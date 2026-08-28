Η ΑΑΔΕ δημιουργεί ψηφιακό «στρατηγείο» με drones και τεχνητή νοημοσύνη για σαρωτικούς ελέγχους

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προχωρά στη δημιουργία ενός προηγμένου ψηφιακού «στρατηγείου» στα Σεπόλια, με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου και του οικονομικού εγκλήματος. Ο υφιστάμενος Κεντρικός Θάλαμος Ελέγχου μετατρέπεται σε ένα αναβαθμισμένο επιχειρησιακό κέντρο, το οποίο θα συγκεντρώνει και θα αξιοποιεί ποικίλες πληροφορίες και τεχνολογικά εργαλεία. Αυτή η πρωτοβουλία σηματοδοτεί μια αλλαγή στον τρόπο διεξαγωγής των μεγάλων ελέγχων, συνδέοντας ψηφιακά το κέντρο επιχειρήσεων με τα κλιμάκια που βρίσκονται στο πεδίο.

Ψηφιακό «μάτι» και τεχνολογικά εργαλεία

Το νέο στρατηγείο θα λειτουργεί ως ένα ψηφιακό «μάτι» που θα παρακολουθεί και θα συντονίζει σε πραγματικό χρόνο ελεγκτικές επιχειρήσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Σε αυτό το κέντρο θα συγκεντρώνονται πληροφορίες από διάφορα συστήματα, εικόνες απευθείας από το πεδίο, γεωγραφικά δεδομένα, καθώς και εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης.

Το σχέδιο προβλέπει προηγμένα συστήματα ενδοεπικοινωνίας και δυνατότητα μετάδοσης εικόνας σε πραγματικό χρόνο, ακόμη και μέσω drones. Επίσης, θα υπάρχει γεωγραφική απεικόνιση των στόχων που ελέγχονται και των ελεγκτικών δυνάμεων. Επιπλέον, θα αξιοποιούνται AI Agents, οι οποίοι θα παρέχουν υποστήριξη στους ελεγκτές και τους αναλυτές κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων.

Κεντρικός συντονισμός και ροή πληροφοριών

Η φιλοσοφία του νέου Command Center βασίζεται στον κεντρικό συντονισμό κάθε επιχείρησης, από την έναρξη έως την ολοκλήρωσή της. Από τα Σεπόλια, θα υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης των κλιμακίων που επιχειρούν σε διαφορετικά σημεία της χώρας, καθώς και των στόχων που βρίσκονται υπό έλεγχο και της συνολικής εξέλιξης κάθε επιχείρησης.

Το νέο σύστημα θα συνδυάζει πληροφορίες που ήδη διαθέτει η φορολογική διοίκηση με δεδομένα από τρίτα πληροφοριακά συστήματα. Επιπρόσθετα, θα λαμβάνει στοιχεία που θα αποστέλλονται απευθείας από τα κλιμάκια ελέγχου, δημιουργώντας μια ολοκληρωμένη εικόνα της κατάστασης. Έμπειρα στελέχη θα μπορούν να συμμετέχουν ταυτόχρονα στον συντονισμό, χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική τους παρουσία στην αίθουσα επιχειρήσεων.

Τομείς δράσης της Γενικής Διεύθυνσης Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών

Στόχος της δημιουργίας αυτού του κεντρικού μηχανισμού είναι ο σχεδιασμός, η παρακολούθηση και η υποστήριξη των επιχειρήσεων της νέας Γενικής Διεύθυνσης Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΓΔΔΕΟΣ). Το εύρος των υποθέσεων που καλείται να αντιμετωπίσει η ΓΔΔΕΟΣ είναι ιδιαίτερα εκτεταμένο.

Στην πρώτη γραμμή των αρμοδιοτήτων της βρίσκονται η μεγάλη φοροδιαφυγή, το λαθρεμπόριο, η δασμοφοροδιαφυγή, καθώς και οι έλεγχοι στην κίνηση κεφαλαίων.

Αντιμετώπιση οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος και προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς

Οι αρμοδιότητες της ΓΔΔΕΟΣ δεν περιορίζονται μόνο στα φορολογικά ζητήματα. Περιλαμβάνουν επίσης την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, όπλων, πυρομαχικών και εκρηκτικών.

Επιπλέον, η Διεύθυνση θα ασχολείται με υποθέσεις παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων, μνημείων, κειμηλίων και έργων τέχνης. Αυτό καταδεικνύει ότι το πεδίο δράσης της νέας Γενικής Διεύθυνσης ξεπερνά τα στενά όρια του φορολογικού ελέγχου, επεκτεινόμενο στην αντιμετώπιση διαφόρων μορφών οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος και στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας.

Με πληροφορίες από: Topontiki