«Εάν δουλεύεις στην εστίαση, αυτό το βίντεο σε αφορά. Στείλτο σε κάποιον φίλο που δουλεύει»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο που αναλύει τη νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που υπεγράφη στον τομέα της εστίασης, υπογραμμίζοντας τη σημασία της για τους εργαζόμενους του κλάδου.

Η σημασία της νέας Συλλογικής Σύμβασης

«Εάν δουλεύεις στην εστίαση, αυτό το βίντεο σε αφορά. Κι αν δεν δουλεύεις, στείλτο σε κάποιον φίλο ή φίλη που δουλεύει», αναφέρει ο Μητσοτάκης στην αρχή της ανάρτησής του. Η δήλωσή του ενσωματώνει την προσπάθεια να ενημερωθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι για τις αλλαγές που έρχονται με τη νέα σύμβαση.

Αυξήσεις μισθών και νέα δεδομένα

Ο πρωθυπουργός επεσήμανε ότι η νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας σημαίνει αυξήσεις στους μισθούς των εργαζομένων. «Μιλάμε για αυξήσεις από 6% έως 25% πάνω στον κατώτατο μισθό», τόνισε, προσδιορίζοντας ότι πλέον ο κατώτατος μισθός στον τομέα της εστίασης θα κυμαίνεται από 930 ευρώ έως 1.100 ευρώ. Επιπλέον, οι εργαζόμενοι θα δικαιούνται επιδόματα, όπως 10% για εποχική εργασία και έως 15% για τουριστική εκπαίδευση.

Προοπτικές για τους εργαζόμενους

Η νέα αυτή σύμβαση αναμένεται να βελτιώσει τις συνθήκες εργασίας για χιλιάδες ανθρώπους που απασχολούνται στον τομέα της εστίασης, προσφέροντας τους μεγαλύτερη οικονομική ασφάλεια και κίνητρα για την επαγγελματική τους ανάπτυξη.

Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στον τομέα της εστίασης έρχεται σε μια περίοδο που οι εργασιακές συνθήκες περνούν από σημαντικές αλλαγές. Οι αυξήσεις στους μισθούς και τα νέα επιδόματα αναμένεται να προσφέρουν ανακούφιση στους εργαζόμενους, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συλλογικής διαπραγμάτευσης για την ενίσχυση της εργασιακής ευημερίας.

