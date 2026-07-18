Νέα ρύθμιση έως 72 δόσεις για παλιά χρέη στην Εφορία: Οδηγός επιβίωσης με τα 6 κρίσιμα σημεία και τη διαδικασία αιτήσεων στο myAADE

Μια σημαντική «ανάσα» και τη δυνατότητα για την οριστική τακτοποίηση παλαιότερων οφειλών αποκτούν από σήμερα χιλιάδες φορολογούμενοι που έχουν συσσωρευμένα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την Εφορία. Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή (Α.1141/2026), σε εφαρμογή των μέτρων του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, για το ιδιωτικό χρέος, τα οποία ψηφίστηκαν με τον ν. 5313/2026, καθορίζεται αναλυτικά η διαδικασία για την τμηματική εξόφληση των χρεών σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις.

Βασική προϋπόθεση για την ένταξη στο νέο σχήμα είναι, κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής, οι συγκεκριμένες οφειλές να μην βρίσκονται ενταγμένες σε κανένα άλλο καθεστώς ρύθμισης.

Τα 6 βασικά σημεία – Προϋποθέσεις για τις 72 δόσεις

Η ένταξη στη νέα ρύθμιση απαιτεί την τήρηση συγκεκριμένων κριτηρίων. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν τα εξής 6 βασικά σημεία:

Ελάχιστη δόση : Το μικρότερο ποσό μηνιαίας καταβολής ορίζεται στα 30 ευρώ.

: Το μικρότερο ποσό μηνιαίας καταβολής ορίζεται στα 30 ευρώ. Ημερομηνία χρεών : Οι βεβαιωμένες οφειλές πρέπει να έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και τις 31/12/2023.

: Οι βεβαιωμένες οφειλές πρέπει να έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και τις 31/12/2023. Απώλεια παλαιών ρυθμίσεων: Αν οι οφειλές είχαν υπαχθεί παλαιότερα σε ρύθμιση, αυτή πρέπει να έχει απολεσθεί έως τις 20/04/2026.

Αν οι οφειλές είχαν υπαχθεί παλαιότερα σε ρύθμιση, αυτή πρέπει να έχει απολεσθεί έως τις 20/04/2026. Φορολογική συνέπεια: Απαιτείται να έχουν υποβληθεί όλες οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας (έως και το φορολογικό έτος 2024).

Απαιτείται να έχουν υποβληθεί όλες οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας (έως και το φορολογικό έτος 2024). Νέες οφειλές : Δεν πρέπει να υπάρχουν άλλες αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές μετά τη συμπλήρωση ενός μήνα από την υπαγωγή στη ρύθμιση.

: Δεν πρέπει να υπάρχουν άλλες αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές μετά τη συμπλήρωση ενός μήνα από την υπαγωγή στη ρύθμιση. Ποινικό μητρώο: Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μην υπάρχει αμετάκλητη καταδίκη του οφειλέτη για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία.

Πού και πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις – Η ενεργοποίηση

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ψηφιακά, με καταληκτική ημερομηνία την 31η Δεκεμβρίου 2026. Η διαδικασία γίνεται μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr) ακολουθώντας τα εξής βήματα στην πλατφόρμα:

Ο Λογαριασμός μου > Ρυθμίσεις Οφειλών > Αίτηση Ρύθμισης Οφειλών ν.5313/2026

Η ρύθμιση τίθεται σε ισχύ αμέσως με την καταβολή της πρώτης δόσης. Η πληρωμή αυτή πρέπει να πραγματοποιηθεί υποχρεωτικά μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της ψηφιακής αίτησης.

Γραμμή υποστήριξης my1521 για τους πολίτες

Για την παροχή διευκρινίσεων και επιπλέον πληροφοριών, οι φορολογούμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης της ΑΑΔΕ, my1521, με δύο τρόπους: