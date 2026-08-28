Αυξάνονται οι θέσεις μαθητείας στο δημόσιο για αποφοίτους ΕΠΑΛ

Σημαντική αύξηση καταγράφουν οι θέσεις μαθητείας για αποφοίτους Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, για το σχολικό έτος 2026-2027. Συγκεκριμένα, οι διαθέσιμες θέσεις ανέρχονται σε 4.356, σύμφωνα με κοινή απόφαση των υπουργείων Οικονομικών και Παιδείας. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ενίσχυση κατά 11,2% σε σχέση με το προηγούμενο σχολικό έτος, διευρύνοντας τις προοπτικές των νέων.

Η αύξηση των θέσεων μαθητείας

Οι θέσεις μαθητείας για τους αποφοίτους ΕΠΑΛ στον δημόσιο τομέα για το σχολικό έτος 2026-2027 έχουν καθοριστεί σε 4.356. Αυτός ο αριθμός αντιπροσωπεύει μια αύξηση κατά 439 θέσεις σε σύγκριση με το προηγούμενο σχολικό έτος, κατά το οποίο οι διαθέσιμες θέσεις ήταν 3.917.

Η ενίσχυση αυτή, που ανέρχεται σε ποσοστό 11,2%, αποσκοπεί στο να προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες στους αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων. Μέσω της μαθητείας, οι νέοι έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν πολύτιμη εργασιακή εμπειρία και να εφαρμόσουν στην πράξη τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους εκπαίδευσης.

Διευρυμένο δίκτυο φορέων και ειδικοτήτων

Παράλληλα με την αύξηση των θέσεων, παρατηρείται και σημαντική επέκταση του δικτύου των φορέων που υποδέχονται μαθητευόμενους. Οι φορείς αυτοί αυξάνονται από 287 σε 303, προσφέροντας ένα ευρύτερο φάσμα επιλογών για τους ενδιαφερόμενους.

Επιπλέον, η αύξηση των προσφερόμενων θέσεων καλύπτει ένα μεγάλο μέρος των διαθέσιμων ειδικοτήτων. Συγκεκριμένα, 19 από τις 25 ειδικότητες του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης μαθητείας περιλαμβάνονται πλέον στον σχεδιασμό. Η απόφαση για τον καθορισμό των θέσεων βασίστηκε στις προτάσεις που υπέβαλαν οι ίδιοι οι φορείς στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης «Τάξης Μαθητείας» του ΙΤΥΕ «Διόφαντος».

Η σημασία του θεσμού: Οι δηλώσεις του υφυπουργού Κωνσταντίνου Βλάση

Ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Κωνσταντίνος Βλάσης, υπογράμμισε τη σημασία του θεσμού της μαθητείας. Ο κ. Βλάσης τόνισε ότι η μαθητεία συνδέει άμεσα την εκπαίδευση με την πραγματική ζωή και την αγορά εργασίας. Σύμφωνα με τον ίδιο, η αυξανόμενη συμμετοχή των νέων στη μαθητεία αποτελεί ένα σαφές μήνυμα για την ανάγκη ύπαρξης περισσότερων διαδρομών που οδηγούν από την εκπαίδευση στην απασχόληση.

Ο Υφυπουργός Παιδείας ανέφερε επίσης ότι η Πολιτεία οφείλει να ανταποκρίνεται σε αυτή την ανάγκη, όχι μόνο αυξάνοντας τις διαθέσιμες θέσεις, αλλά και διασφαλίζοντας την εξέλιξη του θεσμού με τρόπο που να υπηρετεί τις πραγματικές ανάγκες τόσο των μαθητευομένων όσο και της οικονομίας. Ο κ. Βλάσης χαρακτήρισε τη μαθητεία ως επένδυση στην προοπτική των νέων και στο ανθρώπινο δυναμικό της χώρας, καθιστώντας την ενίσχυση του θεσμού σταθερή προτεραιότητα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Νέος κανονισμός και οι δηλώσεις της υπουργού Σοφίας Ζαχαράκη

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης του θεσμού, το Υπουργείο Παιδείας θεσπίζει έναν νέο κανονισμό μαθητείας. Ο στόχος του νέου κανονισμού είναι η περαιτέρω απλοποίηση των διαδικασιών, η ενίσχυση της διαφάνειας και η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της Μαθητείας.

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε σχετικά ότι η Μαθητεία αποτελεί έναν ουσιαστικό δρόμο που συνδέει τη γνώση με την πράξη. Η κ. Ζαχαράκη πρόσθεσε ότι μέσω της μαθητείας δίνονται στους νέους πραγματική εμπειρία, απαραίτητες δεξιότητες και σημαντική επαγγελματική προοπτική.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis