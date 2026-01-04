Φορολογία 2026: Ποιοι δεν θα πληρώσουν καθόλου φόρο – Ο αναλυτικός οδηγός για τη νέα κλίμακα, τα τεκμήρια και τον ΕΝΦΙΑ

Μεγάλες ανατροπές και σημαντικές ελαφρύνσεις φέρνει το φορολογικό νομοσχέδιο για το 2026, με το συνολικό πακέτο στήριξης να αγγίζει τα 1,76 δισ. ευρώ.

Από τις αλλαγές επηρεάζονται άμεσα πάνω από 4 εκατομμύρια πολίτες, ενώ για συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, όπως οι νέοι και οι πολύτεκνοι, ο φόρος εισοδήματος μηδενίζεται πλήρως.

 
1. Η Νέα Φορολογική Κλίμακα: Ποιοι κερδίζουν
Η αναμόρφωση της κλίμακας φέρνει μειώσεις συντελεστών κατά 2% για τα μεσαία εισοδήματα.

Εισόδημα 10.000 - 20.000€: Ο συντελεστής πέφτει στο 20% (από 22%).
Εισόδημα 20.000 - 30.000€: Ο συντελεστής πέφτει στο 26% (από 28%).
Εισόδημα 30.000 - 40.000€: Ο συντελεστής πέφτει στο 34% (από 36%).
Νέο Κλιμάκιο: Εισάγεται ενδιάμεσος συντελεστής 39% για εισοδήματα 40.000 - 60.000€.

2. Μηδενικός Φόρος για Νέους και Πολύτεκνους
Η μεγαλύτερη «ανάσα» δίνεται στη νέα γενιά και τις μεγάλες οικογένειες:

Νέοι έως 25 ετών: Μηδενισμός φόρου για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ.
Πολύτεκνοι (4+ τέκνα): Πλήρης απαλλαγή φόρου για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ.
Τρίτεκνοι: Ο πρώτος συντελεστής (έως 20.000€) μειώνεται δραστικά στο 9%.
Νέοι 26-30 ετών: Ο συντελεστής για τα πρώτα 20.000€ ορίζεται επίσης στο 9%.

3. Ακίνητα: ΕΝΦΙΑ και Ενοίκια
«Κούρεμα» ΕΝΦΙΑ 50%: Αφορά κύριες κατοικίες σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους (εκτός Αττικής), με αξία έως 400.000€.
Μείωση φόρου ενοικίων: Για εισοδήματα από ενοίκια μεταξύ 12.000-24.000€, ο συντελεστής μειώνεται στο 25% (από 35%).
Κίνητρο για κλειστά ακίνητα: Τριετής απαλλαγή φόρου για όσους ανοίξουν κλειστά διαμερίσματα για μακροχρόνια μίσθωση.

4. Τεκμήρια: Τέλος στο «χαράτσι» για τα αυτοκίνητα
Έρχεται οριζόντια μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης κατά 30% έως 35% για τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Στα αυτοκίνητα, ο υπολογισμός αλλάζει και θα βασίζεται πλέον στους ρύπους, ελαφρύνοντας όσους διαθέτουν οχήματα δεκαετίας.

5. Επαγγελματίες και Μητέρες
Νέες μητέρες (ελεύθερες επαγγελματίες): Απαλλάσσονται από το τεκμαρτό εισόδημα για το έτος του τοκετού και τα δύο επόμενα χρόνια.
Εφημερίες Γιατρών: Μείωση του φόρου στις εφημερίες του ΕΣΥ στο 20%.

