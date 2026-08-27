Το ενεργητικό των ασφαλιστικών στα 22,9 δισ. ευρώ με στροφή στα αμοιβαία κεφάλαια

Το συνολικό ενεργητικό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα κατέγραψε σημαντική άνοδο, διαμορφούμενο στα 22,926 δισ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου του 2026. Η αύξηση αυτή, η οποία ανήλθε σε 978 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του ίδιου έτους, συνδέεται άμεσα με την πορεία των επενδυτικών χαρτοφυλακίων των εταιρειών. Παράλληλα, παρατηρείται μια σαφής μετατόπιση των επενδυτικών τοποθετήσεων, με τα αμοιβαία κεφάλαια να αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερο βάρος, ενώ το μερίδιο των ομομολόγων και των καταθέσεων παρουσίασε περιορισμό.

Η άνοδος του συνολικού ενεργητικού

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δημοσίευσε η Τράπεζα της Ελλάδος, η συνολική αξία του ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων ξεπέρασε τα 22,9 δισ. ευρώ, φτάνοντας συγκεκριμένα τα 22,926 δισ. ευρώ στο τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2026. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια αύξηση της τάξης των 978 εκατ. ευρώ, ποσό που προστέθηκε στο ενεργητικό σε σύγκριση με την κατάσταση στο τέλος του πρώτου τριμήνου του έτους.

Η συγκεκριμένη αύξηση του ενεργητικού αντιστοιχεί σε ποσοστό περίπου 4,5% μέσα σε ένα διάστημα μόλις τριών μηνών. Η εν λόγω άνοδος συνδέεται σε σημαντικό βαθμό με την ευνοϊκή πορεία των επενδυτικών χαρτοφυλακίων που διατηρούν οι ασφαλιστικές εταιρείες, καθώς και με τις υψηλότερες αποτιμήσεις που καταγράφηκαν σε συγκεκριμένες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων κατά την εξεταζόμενη περίοδο.

Σημαντική μετατόπιση προς τα αμοιβαία κεφάλαια

Η μεγαλύτερη και πλέον αξιοσημείωτη μεταβολή στις επενδυτικές τοποθετήσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων εντοπίζεται στα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων. Η αξία των τοποθετήσεων αυτών αυξήθηκε σημαντικά, φτάνοντας τα 8,276 δισ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου του 2026. Η προηγούμενη καταγραφή, στο τέλος του πρώτου τριμήνου, έδειχνε αξία 7,315 δισ. ευρώ.

Πρόκειται για μια εντυπωσιακή αύξηση της τάξης των 961 εκατ. ευρώ, η οποία μεταφράζεται σε ποσοστό περίπου 13% μέσα σε ένα διάστημα μόλις τριών μηνών. Αυτή η δυναμική εξέλιξη αποδίδεται τόσο στην άνοδο των αποτιμήσεων των ίδιων των αμοιβαίων κεφαλαίων, όσο και στις καθαρές αγορές μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων που πραγματοποιήθηκαν από τις ασφαλιστικές εταιρείες, τόσο εντός Ελλάδας όσο και στο εξωτερικό.

Το αυξανόμενο μερίδιο των αμοιβαίων στο συνολικό ενεργητικό

Ως άμεσο αποτέλεσμα αυτής της σημαντικής αύξησης, τα αμοιβαία κεφάλαια αντιπροσωπεύουν πλέον ένα διευρυμένο ποσοστό του συνολικού ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Το μερίδιό τους διαμορφώθηκε στο 36,1% στο τέλος του δεύτερου τριμήνου, σημειώνοντας αύξηση από το 33,3% που κατείχαν στο τέλος του πρώτου τριμήνου του έτους.

Η αλλαγή αυτή στη διάρθρωση των επενδυτικών χαρτοφυλακίων δείχνει ότι τα αμοιβαία κεφάλαια αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερο βάρος και στρατηγική σημασία για τις ασφαλιστικές εταιρείες. Παρόλα αυτά, παρά την ενίσχυση της θέσης των αμοιβαίων κεφαλαίων, οι χρεωστικοί τίτλοι εξακολουθούν να αποτελούν τη μεγαλύτερη κατηγορία τοποθετήσεων στο σύνολο του κλάδου.

Η σταθερή θέση των χρεωστικών τίτλων

Η συνολική αξία των επενδύσεων σε χρεωστικούς τίτλους παρουσίασε μια οριακή αύξηση κατά την ίδια περίοδο, φτάνοντας τα 10,626 δισ. ευρώ. Τρεις μήνες νωρίτερα, η αξία αυτή ανερχόταν στα 10,572 δισ. ευρώ, γεγονός που υποδηλώνει μια μικρή αλλά σταθερή άνοδο.

Η συγκεκριμένη αύξηση στην αξία των χρεωστικών τίτλων προήλθε κυρίως από τις υψηλότερες αποτιμήσεις που καταγράφηκαν στα ομόλογα του εξωτερικού. Οι θετικές αυτές αποτιμήσεις κατάφεραν να αντισταθμίσουν τις καθαρές πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν στην ίδια κατηγορία τίτλων, διατηρώντας έτσι τη συνολική αξία των χρεωστικών τίτλων σε υψηλά επίπεδα και ως την κυρίαρχη επενδυτική κατηγορία.

Με πληροφορίες από: Topontiki