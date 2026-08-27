Το πακέτο άνω του 1 δισ. ευρώ για τους συνταξιούχους ενόψει ΔΕΘ

Ένα ευρύ πλέγμα παρεμβάσεων, με δημοσιονομικό αποτύπωμα που υπερβαίνει το 1 δισ. ευρώ, ετοιμάζει το οικονομικό επιτελείο ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στο επίκεντρο του κυβερνητικού σχεδιασμού βρίσκεται η οριζόντια ενίσχυση των κύριων συντάξεων, καθώς και η σταδιακή μετατροπή του ετήσιου επιδόματος του Νοεμβρίου σε έναν μόνιμο μηχανισμό τύπου 13ης σύνταξης έως το 2030.

Η τρέχουσα χρονιά άφησε αρνητικό πρόσημο στο πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των συνταξιούχων, καθώς οι ονομαστικές αναπροσαρμογές αποδείχθηκαν κατώτερες του πληθωριστικού κύματος, που κυμάνθηκε μεταξύ 3,6% και 3,8%.

Αναπροσαρμογές και νέοι δικαιούχοι στο επίδομα Νοεμβρίου

Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων, το επίδομα του Νοεμβρίου αναπροσαρμόζεται φέτος στα 300 ευρώ, από 250 ευρώ που ήταν προηγουμένως. Η αλλαγή αυτή αναμένεται να προσθέσει 420.000 νέους δικαιούχους.

Η διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων, έως 25.000 ευρώ για τους άγαμους και 35.000 ευρώ για τους έγγαμους, καθώς και η αύξηση των περιουσιακών πλαφόν, έως 300.000 και 400.000 ευρώ αντίστοιχα, συμβάλλουν στην αύξηση του αριθμού των δικαιούχων.

Αυξήσεις στις κύριες συντάξεις και κατάργηση της προσωπικής διαφοράς

Όσον αφορά τις κύριες συντάξεις, η νέα εκτίμηση για πληθωρισμό στο 3,6% με 3,8% και ανάπτυξη γύρω στο 2% ανεβάζει το ποσοστό αύξησης κοντά στο 2,8% με 2,9%, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2027. Το συνολικό κονδύλι για τις αυξήσεις αυτές αναμένεται να ξεπεράσει τα 600 εκατ. ευρώ, έναντι αρχικής πρόβλεψης 534 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, προβλέπεται το οριστικό τέλος στην προσωπική διαφορά, η οποία καταργείται πλήρως. Αυτή η κίνηση εξασφαλίζει ακέραιες τις αυξήσεις σε όλους τους παλαιούς συνταξιούχους, με ένα πρόσθετο κόστος που ανέρχεται σε 135 εκατ. ευρώ.

Οδικός χάρτης για τη 13η σύνταξη

Στους στόχους του οικονομικού επιτελείου είναι και η κλιμακωτή αύξηση της ενίσχυσης του Νοεμβρίου, με σκοπό τη σταδιακή σύγκλιση με το ύψος της εθνικής σύνταξης, που ανέρχεται περίπου στα 450 ευρώ, έως το 2030.

Κάθε βήμα ενίσχυσης κατά 50 ευρώ απαιτεί περίπου 80 εκατ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι η πλήρης διαδρομή για την επίτευξη του στόχου απαιτεί 240 με 250 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων και των αναπηρικών επιδομάτων.

Παρεμβάσεις στην εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων

Εξετάζονται επίσης παρεμβάσεις στην Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ). Συγκεκριμένα, εξετάζεται η διόρθωση της κλίμακας για αποδοχές άνω των 1.450 με 1.500 ευρώ.

Ο στόχος αυτών των παρεμβάσεων είναι να αρθούν τα αντικίνητρα ασφάλισης και να ενισχυθεί η ανταποδοτικότητα του συστήματος, προσφέροντας ένα πιο δίκαιο πλαίσιο για τους συνταξιούχους με υψηλότερες αποδοχές.

Ο στόχος για το 2027

Ο συνολικός στόχος του πακέτου παρεμβάσεων είναι το 2027 να αποτελέσει ένα έτος πραγματικής ανάκτησης εισοδήματος για τους συνταξιούχους. Οι αυξήσεις που προβλέπονται αναμένεται να υπερβούν τον εκτιμώμενο πληθωρισμό του 2,5% για το συγκεκριμένο έτος.

Με πληροφορίες από: thetoc.gr