Ο Δημήτρης Οικονόμου συνεχίζει την πλάκα με το βραχιόλι και εύχεται για τον Παναθηναϊκό

Ο Δημήτρης Οικονόμου προσέφερε ένα απρόσμενο δώρο στον Γιάννη Πιτταρά, στον αέρα της εκπομπής «Σήμερα» του ΣΚΑΪ. Το δώρο ήταν ένα πράσινο αντικουνουπικό βραχιόλι, το οποίο δόθηκε με χιουμοριστική διάθεση. Η κίνηση αυτή εντάσσεται σε μια χθεσινή πλάκα που είχε ξεκινήσει με αφορμή παρόμοια βραχιόλια και είχε ως στόχο να ευχηθεί καλή επιτυχία στην ομάδα του Γιάννη Πιτταρά, τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει αγώνα σήμερα το βράδυ.

Το πράσινο βραχιόλι και η αθλητική ευχή

Ο Δημήτρης Οικονόμου, κατά τη διάρκεια της ζωντανής εκπομπής, προσέφερε στον Γιάννη Πιτταρά ένα πράσινο βραχιόλι. Αυτή η πράξη έγινε με την ευχή να φέρει τύχη στον Παναθηναϊκό, την ομάδα που υποστηρίζει ο δημοσιογράφος.

Ο Παναθηναϊκός διεκδικεί σήμερα το βράδυ την πρόκριση στη league phase του Conference League. Ο κρίσιμος αγώνας διεξάγεται στην Τσεχία, όπου η ελληνική ομάδα αντιμετωπίζει τη Χράντετς Κράλοβε, σε μια προσπάθεια να προχωρήσει στην ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Η συνέχεια μιας χιουμοριστικής διάδρασης

Η προσφορά του πράσινου βραχιολιού αποτελεί τη συνέχεια μιας πλάκας που είχε ξεκινήσει την προηγούμενη ημέρα. Ο Δημήτρης Οικονόμου είχε «τάξει» το συγκεκριμένο βραχιόλι, αφού είχε παρατηρήσει τη Μάρω Καρούση να φοράει ένα αντίστοιχο σε ροζ χρώμα.

Απευθυνόμενος στον Γιάννη Πιτταρά, ο Δημήτρης Οικονόμου είπε με χιουμοριστική διάθεση: «Μπας και τα καταφέρετε και εσείς». Η φράση αυτή υπογραμμίζει τον ανάλαφρο τόνο της συζήτησης και τις ευχές για την επιτυχία του Παναθηναϊκού στον αποψινό του αγώνα.

Ο διάλογος για τη φανουρόπιτα

Ο Γιάννης Πιτταράς ανταποκρίθηκε στο δώρο του Δημήτρη Οικονόμου με χιούμορ, ρωτώντας: «Αυτό θα είναι μέσα στη φανουρόπιτα;». Η ερώτηση αυτή προσέθεσε μια ακόμη πιο ανάλαφρη νότα στον διάλογο μεταξύ των δύο δημοσιογράφων, συνδέοντας το αντικείμενο με παραδοσιακές δοξασίες.

Ο Δημήτρης Οικονόμου συνέχισε το αστείο, απαντώντας στον Πιτταρά: «το φανέρωσα εγώ αυτό, αλλά κάνε καμιά φανουρόπιτα μπας και σου φανερώσει για τον Παναθηναϊκό τίποτα». Με αυτό τον τρόπο, ο Οικονόμου διατήρησε το παιχνιδιάρικο κλίμα, ενισχύοντας την ευχάριστη ατμόσφαιρα της εκπομπής.

Το προηγούμενο σκηνικό με τη Μάρω Καρούση

Ο Δημήτρης Οικονόμου αναφέρθηκε επίσης στο σκηνικό που είχε σημειωθεί την προηγούμενη ημέρα, στο οποίο πρωταγωνιστούσε η Μάρω Καρούση. Τότε, ο Οικονόμου είχε σχολιάσει το ροζ βραχιόλι που φορούσε η Καρούση, χαρακτηρίζοντάς το «τελείως αντισεξουαλικό».

Στο πλαίσιο της σημερινής συζήτησης και της συνέχειας της πλάκας, ο Δημήτρης Οικονόμου δήλωσε πως «Το κόκκινο θα το δώσω στη Μάρω μετά». Αυτή η δήλωση υποδηλώνει ότι η χιουμοριστική διάδραση με τα βραχιόλια θα έχει και συνέχεια, περιλαμβάνοντας και την τρίτη δημοσιογράφο.

Η παρατήρηση για τη μυρωδιά του βραχιολιού

Ο Γιάννης Πιτταράς, συνεχίζοντας το χιουμοριστικό κλίμα που επικρατούσε στο πλατό, σχολίασε και τη μυρωδιά του βραχιολιού. Γελώντας, είπε: «Δεν μυρίζει σαν το χθεσινό ε;».

Αυτή η παρατήρηση προσέθεσε μια ακόμη λεπτομέρεια στην ανάλαφρη ατμόσφαιρα της εκπομπής. Η αναφορά στη μυρωδιά υποδηλώνει ότι υπήρχε κάποια διαφορά ή ιδιαιτερότητα στα αντικουνουπικά βραχιόλια που είχαν χρησιμοποιηθεί ή φορεθεί τις προηγούμενες ημέρες, ενισχύοντας το αστείο μεταξύ των δημοσιογράφων.

Με πληροφορίες από: Reader