες έχουν διαμορφώσει μια νέα προσέγγιση στη διαχείριση των χρημάτων και των εξόδων.

Με τους μισθούς να παραμένουν καθηλωμένοι και το κόστος ζωής να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, πολλοί άνθρωποι αναγκάζονται να κάνουν δύο δουλειές για να τα βγάλουν πέρα. Σε αυτό το πλαίσιο, διαφορές της τάξης των 5 ή 10 ευρώ σε έναν λογαριασμό δεν θεωρούνται πλέον αμελητέες, αλλά έχουν πραγματική σημασία για τον προσωπικό προϋπολογισμό.

Η απομυθοποίηση των χρημάτων και ο ρόλος της τεχνολογίας

Σύμφωνα με το Business Insider, οι νεότερες γενιές έχουν απομυθοποιήσει το ταμπού γύρω από τα χρήματα. Μιλούν ανοιχτά για το εισόδημά τους και για το τι μπορούν να ξοδέψουν, αρνούμενες να επιβαρυνθούν με τα «ακριβά γούστα» των διπλανών τους, ειδικά όταν οι ίδιοι επέλεξαν κάτι πιο οικονομικό, όπως μια σαλάτα, για να παραμείνουν εντός του προϋπολογισμού τους.

Η τεχνολογία έχει επίσης συμβάλει σε αυτή την αλλαγή, αφαιρώντας το συναίσθημα από τις συναλλαγές. Όταν δεν υπάρχει η φυσική αίσθηση του χαρτονομίσματος που φεύγει από το πορτοφόλι, η ψηφιακή συναλλαγή γίνεται μια αφηρημένη και κλινική πράξη. Η εφαρμογή IRIS, ειδικότερα, έχει κάνει το μοίρασμα των λογαριασμών τόσο απλό και άμεσο, που έχει μετατρέψει την καθημερινή κοινωνική συναναστροφή σε ένα είδος λογιστικού φύλλου.

Η αλλαγή στις διαπροσωπικές σχέσεις

Παρόλο που η οικονομική στενότητα είναι κατανοητή, φαίνεται ότι σε κάποιες περιπτώσεις έχει χαθεί το μέτρο. Η φιλία και η παρέα δεν μπορούν να εξισωθούν με ένα τραπεζικό ισοζύγιο, καθώς η συνεχής και λεπτομερής κατανομή των εξόδων μπορεί να επηρεάσει τη δυναμική των σχέσεων.

Έχει γίνει σχεδόν αδύνατο να κεράσει κάποιος έναν φίλο του. Πριν προλάβει καν να εκφράσει την πρόθεση να πληρώσει, είναι πιθανό να έχει ήδη λάβει μια ειδοποίηση μεταφοράς χρημάτων στο κινητό του, ακόμα και ενώ βρίσκεται στο ταξί για το σπίτι. Αυτό δείχνει την έκταση στην οποία έχει φτάσει η πρακτική του άμεσου και λεπτομερούς μοιράσματος των εξόδων.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis