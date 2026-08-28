Τελευταίες ημέρες για τις θερινές εκπτώσεις του 2026: Πότε πέφτει η αυλαία

Λίγες ημέρες απομένουν για την ολοκλήρωση των θερινών εκπτώσεων του 2026, με τους καταναλωτές να έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους σε μειωμένες τιμές έως το τέλος Αυγούστου. Η περίοδος των προσφορών φτάνει στο τέλος της, δίνοντας μία τελευταία ευκαιρία για επωφελείς αγορές.

Ημερομηνία λήξης των εκπτώσεων

Οι θερινές εκπτώσεις του 2026 ολοκληρώνονται επίσημα τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Αυτή η ημερομηνία σηματοδοτεί την τελευταία ημέρα κατά την οποία οι καταναλωτές θα μπορούν να επωφεληθούν από τις μειωμένες τιμές σε μια ευρεία γκάμα προϊόντων. Η λήξη των εκπτώσεων δίνει την ευκαιρία για τις τελευταίες αγορές πριν την επιστροφή στις κανονικές τιμές.

Οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους σε μειωμένες τιμές έως το τέλος του Αυγούστου. Η προθεσμία αυτή προσφέρει ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο για την αξιοποίηση των προσφορών που διατέθηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου, πριν αυτή ολοκληρωθεί οριστικά.

Διαφάνεια στην αναγραφή τιμών από τις επιχειρήσεις

Κατά τη διάρκεια της εκπτωτικής περιόδου, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να ενημερώνουν με σαφήνεια τους καταναλωτές για την προηγούμενη τιμή των προϊόντων. Αυτή η υποχρέωση έχει ως στόχο να επιτρέπει στους καταναλωτές να συγκρίνουν εύκολα τις τιμές και να αντιλαμβάνονται το πραγματικό ύψος της μείωσης που προσφέρεται.

Η σαφής αναγραφή της προηγούμενης τιμής είναι ένα μέτρο που συμβάλλει στη διαφάνεια των συναλλαγών. Με αυτόν τον τρόπο, οι καταναλωτές μπορούν να αξιολογήσουν την πραγματική αξία της προσφοράς και να αποφασίσουν αν η έκπτωση είναι συμφέρουσα, βασιζόμενοι σε ακριβή στοιχεία.

Κανόνες υπολογισμού της τιμής αναφοράς

Η τιμή αναφοράς, η οποία χρησιμοποιείται ως βάση για τον υπολογισμό της έκπτωσης, πρέπει να είναι εκείνη που ίσχυε κατά τις προηγούμενες 30 ημέρες. Ο κανόνας αυτός εφαρμόζεται για να διασφαλιστεί ότι η έκπτωση υπολογίζεται με βάση μια πρόσφατη και αντιπροσωπευτική τιμή του προϊόντος, αποφεύγοντας τεχνητές αυξήσεις πριν την περίοδο των εκπτώσεων.

Στην περίπτωση προϊόντων τα οποία διατίθενται στην αγορά για μικρότερο χρονικό διάστημα από τις 30 ημέρες, ισχύει ειδική πρόβλεψη. Ως βάση υπολογισμού για αυτά τα προϊόντα λαμβάνεται υπόψη η χαμηλότερη τιμή που είχε καταγραφεί κατά τις τελευταίες 10 ημέρες. Αυτή η διάταξη καλύπτει τα νέα προϊόντα ή εκείνα που έχουν κυκλοφορήσει πρόσφατα.

Προβολή ποσοστών έκπτωσης στις βιτρίνες

Η αναγραφή ενός συγκεκριμένου ποσοστού έκπτωσης δεν αποτελεί υποχρεωτική πρακτική για όλες τις επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια των θερινών εκπτώσεων. Ωστόσο, υπάρχουν συγκεκριμένες συνθήκες υπό τις οποίες αυτή η αναγραφή καθίσταται απαραίτητη, προς όφελος της ενημέρωσης του καταναλωτικού κοινού.

Ειδικότερα, όταν περισσότερα από το 60% των προϊόντων που διατίθενται σε ένα κατάστημα προσφέρονται σε μειωμένη τιμή, τότε το ποσοστό της έκπτωσης θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς στη βιτρίνα. Αυτή η ρύθμιση επιτρέπει στους περαστικούς καταναλωτές να ενημερώνονται άμεσα για το εύρος των προσφορών που ισχύουν εντός του καταστήματος.

Σημεία προσοχής για τους καταναλωτές

Οι καταναλωτές καλούνται να συγκρίνουν την αρχική με την τελική τιμή κάθε προϊόντος πριν προχωρήσουν σε αγορά. Είναι σημαντικό να μην βασίζονται αποκλειστικά στο αναγραφόμενο ποσοστό έκπτωσης, καθώς η τελική τιμή είναι αυτή που πρέπει να αποτελεί το βασικό κριτήριο για την αξιολόγηση της πραγματικής αξίας και του οφέλους μιας αγοράς.

Επιπλέον, πριν από την ολοκλήρωση οποιασδήποτε συναλλαγής, οι καταναλωτές θα πρέπει να ενημερώνονται για την πολιτική που εφαρμόζει κάθε επιχείρηση σχετικά με τις αλλαγές και τις επιστροφές προϊόντων. Η γνώση αυτής της πολιτικής είναι κρίσιμη, καθώς διασφαλίζει ότι οι καταναλωτές γνωρίζουν τα δικαιώματά τους σε περίπτωση που χρειαστεί να αλλάξουν ή να επιστρέψουν κάποιο προϊόν που αγόρασαν κατά την εκπτωτική περίοδο.

Με πληροφορίες από: Topontiki