«Πράσινο φως» από την Κομισιόν για το ελληνικό Κοινωνικό Σχέδιο για το Κλίμα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το Κοινωνικό Σχέδιο της Ελλάδας για το Κλίμα, συνολικού ύψους 4,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η έγκριση αυτή ανοίγει τον δρόμο για την παροχή επιδόματος θέρμανσης σε έως και 800.000 νοικοκυριά, καθώς και για την υλοποίηση σημαντικών επενδύσεων σε κοινωνικές κατοικίες και την αναβάθμιση των μέσων μαζικής μεταφοράς. Το σχέδιο, το οποίο καταρτίστηκε από τις ελληνικές αρχές σε συνεργασία με την Επιτροπή, αποτελεί το πέμπτο και μεγαλύτερο εθνικό σχέδιο που έχει εγκριθεί στο πλαίσιο του Κοινωνικού Ταμείου για το Κλίμα.

Στόχοι και χρηματοδότηση του σχεδίου

Το Κοινωνικό Σχέδιο για το Κλίμα έχει ως βασικό στόχο την προώθηση της καθαρής μετάβασης και τη στήριξη ευάλωτων καταναλωτών και επιχειρήσεων. Θα χρησιμοποιήσει τα έσοδα από τα δικαιώματα εκπομπών για την επίτευξη αυτών των σκοπών.

Συνολικά, το σχέδιο θα κινητοποιήσει 4,77 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2032. Από αυτό το ποσό, τα 3,57 δισεκατομμύρια ευρώ, που αντιστοιχούν στο 75%, θα προέλθουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ τα υπόλοιπα 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή το 25%, θα καλυφθούν από εθνικούς πόρους. Μετά την πλήρη υλοποίησή του, οι επενδύσεις και οι μεταρρυθμίσεις που υποστηρίζονται από το σχέδιο αναμένεται να συμβάλουν στη μείωση των εκπομπών κατά 811.000 τόνους ισοδυνάμου CO2 ετησίως έως το 2032.

Στήριξη ευάλωτων νοικοκυριών και ενεργειακή αναβάθμιση

Ένα προσωρινό επίδομα θέρμανσης θα παρασχεθεί σε έως και 800.000 ευάλωτα νοικοκυριά ετησίως, με σκοπό την κάλυψη των δαπανών θέρμανσης μετά την έναρξη εφαρμογής του νέου συστήματος εμπορίας εκπομπών (ΣΕΔΕ2). Η Κομισιόν κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το σχέδιο αντιμετωπίζει επαρκώς τις κοινωνικές επιπτώσεις της επέκτασης της εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στα κτίρια και τις οδικές μεταφορές.

Επιπλέον, το σχέδιο προβλέπει τη στήριξη 460.000 ευάλωτων νοικοκυριών για τη μείωση της εξάρτησής τους από τα ορυκτά καύσιμα. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της παροχής στήριξης για έως και 62.000 ανακαινίσεις κατοικιών και για την εγκατάσταση 200.000 αντλιών θερμότητας και ηλιακών συστημάτων θέρμανσης νερού.

Επέκταση κοινωνικών κατοικιών και φοιτητικών εστιών

Στο πλαίσιο του σχεδίου, θα επεκταθεί το απόθεμα κοινωνικών κατοικιών της χώρας με την προσθήκη 2.800 νέων, ενεργειακά αποδοτικών κατοικιών. Παράλληλα, προβλέπεται η διάθεση 226 εκατομμυρίων ευρώ για την ανακαίνιση δημόσιων φοιτητικών εστιών, βελτιώνοντας έτσι την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για 5.930 ευάλωτους φοιτητές και φοιτήτριες.

Αναβάθμιση δημόσιων συγκοινωνιών και κοινωνική χρηματοδοτική μίσθωση

Η ενίσχυση των δημόσιων συγκοινωνιών αποτελεί επίσης σημαντικό μέρος του σχεδίου, με στόχο να ωφελήσει 300.000 ευάλωτους χρήστες των μεταφορών. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της προμήθειας άνω των 200 νέων ηλεκτρικών λεωφορείων σε αστικές περιοχές με υψηλό δείκτη ευπάθειας των μεταφορών, καθώς και με την προσθήκη 22 επιπλέον τρένων στο μετρό της Αθήνας.

Προβλέπονται επίσης νέες κατά παραγγελία υπηρεσίες μεταφορών σε απομακρυσμένες περιοχές και η ανάπτυξη υποδομών φόρτισης. Τέλος, ένα σύστημα κοινωνικής χρηματοδοτικής μίσθωσης θα δώσει τη δυνατότητα σε 15.000 ευάλωτα νοικοκυριά, που εξαρτώνται από αυτοκίνητα, να αποκτήσουν πρόσβαση σε ηλεκτρικά οχήματα.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr