Ο Παναθηναϊκός ολοκληρώνει το deal για τον Ιμρά Λούζα: Τα οικονομικά δεδομένα της μεταγραφής

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε διαδικασία ολοκλήρωσης μιας σημαντικής μεταγραφής, αυτής του Ιμρά Λούζα από την Γουότφορντ. Η κίνηση αυτή αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά το κέντρο της ομάδας, καθώς ο σύλλογος αναζητούσε έναν κεντρικό χαφ υψηλού επιπέδου από την έναρξη της μεταγραφικής περιόδου. Ο 27χρονος Μαροκινός διεθνής μέσος, ο οποίος βρισκόταν στη λίστα του «τριφυλλιού» εδώ και καιρό, ανέβηκε ψηλότερα στις προτεραιότητες των «πρασίνων» τις τελευταίες ημέρες, οδηγώντας στην απόφαση να προχωρήσουν στην υλοποίηση του deal.

Το προφίλ του Ιμρά Λούζα

Ο Ιμρά Λούζα, ένας 27χρονος Μαροκινός διεθνής μέσος, έρχεται να προστεθεί στο ρόστερ του Παναθηναϊκού ως κεντρικός χαφ. Η απόκτησή του θεωρείται κίνηση από το «πάνω ράφι» για τους «πράσινους», οι οποίοι αναζητούσαν ενίσχυση στη συγκεκριμένη θέση από την αρχή της μεταγραφικής περιόδου.

Ο ποδοσφαιριστής βρισκόταν στη λίστα του συλλόγου, με το ενδιαφέρον να εντείνεται τις τελευταίες ημέρες, οδηγώντας στην τελική συμφωνία. Η προσθήκη του αναμένεται να προσδώσει ποιότητα και βάθος στη μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού.

Οι επιδόσεις του Μαροκινού μέσου

Την περσινή αγωνιστική περίοδο, ο Ιμρά Λούζα είχε μια αξιόλογη παρουσία με τη φανέλα της Γουότφορντ σε όλες τις διοργανώσεις. Συγκεκριμένα, κατέγραψε συνολικά 44 συμμετοχές, δείχνοντας την αντοχή και τη συνέπειά του στον αγωνιστικό χώρο.

Οι επιδόσεις του περιλάμβαναν την επίτευξη 7 τερμάτων, ενώ παράλληλα μοίρασε και 10 ασίστ στους συμπαίκτες του. Αυτά τα στατιστικά στοιχεία υπογραμμίζουν την ικανότητά του να συμβάλλει τόσο στο σκοράρισμα όσο και στη δημιουργία φάσεων, στοιχεία που εκτιμήθηκαν από την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού στην αναζήτηση ενός ποδοσφαιριστή για τη μεσαία γραμμή.

Το κόστος της μεταγραφής

Σύμφωνα με πληροφορίες που προκύπτουν από αγγλικές πηγές, ο Παναθηναϊκός κατέληξε σε συμφωνία με τον αγγλικό σύλλογο της Γουότφορντ για το ποσό της μεταγραφής του Ιμρά Λούζα. Το ποσό αυτό εκτιμάται ότι θα κυμανθεί ανάμεσα στα 8 και τα 9 εκατομμύρια ευρώ, καθιστώντας την εν λόγω μεταγραφή την πιο δαπανηρή για τους «πράσινους» τη φετινή περίοδο.

Επιπλέον, η συγκεκριμένη αγορά τοποθετείται ανάμεσα στις πιο δαπανηρές στην ιστορία του συλλόγου, αναδεικνύοντας τη σημασία που αποδίδεται στην απόκτηση του Μαροκινού μέσου και την πρόθεση του Παναθηναϊκού να ενισχυθεί με ποιοτικούς ποδοσφαιριστές.

Οι ετήσιες απολαβές του Λούζα

Όσον αφορά τις προσωπικές απολαβές του ποδοσφαιριστή, ο Ιμρά Λούζα αναμένεται να υπογράψει ένα συμβόλαιο με ετήσιες αποδοχές που θα προσεγγίζουν τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το ποσό τον καθιστά έναν από τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες στο τρέχον ρόστερ του «τριφυλλιού».

Το ύψος του συμβολαίου αντικατοπτρίζει την αξία του ποδοσφαιριστή και τις προσδοκίες που υπάρχουν από την πλευρά του Παναθηναϊκού για την προσφορά του στην ομάδα, τόσο σε αγωνιστικό επίπεδο όσο και στην επίτευξη των στόχων της νέας σεζόν.

Με πληροφορίες από: Gazzetta