Η Protergia παρουσιάζει το Student Plan για τη φοιτητική κατοικία

Η Protergia, η εταιρεία ενέργειας της METLEN, παρουσιάζει το Protergia Student Plan, ένα νέο πρόγραμμα ηλεκτρικής ενέργειας που δημιουργήθηκε με γνώμονα τις ανάγκες της φοιτητικής κατοικίας. Το σχέδιο αυτό στοχεύει να καλύψει τις απαιτήσεις της νέας καθημερινότητας που ξεκινά μαζί με τη φοιτητική ζωή, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη λύση για το ενεργειακό κόστος.

Η νέα φοιτητική ζωή και οι προκλήσεις της

Το πρώτο φοιτητικό σπίτι αποτελεί κάτι περισσότερο από μια νέα διεύθυνση. Συμβολίζει την έναρξη μιας καινούργιας ζωής, γεμάτης με «πρώτες φορές» και σημαντικές αλλαγές. Αυτές περιλαμβάνουν το πρώτο σπίτι μακριά από την οικογένεια, τη διαχείριση του πρώτου προσωπικού προϋπολογισμού, τη λήψη των πρώτων αποφάσεων και τα αρχικά βήματα προς την ανεξαρτησία.

Για τους φοιτητές, αλλά και για τις οικογένειές τους, αυτή η καινούργια περίοδος φέρνει μαζί της πολλές νέες ανάγκες και υποχρεώσεις. Μία από τις βασικές προτεραιότητες σε αυτή τη φάση είναι η οργάνωση των καθημερινών εξόδων, καθώς η οικονομική διαχείριση αποκτά κεντρικό ρόλο.

Σταθερό κόστος και κάλυψη αναγκών

Ανταποκρινόμενη σε αυτή την πραγματικότητα, η Protergia δημιούργησε το Student Plan. Το πρόγραμμα αυτό έχει ως στόχο να καταστήσει το ενεργειακό κόστος πιο απλό, κατανοητό και εύκολο στον προγραμματισμό για τους φοιτητές.

Με σταθερό μηνιαίο κόστος 19,90 ευρώ, το Protergia Student Plan καλύπτει το πάγιο και τη χρέωση προμήθειας για τις πρώτες 115 κιλοβατώρες (kWh) κάθε μήνα. Αυτή η ποσότητα ενέργειας θεωρείται τυπική κατανάλωση για ένα φοιτητικό σπίτι, εξασφαλίζοντας έτσι μια προβλέψιμη δαπάνη για τους νέους ενοίκους.

Προνόμια και εκπτώσεις για την καθημερινότητα

Η φοιτητική ζωή δεν περιορίζεται μόνο στο σπίτι, αλλά περιλαμβάνει και μια πληθώρα νέων γνωριμιών, εμπειριών, μετακινήσεων και ταξιδιών. Για τον λόγο αυτό, οι πελάτες του Protergia Student Plan απολαμβάνουν ειδικά προνόμια.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας της Protergia με τη SKY express, οι φοιτητές έχουν 25% έκπτωση στα αεροπορικά εισιτήρια, γεγονός που τους επιτρέπει να ταξιδεύουν πιο εύκολα και οικονομικά. Επιπλέον, όλοι οι πελάτες της Protergia αποκτούν πρόσβαση στο Protergia Club, ένα πρόγραμμα προνομίων που περιλαμβάνει προσφορές προσαρμοσμένες στη σύγχρονη καθημερινότητα.

Μεταξύ των προσφορών του Protergia Club, περιλαμβάνονται 20% έκπτωση στην Domino’s, δωρεάν daily pass στην COSMOTE TV, έως 20% έκπτωση στο BOX, καθώς και 20% έκπτωση από τη Nespresso. Το πρόγραμμα περιέχει επίσης πολλές ακόμη εκπτώσεις από γνωστά brands, προσφέροντας πολλαπλά οφέλη στους χρήστες.

Φιλοσοφία και στόχοι της Protergia

Μέσω του Protergia Student Plan, η ενέργεια εντάσσεται ως ένα ακόμη κομμάτι μιας νέας καθημερινότητας που χαρακτηρίζεται από ανεξαρτησία, νέες εμπειρίες και ευκαιρίες. Η φιλοσοφία πίσω από το πρόγραμμα είναι να επιτρέψει στους φοιτητές να ζήσουν τα φοιτητικά τους χρόνια με λιγότερο άγχος για τα καθημερινά έξοδα και περισσότερο χρόνο για όσα έχουν πραγματικά σημασία.

Η Protergia επενδύει συστηματικά στη δημιουργία σύγχρονων και καινοτόμων λύσεων για τους πελάτες της. Βασικός της στόχος είναι η παροχή μιας πιο απλής, ψηφιακής και προσβάσιμης εμπειρίας ενέργειας για όλους. Στο πλαίσιο αυτής της δέσμευσης, η εταιρεία υλοποιεί και την πρωτοβουλία Protergia Open, η οποία αξιοποιεί την τεχνολογία για να διασφαλίσει ισότιμη πρόσβαση.

Πληροφορίες και αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές και οι οικογένειές τους μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για το Protergia Student Plan και να υποβάλουν την αίτησή τους με διάφορους τρόπους. Η διαδικασία μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της επίσημης ιστοσελίδας protergia.gr, επισκεπτόμενοι ένα από τα καταστήματα της Protergia, ή επικοινωνώντας τηλεφωνικά στον αριθμό 18311.

Με πληροφορίες από: Topontiki