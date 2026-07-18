Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι θερινές εκπτώσεις του 2026, με την αγορά να προετοιμάζεται για την πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περιόδου. Αύριο, Κυριακή 19 Ιουλίου, τα εμπορικά καταστήματα σε όλη τη χώρα θα παραμείνουν ανοιχτά, με τον εμπορικό κόσμο να προσδοκά σημαντική τόνωση της αγοραστικής κίνησης και του καλοκαιρινού τζίρου.

Η λειτουργία των καταστημάτων είναι προαιρετική, ενώ η εκπτωτική περίοδος πρόκειται να διαρκέσει έως τις 31 Αυγούστου, με ήδη ορατές γενναίες μειώσεις τιμών, κυρίως σε είδη ένδυσης και υπόδησης.

Το ωράριο λειτουργίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας για την Κυριακή είναι από τις 11:00 έως τις 20:00. Ωστόσο, οι τελικές ώρες διαμορφώνονται ανάλογα με τις αποφάσεις των κατά τόπους εμπορικών συλλόγων και το μέγεθος των επιχειρήσεων:

Πολυκαταστήματα, εμπορικά κέντρα και μεγάλες αλυσίδες: Αναμένεται να εξαντλήσουν το ωράριο και να παραμείνουν ανοικτά έως τις 20:00.

Μικρομεσαία εμπορικά καταστήματα: Αναμένεται να εξυπηρετήσουν το κοινό έως τις 18:00.

Θεσσαλονίκη: Ο Εμπορικός Σύλλογος της πόλης έχει απευθύνει πρόταση στα μέλη του για λειτουργία των καταστημάτων αυστηρά έως τις 18:00.

Οι έμποροι εκτιμούν ότι λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που προβλέπονται, η μεγαλύτερη κινητικότητα των καταναλωτών θα καταγραφεί κατά τις πρωινές και τις απογευματινές ώρες, αποφεύγοντας το μεσημεριανό heatwave.

Προσδοκίες για τζίρο έως 7,4 δισ. ευρώ με «όπλο» τον τουρισμό

Οι εκτιμήσεις του εμπορικού κόσμου παραμένουν συγκρατημένα αισιόδοξες. Η κορύφωση της τουριστικής περιόδου θεωρείται ο βασικός καταλύτης που θα δώσει ώθηση στις παραδοσιακές αγορές της Αθήνας, του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης, καθώς και των δημοφιλών νησιωτικών και ηπειρωτικών προορισμών.

Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι ο συνολικός κύκλος εργασιών των φετινών θερινών εκπτώσεων μπορεί να κυμανθεί μεταξύ 7 και 7,4 δισ. ευρώ. Το νούμερο αυτό μεταφράζεται σε μια ονομαστική αύξηση της τάξης του 2% έως 5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, γεγονός καθοριστικό για την πορεία του λιανεμπορίου μέχρι το τέλος του έτους.

Τι πρέπει να προσέξουν καταναλωτές και έμποροι – Ο κανόνας των 30 ημερών

Με αφορμή την εκπτωτική περίοδο, η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) υπενθυμίζει το αυστηρό πλαίσιο που ορίζει ο ισχύων Κώδικας Δεοντολογίας για τη σωστή αναγραφή των εκπτώσεων, προς αποφυγήν προστίμων και παραπλάνησης:

Το «κλειδί» της προγενέστερης τιμής: Σε κάθε ανακοίνωση μείωσης τιμής πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά η προγενέστερη τιμή. Ως τέτοια ορίζεται η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε η επιχείρηση για το συγκεκριμένο προϊόν κατά τις 30 ημέρες πριν από την έναρξη των εκπτώσεων (δηλαδή πριν από τις 13 Ιουλίου).

Η μείωση της τιμής επιτρέπεται να παρουσιάζεται με τους εξής τρόπους:

Με ποσοστό έκπτωσης (π.χ. «-30%»)

Με συγκεκριμένο χρηματικό ποσό (π.χ. «15 ευρώ έκπτωση»)

Με ταυτόχρονη αναγραφή της νέας και της προγενέστερης τιμής (γίνεται αποδεκτή και η διαγραμμένη παλαιά τιμή).

Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Σταύρος Καφούνης, υπογράμμισε ότι βασική προϋπόθεση για την επιτυχία των εκπτώσεων είναι η τήρηση της νομιμότητας και η διαφάνεια, οι οποίες διατηρούν τη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών.

Αντιδράσεις με πανελλαδική απεργία των ιδιωτικών υπαλλήλων

Στον αντίποδα της αγοραστικής κίνησης, η Κυριακή θα κυλήσει με κινητοποιήσεις στον κλάδο των υπαλλήλων. Η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας (ΟΙΥΕ) έχει προκηρύξει πανελλαδική απεργία για αύριο, 19 Ιουλίου. Η Ομοσπονδία εκφράζει την πάγια και ριζική αντίθεσή της στη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές, προτάσσοντας ως κεντρικό αίτημα την οριστική νομοθετική κατοχύρωση της κυριακάτικης αργίας.