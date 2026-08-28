Η διύλιση κινητήριος μοχλός ανάπτυξης για τη Motor Oil, με εκτόξευση εξαγωγών και αναπροσαρμογή στις ΑΠΕ

Η Motor Oil παρουσιάζει ισχυρές επιδόσεις κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, με τη διύλιση να αναδεικνύεται στον κύριο μοχλό ανάπτυξης για τον όμιλο. Αυτή η θετική πορεία οφείλεται στην έντονη ζήτηση για πετρελαϊκά προϊόντα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, την υποχώρηση της ευρωπαϊκής δυναμικότητας διύλισης και την αξιοσημείωτη αύξηση των εξαγωγών. Παράλληλα, ο επενδυτικός σχεδιασμός στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας βρίσκεται σε διαδικασία αναδιάταξης, με μεγαλύτερη έμφαση σε αιολικά πάρκα και συστήματα αποθήκευσης ενέργειας.

Η διύλιση ως βασικός πυλώνας ανάπτυξης

Η διύλιση αποτελεί αυτή την περίοδο το ισχυρότερο «χαρτί» για τη Motor Oil, διαμορφώνοντας ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό περιβάλλον για τον όμιλο. Η ισχυρή ζήτηση για πετρελαϊκά προϊόντα στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, σε συνδυασμό με τη σταδιακή μείωση της παραγωγικής δυναμικότητας διύλισης στην Ευρώπη, έχουν δημιουργήσει νέα δεδομένα στην αγορά.

Τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2026 επιβεβαιώνουν ότι ο τομέας της διύλισης έχει αναδειχθεί στον βασικό μοχλό ανάπτυξης του ομίλου. Αυτή η τάση ενισχύει τον ρόλο των ελληνικών διυλιστηρίων στην τροφοδοσία των γειτονικών χωρών, καλύπτοντας ένα σημαντικό κενό στην προσφορά.

Μείωση της ευρωπαϊκής δυναμικότητας και γεωπολιτικές πιέσεις

Η παραγωγική δυναμικότητα διύλισης στην Ευρώπη έχει σημειώσει σημαντική μείωση, καθώς από το 2009 έως το 2025 υποχώρησε κατά περίπου 167 εκατομμύρια μετρικούς τόνους. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, μια σειρά διυλιστηρίων σε μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές διέκοψαν τη λειτουργία τους, επηρεάζοντας την συνολική διαθεσιμότητα.

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις εντείνουν περαιτέρω τις πιέσεις στην προσφορά ενεργειακών προϊόντων. Τα πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ρωσίας και της Ουκρανίας, σε συνδυασμό με τις επικρατούσες συνθήκες στον Περσικό Κόλπο, έχουν αυξήσει τη σημασία της διαθέσιμης παραγωγικής δυναμικότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Εκτόξευση εξαγωγών και διεύρυνση πελατολογίου

Σε αυτό το περιβάλλον, τόσο η Motor Oil όσο και η Helleniq Energy έχουν καταγράψει σημαντική αύξηση στις εξαγωγές τους. Εκτιμάται ότι τα υψηλά περιθώρια διύλισης θα διατηρηθούν και κατά το επόμενο τρίμηνο, ενισχύοντας περαιτέρω τις επιδόσεις.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι πωλήσεις εξωτερικού και ναυτιλίας αντιστοιχούσαν στο πρώτο εξάμηνο του 2026 στο 78,10% του συνολικού όγκου πωλήσεων της Motor Oil, έναντι 71,62% την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Συνολικά, οι πωλήσεις του ομίλου αυξήθηκαν κατά 18% στο πρώτο εξάμηνο, συμπεριλαμβανομένων της εγχώριας αγοράς, των εξαγωγών και των ναυτιλιακών και αεροπορικών καυσίμων. Το πελατολόγιο της Motor Oil εμφανίζει πλέον μεγάλη γεωγραφική διασπορά, καλύπτοντας αγορές σχεδόν σε όλες τις ηπείρους.

Στρατηγικές προσαρμογές και νέες ευκαιρίες

Κατά την ενημέρωση των αναλυτών, ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Πέτρος Τζαννετάκης, υπογράμμισε την ικανότητα της Motor Oil να προσαρμόζεται στις έντονες μεταβολές του διεθνούς ενεργειακού περιβάλλοντος. Αυτή η προσαρμοστικότητα επιτρέπει στον όμιλο να διατηρεί θετική πορεία στα βασικά οικονομικά μεγέθη.

Οι επιδόσεις του δεύτερου τριμήνου ήρθαν να προστεθούν στην ήδη ισχυρή εικόνα των πρώτων τριών μηνών του έτους. Η διοίκηση διατηρεί τις βασικές στρατηγικές επιλογές της και αναζητά νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες στους διαφορετικούς τομείς δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένης της αναδιάταξης του επενδυτικού σχεδιασμού στις ΑΠΕ με έμφαση σε αιολικά και συστήματα αποθήκευσης.

Η εικόνα της εγχώριας αγοράς καυσίμων

Στην ελληνική αγορά, η εικόνα παρουσίασε διαφοροποιήσεις ανά κατηγορία καυσίμου. Κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους, η κατανάλωση βενζίνης σημείωσε μείωση κατά 3,1% σε ετήσια βάση.

Αντίθετα, η κατανάλωση diesel κινήθηκε σε υψηλότερα επίπεδα, δείχνοντας μια διαφορετική δυναμική στην εγχώρια ζήτηση για τα δύο βασικά είδη καυσίμων.

Με πληροφορίες από: Topontiki