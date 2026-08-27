Η METLEN επεκτείνει τη δραστηριότητά της στην αποθήκευση ενέργειας σε Βρετανία, Ιταλία και Ελλάδα

Η METLEN προχωρά σε σημαντική επέκταση της παρουσίας της στην ευρωπαϊκή αγορά αποθήκευσης ενέργειας, με την υλοποίηση νέων έργων και επενδύσεων σε τρεις χώρες: το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία και την Ελλάδα. Η εταιρεία ενισχύει τις δραστηριότητες της M RESET, της μονάδας του Κλάδου Ενέργειας που ειδικεύεται στα συστήματα αποθήκευσης με μπαταρίες (BESS). Αυτή η κίνηση κρίνεται απαραίτητη λόγω της αυξανόμενης διείσδυσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), η οποία δημιουργεί μεγαλύτερες ανάγκες για ευελιξία και εξισορρόπηση των ηλεκτρικών δικτύων.

Η σημαντικότερη κίνηση στη βρετανική αγορά

Η μεγαλύτερη νέα κίνηση της METLEN αφορά τη βρετανική αγορά, όπου η εταιρεία υπέγραψε σύμβαση Balance of Plant (BoP) με την Pulse Clean Energy. Η σύμβαση αυτή αφορά την κατασκευή του έργου Penn BESS, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή West Midlands. Το έργο αυτό θα έχει ισχύ 129 MW και χωρητικότητα 362 MWh.

Το Penn BESS αποτελεί το μεγαλύτερο έργο αποθήκευσης που έχει αναλάβει η ελληνική εταιρεία στο Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι σήμερα, με βάση τη χωρητικότητά του. Το αντικείμενο της σύμβασης για τη METLEN περιλαμβάνει επίσης τις εργασίες σύνδεσης της εγκατάστασης με το ηλεκτρικό δίκτυο, ενώ η ηλέκτρισή της έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2027.

Το εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο στο Ηνωμένο Βασίλειο

Η νέα σύμβαση προστίθεται σε ένα ήδη σημαντικό χαρτοφυλάκιο έργων που έχει αναπτύξει η METLEN στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η βρετανική αγορά θεωρείται μία από τις πιο ώριμες ευρωπαϊκές αγορές για συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Η εταιρεία έχει ολοκληρώσει ή βρίσκεται στη διαδικασία υλοποίησης περίπου 30 μονάδων αποθήκευσης στη χώρα.

Σε αυτές τις μονάδες περιλαμβάνονται τόσο αυτόνομα συστήματα BESS όσο και υβριδικά έργα, καθώς και εγκαταστάσεις που συνδυάζουν φωτοβολταϊκά με μπαταρίες. Η συνολική χωρητικότητα των συγκεκριμένων έργων της METLEN στο Ηνωμένο Βασίλειο προσεγγίζει τις 2 GWh. Από την άλλη πλευρά της συμφωνίας, η Pulse Clean Energy αναπτύσσει και λειτουργεί συστήματα αποθήκευσης στη βρετανική αγορά. Το χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνει σήμερα περίπου 400 MWh, ενώ επιπλέον 400 MWh βρίσκονται υπό κατασκευή. Ο σχεδιασμός της Pulse Clean Energy προβλέπει αύξηση της συνολικής δυναμικότητας στα 2 GWh μέχρι το 2030.

Ενίσχυση της θέσης στην ιταλική αγορά

Παράλληλα με την επέκτασή της στη Βρετανία, η METLEN ενισχύει τη θέση της και στην ιταλική αγορά. Εκεί, εξασφάλισε μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση ύψους 18 εκατομμυρίων ευρώ για μια μονάδα αποθήκευσης. Το συγκεκριμένο έργο βρίσκεται στην Απουλία, στην επαρχία του Μπρίντιζι.

Η μονάδα αυτή διαθέτει ισχύ 25 MW και χωρητικότητα 75 MWh. Το έργο έχει ήδη τεθεί σε πλήρη λειτουργία, συμβάλλοντας άμεσα στην ενίσχυση της ενεργειακής υποδομής της περιοχής.

Το μοντέλο χρηματοδότησης στην Ιταλία

Η επένδυση στην Ιταλία υποστηρίζεται από ένα επταετές Physical Tolling Agreement με τον Όμιλο Dolomiti Energia. Αυτό το εμπορικό μοντέλο επιτρέπει τη δημιουργία περισσότερο προβλέψιμων ταμειακών ροών από μια εγκατάσταση αποθήκευσης ενέργειας.

Η δυνατότητα για προβλέψιμες ταμειακές ροές αποτελεί ένα στοιχείο που διευκολύνει σημαντικά την εξασφάλιση μακροπρόθεσμης τραπεζικής χρηματοδότησης για τέτοιου είδους έργα, προσφέροντας σταθερότητα και ασφάλεια στις επενδύσεις.

Στρατηγική επέκταση και στην Ελλάδα

Η METLEN, μέσω του Κλάδου Ενέργειας M RESET, συνεχίζει τη στρατηγική της για επέκταση των δραστηριοτήτων της στα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες. Η Ελλάδα περιλαμβάνεται στις χώρες όπου η εταιρεία υλοποιεί νέα έργα και επενδύσεις. Η διεύρυνση αυτής της δραστηριότητας στην ευρωπαϊκή αγορά, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, ανταποκρίνεται στην αυξανόμενη ανάγκη για ευελιξία και εξισορρόπηση των ηλεκτρικών δικτύων, καθώς η διείσδυση των ΑΠΕ συνεχίζει να αυξάνεται.

Με πληροφορίες από: Topontiki